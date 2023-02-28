А вы точно об этом знали? Тест про редкие явления и предметы в искусстве

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Сегодня — 28 февраля — День редких болезней. К ним относят диагнозы, которые встречаются не более чем у 10 человек на 100 000 населения. Названия таких заболеваний зачастую обычные люди даже не слышали, а болеющие становятся будто незаметными для общества. Их мало, а значит — почти нет. Но редкий не значит неважный! Наоборот: все редкое, таинственное, уникальное вдохновляет художников, поэтов, писателей. О редком в искусстве наш сегодняшний тест.

Тест подготовлен вместе с благотворительным фондом «Живи сейчас», который помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом — редким нейромышечным заболеванием. Этот диагноз встречается примерно у 1-2 на 100 тысяч человек в год. В России болеют около 15 000 человек.

Понятнее становится, когда говорят о Стивене Хокинге — самом известном человеке с БАС. Он жил с этой болезнью более 50 лет, хотя обычно врачи дают таким пациентам около 5 лет жизни. Откуда берется болезнь, кто ей подвержен и как ее лечить — врачи не знают.

У человека с БАС постепенно поражаются двигательные нейроны: он перестает двигаться, глотать, дышать. Другими словами, перестаёт жить обычной жизнью и пытается приспособиться к новой, а для этого необходимо специальное оборудование (кровати, коляски, аппараты ИВЛ), высококалорийное питание и приборы для коммуникации с внешним миром — приходится печатать текст зрачками. А еще важна постоянная профессиональная помощь врачей, консультантов по соцвопросам, психологов.