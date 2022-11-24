Кончаловский снимает «Хроники революции»: «Распутин говорил - если меня убьет мужик, то России будет хорошо, а если дворяне, то России конец. Так и вышло»

Наш корреспондент Анна Велигжанина вместе с 9-летним сыном снялась в массовке нового фильма Кончаловского. Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

В Москве идут съемки фильма Кончаловского с рабочим названием «Хроники революции». Как заявлено, этот проект охватит предреволюционные годы нашей страны. Режиссер решил исследовать причину революционных событий и краха Российской империи. Корреспондент «КП» приняла участие в одном из съемочных дней.

Лето 1917-го

На площадку пригнали ретротехнику. А старинные улицы потом «дорисуют» на компьютере. Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

…Мостовая дореволюционной поры. Фонарные столбы. Рельсы. По периметру натянут зеленый фон. По углам кучками работники киногруппы ежатся от леденящего ветра. На календаре осень 2022 года. А здесь по сюжету - холодное и тревожное лето 1917-го. На воспроизведенной для съемок московской улице полно солдат в шинелях, с холщовыми рюкзаками за плечами, офицеров царской армии. Все эти люди - массовка.

- Живем! - кричит второй режиссер в рупор. И по команде все начинают перемещаться, двигаться, «оживать».

Чинно прогуливаются богатые господа, кто с тростью, кто под зонтиком. Бородач со значком на фартуке «Сторожевой дворник» усердно метет улицу. Старинные автомобили, пыхтя, обгоняют повозки, запряженные лошадьми. Вдруг по мостовой, гремя, проезжает грузовик, из которого разбрасывают листовки. «Внимание, воззвание!» - кричит паренек.

В массовку может попасть любой

- А что это вы тут делаете? - На трамвае катаемся. Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

Признаюсь, я и не помышляла сняться у самого Кончаловского. Вышло случайно. В массовку может попасть любой с улицы, записавшись на кастинги или ответив на объявление в открытых группах мобильных приложений.

…Костюмерша кинула мне одеяние по типу мешка. К нему - страшненькую косынку. И стала я до противного допотопной горожанкой. Но с сыном. Собственным, девятилетним, Сережей Кузьмичевым. Вот его одели с ходу, ему все к лицу, говорят, фактуристый.

Снимает Кончаловский на зеленом фоне, а потом на него будут в процессе монтажа накладывать спецэффекты. «Это хромакей, технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции», - поясняют мне знатоки.

Мне досталось быть пассажиркой трамвая. Я было подумала, что рельсы на мостовой для съемочной тележки, ан нет - в конце площадки увидела миниатюрный красный трамвай. Его пригнали из какого-то музея. На моих глазах приделали «рога», бутафорские. На «лбу» указан Финляндский вокзал. «Выходит, мы в Санкт-Петербурге?» - догадываюсь. И вдруг раздался оглушительный треск. Трамвай вздрогнул и покатил. Я думала, он и перемещаться не умеет!

- От чего он работает? Здесь же нет электрических проводов, - спрашиваю мужчину в форме вагоновожатого.

- У него мотор, двигатель. Еле тянет, дружок, - вздыхает.

Мы едем в трамвае с одного конца площадки до другого. За окном снует люд, ездят машины.

Старинный трамвайчик переносит действие в Санкт-Петербург. Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

- Замечание пассажирам - все смотрят в камеру, что неестественно! Понимаем, что так вышло случайно, но имейте в виду, - говорит режиссер.

Я вообще не понимала, куда смотреть. Насчитала на площадке четыре камеры: снимают со всех сторон.

- С богом, - говорит вагоновожатый, в очередной раз запуская наш транспорт.

Но трамвай заглох. Дальше снимали без него. На обочине я увидела революционный броневичок. Уж не знаю, будут ли на него водружать Ленина.

Актеров ищут в народе

С «Ильичом» встретиться не довелось - его еще ищут. Кончаловский объявил публичный народный кастинг. По всей стране в поисках двойников исторических личностей ездят его агенты. После съемок в Москве киногруппа переберется в Питер. В Питере ищут пианисток и балерин - для отдельных сцен царской семьи. Родина Ленина, Ульяновск, отчитался, что у них прошел кастинг на роль Ильича в молодости.

В народе Кончаловский ищет претендентов на главные роли: Ленина, Крупской, Николая II, Распутина, Сталина, а также на роли Маяковского и Есенина. Кончаловский подчеркнул, что актерское образование неважно.

«Я предпочитаю иметь в картине людей, которых никто никогда не видел», - любит повторять режиссер.

О чем кино?

- Обдумывал я свой замысел лет восемь, - рассказал Кончаловский приехавшим на площадку телерепортерам. - Скажу, что в этой истории мало чистой фантазии. Все истории навеяны реальными фактами. Например, почему Сталин не любил Свердлова - а потому, что ему в шахматы проигрывал!

Андрей Кончаловский. Фото: Павел Кашаев/GLOBAL LOOK PRESS

Затронул режиссер и личность Распутина, который тоже появится в его фильме.

- Роль Англии в Первой мировой войне была исключительной, потому что Россия все время хотела выйти из войны, - говорит Кончаловский. - Англии это было чрезвычайно невыгодно, потому что Россия на себя взяла все основные германские силы. Если бы она вышла из войны, то немецкие силы обратились бы на Западной фронт. А Григорий Распутин хотел, чтобы вышла и, по мнению некоторых исследователей, мог убедить царя в этом. Смертельный выстрел Распутину нанес англичанин! Вы скажете: а как же воспоминания Феликса Юсупова, которые рассказывают, что это он убил? А это всё роман! Я не буду уходить в подробности, но одну вещь скажу. Когда тело Распутина вытащили из-подо льда, то на нем были следы пыток. Надо сказать, старец имел провидческий дар. Недаром он сказал: если меня убьет мужик, то России будет хорошо, а если дворяне, то России конец. Так и вышло, понимаете?

КСТАТИ

«Всюду шпионы»

Во время перерыва я заглянула в какой-то павильон на территории. Батюшки святы, а тут сам Кончаловский сидит на стульчике, а на него направляют несколько камер телерепортеры. Забыв, что я артист массовки, встала рядом да и включила в мобильном видеокамеру. Однако продюсерше я в упор не понравилась. Велела видео удалить. На том и закончилась моя кинокарьера, едва начавшись.

«Артистку массовки оштрафовали вроде на 350 тысяч! Сказали, что она вела прямую трансляцию в Telegram-канале!» - пробежал мимо меня кто-то из массовки. Слух пронесся по площадке быстрее ветра.

На самом деле никакой трансляции я не вела, и никто меня не оштрафовал. Но гонорара за смену из-за нарушения дисциплины лишили. Заодно и моего сына (его до кучи, обидели ни за что). Перед съемками он считал: «Две тысячи за съемки тебе, а мне как ребенку - 2,5 тысячи плюс по тысяче за примерку». И вот, по нулям. Как сказал Кончаловский, в кино идут не за деньгами. Вот уж точно!