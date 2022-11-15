Раскрыты суммы: Сколько доплачивают российским военным за уничтожение самолетов и танков ВСУ

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

О том, что российский военнослужащий в зоне специальной военной операции получает 195 тысяч рублей в месяц, всем известно. Но это минимум. За участие в боевых действиях военнослужащим также закрывают «боевые дни». Каждый день под обстрелами, в обороне и наступлении оценивается в 8 тысяч рублей.

А сегодня стали известны суммы, что платят за захваченную или уничтоженную боевую технику, что находится в вооруженных формированиях киевского режима.

За каждый уничтоженный или захваченный украинский беспилотник, БМП, БТР, БМД, МТ-ЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Осу» или боевую машину РСЗО, воин получит на счет 50 тысяч рублей.

Собственно вот весь прейскурант:

За уничтоженный самолет - 300 тысяч рублей.

За уничтоженный вертолет - 200 тысяч рублей.

За уничтоженный БЛА - 50 тысяч рублей.

За уничтоженный танк - 100 тысяч рублей.

За уничтожение БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Оса», боевой машины РСЗО - 50 тысяч рублей.

Также командир сможет премировать до (100 тысяч рублей) своим приказом отдельных военнослужащих за уничтожение украинских диверсантов, снайперов, офицеров и наёмников.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В годы Великой Отечественной войны военнослужащие большую часть денег отправляли на счета семьям. Набегали очень порядочные суммы.

В 2018 году Финансовое Управление Минобороны открыло в Центральном музее Вооруженных Сил России выставку о финансах в армии. При входе висел плакат: О доплатах за боевые действия в современной армии на выставке нет ни слова. Между витринами СССР и России лишь ободряющий плакат: «Советская зарплата 1985 года в 190 рублей, это сегодня 51 110 рублей».

Показали зарплатные книжки красноармейцев образца 1918 года, и раздаточные ведомости на известных всему миру офицеров. Согласно рассекреченными документам, командир авиадивизии полковник Александр Покрышкин получал в месяц на руки 1800 рублей. А командир дивизии гвардии полковник Василий Сталин - 5095 рублей.

За каждый сбитый самолет их летчик получали 1000 рублей. За подбитый танк наводчику противотанкового ружья полагалось 500 рублей, а солдату остановившему танк гранатой - 1000 рублей. Если же танк подожгла группа бойцов, им выдавали 1500 рублей на всех. Неплохо зарабатывали на гитлеровцах советские снайперы. В музее рядом с кителем знаменитого снайпера Василия Зайцева, что положил 225 фрицев, висит приказ 1942 года за подписью Иосифа Сталина. Из него следует, что снайпер-ефрейтор имел оклад в 25 рублей в месяц. Но если бил гада метко и регулярно, то получал звание сержанта с окладом в 35 рублей, а на третий год службы зарабатывал уже 200 рублей.