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Дом. Семья16 ноября 2022 6:59

Если удалить кошке когти, она может стать агрессивной

Зоопсихолог Татьяна Куликова назвала удаление когтей кошке "варварской процедурой"
Анна КУКАРЦЕВА
Если кошка пытается царапать вас или других членов семьи, можно просто укорачивать ей когти раз в две недели с помощью специальных кусачек.

Если кошка пытается царапать вас или других членов семьи, можно просто укорачивать ей когти раз в две недели с помощью специальных кусачек.

Фото: Shutterstock

«Мы взяли кошку примерно месяц назад, все было хорошо, но внезапно она начала драть мебель. Подруга рекомендует удалить кошке когти, но я сомневаюсь, стоит ли делать операцию? Подскажите, не повлияет ли это на характер животного?

Анна, Москва».

Отвечает зоопсихолог, фелинолог (специалист по поведению кошек) Татьяна Куликова:

- Операция по удалению когтей — варварская процедура, которая точно не добавит здоровья кошке. Возможность царапать, точить когти — это очень важная составляющая кошачьей жизни. Это и эмоциональная разрядка, и зарядка (растягивание позвоночника), а также способ оставить как обонятельные, так и визуальные метки.

Все, что нужно, чтобы кошка не царапала мебель — правильная когтеточка, установленная рядом с тем местом, где кошка уже поточила когти. Правильная — это высокая (не менее 70 см в высоту), прочная стойка, покрытая сизалем. Можно натереть столбик кошачьей мятой или мататаби (еще один корректор поведения кошек). Поощряйте кошку каждый раз, как она начнет царапать когтеточку — либо хвалите, либо давайте вкусненькое. Немного терпения и дрессировки, и вашу мебель оставят в покое.

А вот последствия операции по удалению когтей, действительно, могут оказаться плачевными: могут появиться различные поведенческие отклонения, вплоть до меток территории мочой, болезненных укусов. Я уже не говорю про проблемы со здоровьем и повышенный риск упасть с высоты. Ведь у кошачьих лап должны быть когти! Кошка к этому привыкла, это ее важная часть.

Если кошка пытается царапать вас или других членов семьи, можно просто укорачивать ей когти раз в две недели с помощью специальных кусачек. Это безболезненно, но приучать кошку к этой процедуре нужно постепенно. И настоятельно рекомендую обратить внимание на изменение поведение кошки: если раньше она не проявляла агрессии и вдруг начала нападать, значит, что-то произошло. В норме кошка всегда предпочитает отступить, а нападает только в ситуации, когда не видит другого выхода.

Стрижка когтей - процедура безболезненная, но важно не отстричь лишнего и приучать кошку к этому занятию с первых дней.

Стрижка когтей - процедура безболезненная, но важно не отстричь лишнего и приучать кошку к этому занятию с первых дней.

Фото: Shutterstock

Обращайте внимание на язык тела кошки: она хочет, чтобы ее погладили или оставили в покое? Вы вмешались в ее личное пространство и сейчас она предпочитает быть одна, или рада ваше приходу? Ведь и нам часто хочется побыть в покое и одиночестве. Если вы будете уважать сигналы, которые подает кошка, то кошка будет больше доверять вам и будет стремиться больше времени проводить рядом с вами.

Также не рекомендую приучать котенка или взрослую кошку играть с вашими руками или ногами, даже под одеялом, даже в перчатке. Такая игра снимает запрет на царапание и кусание людей, поэтому кошка может начать использовать зубы и когти, когда захочет поиграть с вами среди ночи, или, вообще, в любой непонятной ситуации.

Живой уголокСОВЕТЫ ВЕТЕРИНАРА