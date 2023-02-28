В молодёжных акселераторах Сбера начали учиться 53 тысяч школьников и студентов из России и других стран

В школьном акселераторе SberZ участвуют 35 тысяч учеников из 6 тысяч школ, колледжей и техникумов. Больше всего заявок поступило из учебных заведений Москвы, Ростовской области и Пермского края. Средний возраст участников — 16 лет, самому младшему — 12 лет.

В студенческом акселераторе SberStudent принимают участие 18 тысяч студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей из 600 вузов. Программа наиболее популярна у учащихся первого и второго курсов. В лидерах по числу заявок среди регионов — Москва, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Воронежская область и Приморский край, а из вузов — РАНХиГС, Нижневартовский государственный университет и Воронежский государственный университет.

Обучение в акселераторах продлится 8 месяцев. На первом этапе участники прослушают курс онлайн-лекций по основам предпринимательства и созданию цифровых продуктов. Далее учащиеся смогут выбрать один из четырех отраслевых треков: искусственный интеллект, метавселенную,web3.0 или социальное направление (наука, медицина, образование, искусство). Треки включают специализированный курс по выбранной теме и консультации профильных экспертов.

На втором этапе участники объединятся в команды (в том числе международные)и разработают MVP (minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт) собственных проектов под руководством менторов. Лучшие команды представят свои разработки на Демо-дне в Москве, где их оценят представители Сбера и других крупнейших корпораций, а также ректоры вузов и бизнес-ангелы.

Участники школьных команд-победителей из SberZ смогут поступить без экзаменов в лучшие вузы страны, получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции. Студенческие команды из SberStudent получат гранты от Moscow Seed Fund, а магистранты будут претендовать на грант Президента РФ.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«У молодых людей растёт интерес к современным технологиям и к их использованию для построения собственного стартапа. В этом сезоне к молодёжным акселераторам Сбера присоединились 53 тысячи участников — это целый стадион ребят, желающих научиться технологическому предпринимательству. Мы поможем им найти и развить собственные идеи, покажем, что достичь серьёзных бизнес-результатов реально даже в юном возрасте. С этого года акселераторы Сбера стали международными, и мы уверены, что наши проекты внесут весомый вклад в развитие технологического предпринимательства не только в России, но и в дружественных странах».

Сбер проводит бесплатные акселераторы SberZ и SberStudent с 2021 года. Принять участие в них можно из любой точки мира. За это время 130 тысяч выпускников программ привлекли 420 млн рублей инвестиций, получают поддержку региональных органов власти и внедряют свои решения в крупнейших корпорациях.