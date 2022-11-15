Харатьян рассказал, что его дочери тяжело живется в Швеции из-за русофобии

Дмитрий Харатьян с дочкой Александрой и сыном Иваном. Фото: соцсети.

Дмитрий Харатьян в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» откровенно рассказал, почему его дети уехали за границу. У актера есть дочь от первого брака – 38-летняя Александра. Сын артиста, 24-летний Иван, появился в его втором браке с моделью Мариной Майко.

Звезда «Гардемаринов» признался, что его дочь уже давно живет в Швеции. Александра вышла замуж и благодаря браку с иностранцем получила гражданство Евросоюза. Но даже это не защищает ее от русофобии, которая сейчас процветает в западных странах. Дмитрий Харатьян отметил, что дочка носит его фамилию, и из-за этого у нее возникают проблемы. Однако Александра старается абстрагироваться от окружающего ее негатива.

«Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией - у нее моя. Во-вторых, в связи вообще с ситуацией. Конечно, всем русским сложно жить там. Ведь есть определенное отношение. Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза», - уточнил Харатьян.

Когда ведущий поинтересовался, не хочет ли Александра вернуться в Россию, актер отметил, что его дочь уже слишком долго живет в Европе.

«Я думаю, что сейчас, по крайней мере, вряд ли вернется. Может быть позже. Она взрослый человек, ей 38 лет. Она состоявшаяся уже личность, она сама принимает решения. Вышла замуж и уже развелась. Она такая… В процессе находится, в движении», - поведал актер.

Сын актера Иван тоже несколько лет прожил за границей. Родители отправили его учиться в школу на Мальте, когда Ваня был в седьмом классе. По словам актера, в Москве у его наследника не заладилось общение со сверстниками. К тому же на Мальте он хорошо освоил английский язык.

«Он на Мальте учился в русской школе, по русской программе. Почему там? Там два было момента. Первый - это язык — английский, а второе… В общем, мы хотели самостоятельности. Он был тепличный, такой домашний ребенок. Немножко рассеянный, расхлябанный. А там почти интернат», - рассказал актер.

Сын Дмитрия Иван осваивает профессию режиссера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По его словам, суровый режим учебного заведения пошел его отпрыску только на пользу.

«Они же без родителей там живут. И достаточно спартанские условия, несмотря на то что это Мальта, заграница, остров… Действительно, после этого с языком и с характером все более-менее стабилизировалось», – говорит Харатьян.

Но в итоге наследник актера не захотел оставаться за границей и вернулся в Россию. После школы Иван поступил во ВГИК и сейчас осваивает профессию режиссера.