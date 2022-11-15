Масштабное мероприятие «Воды России» прошло на берегах Ассы в Ингушетии

Взаимопомощь и уважение к своему дому и природе отличает ингушей, и в этом могли убедиться все участники массового субботника, который прошёл 12 ноября в четырёх локациях республики.

Ключевой точкой стал берег реки Асса в сельском поседении Нестеровское. Мероприятие было организовано в рамках Всероссийской акции по уборке береговых линий водных объектов «Вода России».

Акция «Вода России» является одной из крупнейших экологических инициатив в Российской Федерации. Уже девятый год она собирает жителей страны для участия в субботниках, объединив более 8 миллионов людей из 85 субъектов. Этот сезон имеет все шансы стать уникальным: уже 5 декабря, в день Волонтера будут подведены итоги по количеству активистов, присоединившихся к Акции. Тогда и выяснится, побит ли рекорд 2021 года, когда количество участников превысило 1,1 миллиона человек.

«Здесь собрались люди, которые обеспокоены чистотой воды, земли и всего, что нас окружает. Асса – это такая река, что питается многими источниками и ручьями, столько всего вбирает… У нас такие прекрасные реки, вот Фортанга: туда зачерпнул кружку и можно пить сразу. Сегодня у нас строится завод очистных сооружений в Карабулаке: теперь ни одна школа, ни один новый социальный объект не планируется без обеспечения очистки воды. Я благодарен всем участникам, кто сегодня здесь собрался, вы делаете богоугодное дело!» - Махмуд-Али Калиматов, глава Республики Ингушетия.

Субботник собрал 2165 волонтеров на всех площадках. В нем также приняли участие первый вице-премьер Правительства Республики Ингушетия Магомед Евлоев, директор Фонда информации по водным ресурсам Иван Крючков, директор движения «ЭКА» Елена Горохова, а также представители волонтерских организаций и граждане с активной жизненной позицией.

«Каждый раз здесь в Ингушетии улыбка не сходит с лица, потому что такое единение чувствуется среди вас! Каждый третий житель республики уже принял участие в акции «Вода России». Мы постепенно заканчиваем сезон уборок в этом году, но у нас в стране ещё огромное количество вводных объектов, и благодаря нацпроекту «Экология» мы все здесь. Это наш дом, и если кто-то сейчас его охраняет, то наша задача сегодня сделать его чище. Я искренне благодарен каждому, кто пришел. Вы - часть огромной команды людей, кому небезразлична страна, где мы живем», - Илья Разбаш, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидера акции «Вода России».

Мероприятие открыла энергичная разминка от Ибрагима Чакхиева, президента Федерации самбо Республики Ингушетия. Когда все участники собрались у сцены и согрелись, начальник управления экологической безопасности охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев прочёл лекцию «Раздельный сбор отходов от истоков до наших дней».

Старт уборке дала жизнерадостная актриса Юлия Михалкова, сфотографироваться с которой хотели все участники субботника. В формате эко-квеста команды волонтеров прошли по берегам реки, мусор распределяли сразу же по четырём фракциям для последующего вывоза и переработки. Уборка прошла в формате дружеского соревнования, победителей отметили ценными призами. Особенно необычными находками стали серебряный перстень и старинная монета. За время субботника было собрано 1423 мешка мусора, из которых было 24% бытового мусора, 38% – пластика, 20% – стекла и 18% – металла.

После окончания основной части всех волонтеров пригласили на обед. На свежем воздухе горячий плов из больших казанов и пироги с бульоном были особенно вкусными.

Все желающие смогли поучаствовать в экологических мастер-классах, на которых узнали о способах очистки воды и нюансах маркировки упаковки и пластика для более эффективного разделения мусора. Также рукодельницы из Ассоциации ремесленников научили волонтёров создавать витражные росписи на стеклянных бутылках и из картонных коробок делать кукольные домики.

Каждый волонтер, принявший участие в акции, сможет получить грамоту от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, зарегистрировавшись на сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел.рф и прикрепив с помощью кнопки «Я волонтер» фотографии к отчету о прошедшем мероприятии. Для этого нужно выбрать необходимое событие на карте «Отчеты» в меню «Карта мероприятий» вышеупомянутого сайта.