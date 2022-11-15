Первый российский винодельческий форум: взгляд в будущее индустрии

Мероприятие состоится 24-25 ноября в Москве

Лучший способ составить для себя представление о процессах, в нем происходящих, – посетить события деловой программы Первого Российского винодельческого форума, который пройдет в Москве с 24 по 25 ноября на площадке Radisson Collection. Российское виноделие актуально, престижно, привлекательно как с точки зрения бизнеса, так и для широких кругов потребительского сообщества.

Винодельческая отрасль России уникальна. Традиционное сельское хозяйство в ней переплетено с современными инновационными технологиями, деятельность крупных, средних и небольших игроков взаимосвязана как нигде, маркетинг включает в себя необходимость работать с национальным культурным и историческим наследием, производство, продажи, логистика и реклама изобилуют тонкостями, в том числе юридического плана. Свои особенности накладывает и геополитический момент: стратегия импортозамещение диктует необходимость насытить рынок винами мирового уровня в кратчайшие сроки, хотя известно, что производственные циклы в отрасли отличаются крайней продолжительностью. Обо всем этом и будут говорить спикеры деловой программы Российского винодельческого форума, историческая миссия которого состоит в консолидации усилий винного рынка, обычно отличающегося разнонаправленностью векторов развития.

Центральным событием программы станет сессия “Наука, сельское хозяйство и промышленность для развития виноделия России”, модератором которой выступит Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Здесь будут обсуждаться новые винодельческие регионы, автохтонные сорта, контроль качества вина и подготовка кадров для отрасли. Спикеры – председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев, председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов.

Модератором другой важнейшей сессии, посвященной поддержке и регулированию отрасли со стороны государства, станет Борис Титов, выступающий, в том числе, и как собственник ПАО «Абрау-Дюрсо». Среди спикеров – заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Алтухов, статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель Министра финансов РФ Алексей Сазанов, руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров, министр экономического развития РФ Максим Решетников. Будет поднят широкий круг вопросов в самом практическом спектре, темы – от питомников саженцев до винных ярмарок.

Пленарное заседание «Виноделие России: новая орбита» пройдёт под модерацией председателя правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрия Киселева, здесь обсудят долгосрочную программу развития отрасли в меняющихся экономических и геополитических условиях. Событием, особенно важным для инсайдеров индустрии, станет проходящий в рамках Форума Саммит Ассоциации виноградарей и виноделов России. Среди тем Саммита анонсировано и обсуждение границ виноградарско-винодельческих зон, иначе говоря, терруаров, этот вопрос можно смело назвать важнейшим для формирование идентичности российского вина.

В целом же деловая программа Форума отличается комплексностью и разнообразием. Работа ее отдельных секций будет посвящена маркетингу, рекламе, медиа, винной торговле, как розничной, так и в сегменте horeca, а также проблемам, связанным с возможностью торговлей вином в режиме on-line. Несколько заседаний будут посвящены винному туризму. Смогут обсудить насущное и адепты органического виноделия. Именно такая детализация повестки позволит достичь поставленной перед Форумом цели: увидеть ближайшее и отдаленное будущее глобального бренда “Вино из России”.

Зарегистрироваться в качестве участника и представителя СМИ можно на официальном сайте Форума.