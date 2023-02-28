Никаких негров и пьющих преступников: в Великобритании перепишут книги о Джеймсе Бонде

Книги про Джеймса Бонда перепишут ради толерантности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Казино Рояль», первый роман английского писателя Яна Флеминга о суперагенте британской разведки, в этом году готовился отпраздновать 70-летие с момента первой публикации. Как сообщает The Guardian, в качестве «подарка» британские издатели решили выпустить отредактированную версию бондианы «с учетом особенностей XXI века».

Компания Ian Fleming Publications, владеющая правами на произведения автора, поручила «экспертам по чувствительности» подчистить сборники книг, поскольку определенные фрагменты истории могут ранить «определенные категории читателей». Отредактированные рассказы будут опубликованы уже в апреле.

Так, эксперты планируют убрать названия отдельных рас и этносов. Например, слово «негр», еще встречавшееся в книгах 1960-х годов, заменят на «темнокожий» и другие мягкие синонимы, подходящие по смыслу. При этом насмешки Бонда над корейцем Одджобом из романа «Голдфингер» было решено оставить.

Во втором романе «Живи и дай умереть» была урезана фраза про африканских преступников, которые, по словам Бонда, «довольно законопослушные ребята за исключением тех случаев, когда слишком много выпили». В этом предложении убрали слова про выпивку.

Вместе с тем редакторы приняли решение оставить некоторые оскорбительные эпитеты (вроде сравнения геев с инвалидами), а также упоминания о «блудных женщинах», «сладком привкусе изнасилования» и других деталях похождений британского разведчика. Но с особой припиской: «Эта книга была написана в то время, когда термины и взгляды, которые могут показаться современному читателю оскорбительными, были обычным делом». Теперь эта фраза будет сопровождать каждый роман сборника бондианы.

Ранее подобным образом было решено переработать серию детских романов английского писателя Роальда Даля, в том числе «Чарли и шоколадную фабрику». Из оригинальных текстов, некоторым из которых уже более 50 лет, исчезли красочные и запоминающиеся описания героев, которые, по задумке автора, делали их более гротескными. Редакторы внесли сотни правок и даже сами дописали некоторые стихи, чтобы «сделать их более приемлемыми для современной культуры».

Читатели негативно отреагировали на подобные изменения, назвав их «литературным линчеванием» и «оруэллианским переписыванием истории».