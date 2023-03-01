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В мире1 марта 2023 0:00

Кто выгонит Байдена из Белого дома? Главные кандидаты в президенты США и их скелеты в шкафах

В Америке стартует новая президентская гонка. Рассказываем про главных кандидатов в президенты США на выборах 2024 года
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Эдвард ЧЕСНОКОВ
Трамп решил снова взять на прицел Белый дом. Но то, что ему удалось в 2016 году, повторить в 2024-м удастся вряд ли. Фото: Cristobal Herrera/EPA/ТАСС

Трамп решил снова взять на прицел Белый дом. Но то, что ему удалось в 2016 году, повторить в 2024-м удастся вряд ли. Фото: Cristobal Herrera/EPA/ТАСС

Особенность американской политической жизни - избирательная гонка тут не заканчивается никогда. Едва отгремели судебные баталии по поводу прошлых выборов, как уже кандидаты начали собирать деньги и сторонников на новый поход за главный пост в США. Хотя до момента голосования еще более полутора лет, избирательная кампания официально стартовала: и сразу ряд политиков объявили о своем выдвижении. «Комсомольская правда» изучила багаж самых ярких кандидатов от «ослов» и «слонов» (эти зверюшки символизируют две главные партии: демократическую и республиканскую).

Республиканцы: От Трампа устали даже многие соратники

Главный кандидат от республиканцев известен. Это экс-президент Дональд Трамп, жаждущий реванша за «украденные» (по мнению его сторонников) выборы-2020. Такой прецедент в американской истории был - правда, давно и лишь один раз: в конце XIX века Гровер Кливленд успел побыть 22-м президентом, потом не смог переизбраться, но спустя еще четырехлетку вернулся и сидел в Белом доме с 1893 по 1897 год.

«КП» пообщалась с одним из участников американской конференции «Консервативное политическое действие» - смотра сил американских националистов, где присутствовал и Трамп.

- Я наблюдал его воочию, и, конечно, годы берут свое. Старческая негибкость мышления, упадок энергии - при близком общении это особенно бросается в глаза. На мой взгляд, куда больше шансов у Десантиса, - предполагает собеседник «КП».

Итак, речь о восходящей звезде консерваторов - 44-летнем Рональде (Роне) Десантисе. Отец троих детей, герой-морпех, прокурор - борец с преступностью. В 2010-х - член конгресса. И сразу красивый жест: депутат имеет право на повышенную пенсию - но Десантис заявил, что отказывается от льгот. В 2019-м он становится губернатором Флориды - и к восторгу половины Америки чуть ли не единственный сражается с либеральной повесткой наподобие навязывания школьникам «трансгендерного перехода».

Правда, в этом сияющем звездно-полосатом шкафу есть скелеты. «Быть морпехом в Ираке» и «быть юристом в штабе морпехов в Ираке» (чем и занимался Десантис) - все-таки разные вещи. А в конце нулевых он работал на печально известной американской базе Гуантанамо, где у заключенных выбивали показания под пытками.

Поэтому многие сейчас обращают внимание на кандидата номер три: Никки (Нимрату) Хейли. 51-летняя республиканка умеет нравиться всем. Считает себя христианкой, но ходит на сикхские религиозные мессы - ее родители эмигрировали в США из индийского Пенджаба. В 2012-м, когда демократы были на подъеме, она высказывалась в поддержку Хиллари Клинтон, потом «топила» за Трампа и даже стала при нем постпредом США в ООН. Где прославилась телефонной беседой с российскими пранкерами, по их просьбе согласившись поддержать несуществующее государство Биномо.

И вот сейчас, когда в США снова наметился правый крен, Никки Хейли вернулась в политику. Разумеется, с жесткой критикой в адрес России и Китая. Ее сравнивают с экс-президентом Джорджем Бушем-младшим, который был «ястребом» исключительно на внешнем фронте, нападая на Ирак, а на внутреннем никак не препятствовал экспансии агрессивных либеральных ценностей. Так что Хейли как удобного для элит кандидата могут поддержать ведущие американские СМИ - и тогда ее шансы взлетят до небес.

Наконец, на днях объявил о своем выдвижении четвертый кандидат: совсем уж никому не известный Вивек Рамасвами, 37-летний основатель фармацевтической компании и тоже выходец из Индии. Его взгляды на мировую политику можно понять по следующей цитате: «Китай сегодня представляет бОльшую угрозу США, чем когда-то СССР. Китайцы производят обувь на наших ногах и телефоны в наших карманах».

Демократы: Леониду Ильичу Байдену нет альтернативы!

Старина Джо Байден только что сообщил, что собирается пойти на второй президентский срок. Правда, тогда ему уже стукнет 82.

Старина Джо Байден только что сообщил, что собирается пойти на второй президентский срок. Правда, тогда ему уже стукнет 82.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда в 1964 году генсеком стал Брежнев, многие считали его «компромиссным лицом, пришедшим ненадолго». Но все сложилось иначе. Возможно, аналогичная судьба ждет и Джо Байдена, который, кстати, был лично знаком с Леонидом Ильичом.

Три года назад, выдвигая его на выборах, демпартия полагала, будто сможет вертеть «слабым и немощным» лидером - например, с помощью относительно молодой женщины - вице-президента Камалы Харрис. Но старый волк переиграл мелюзгу. Камала Харрис, заступившая на пост без серьезного управленческого опыта, провалила все вверенные ей проекты, сейчас ее рейтинг ниже, чем у любого вице-президента в новейшей истории США.

Так что если за оставшийся год здоровье 80-летнего лидера нации не ухудшится, он, вероятно, пойдет на второй срок. Cамое интересное - кто станет его «номером два» (на выборах в США кандидат в президенты баллотируется в паре с кандидатом в вице-президенты).

И тут могут быть неожиданности. У демпартии есть ультралиберальное крыло, по сравнению с которым Байден выглядит чуть ли не ватником-националистом. Неформальный лидер оного - Александрия Окасио-Кортес, ставшая самой молодой в истории женщиной - членом конгресса. Ее повестка - буквально «ешь богатых, люби мигрантов, сражайся с глобальным потеплением».

Есть и менее радикальные кандидаты, вернее, кандидатки. Политических амбиций не скрывает Меган Маркл - киноактриса и жена британского принца Гарри. Она калифорнийка, сохраняет американское гражданство и участвует в съездах демпартии. У нее «правильное» (с точки зрения либералов) расовое происхождение - мать - афроамериканка, а «бороться с гендерным неравенством», как гласит легенда, маленькая Меган начала еще в возрасте 11 лет.

Альтернатива Байдену есть - и весьма неожиданная. Жену британского принца Гарри, американку Меган Маркл, все чаще можно видеть на митингах демпартии.

Альтернатива Байдену есть - и весьма неожиданная. Жену британского принца Гарри, американку Меган Маркл, все чаще можно видеть на митингах демпартии.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но одно дело - политтехнологии, которые могут раскрутить любого, особенно громкую девушку с симпатичной риторикой (можно и наоборот). И совсем другое - реальная политика. Дыра на границе с Мексикой и миграционный кризис. Бесконечная истерика вокруг Украины и десятки миллиардов долларов на «борьбу с Россией», от чего устали даже многие либералы. Наконец, вал техногенных катастроф - недавний сход поезда с токсичными химикатами, превративший часть штата Огайо в зону отчуждения, уже нарекли «американским Чернобылем».

Переизбраться на таком фоне Байдену будет ох как тяжело!

ИТОГО. МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ярослав ЛЕВИН, кандидат исторических наук, американист:

Избирательная кампания обещает быть очень грязной

- Пока - хотя бы по части свежих идей и лиц - в фаворитах явно республиканцы. У демократов - застой. Возраст и многочисленные кризисы подрывают рейтинг Джо Байдена. Появится ли у правящей партии альтернативная? Пока более вероятно, что старый аппаратчик Байден вновь переиграет напористых, но неопытных конкурентов.

В любом случае кампания нас ждет громкая и грязная - это примета времени и усиливающегося раскола в американском обществе.

Политика: ПОЛИТКУХНЯ