Если удалить кошке когти, она может стать агрессивной

Если кошка пытается царапать вас или других членов семьи, можно просто укорачивать ей когти раз в две недели с помощью специальных кусачек. Фото: Shutterstock

«Мы взяли кошку примерно месяц назад, все было хорошо, но внезапно она начала драть мебель. Подруга рекомендует удалить кошке когти, но я сомневаюсь, стоит ли делать операцию? Подскажите, не повлияет ли это на характер животного?

Анна, Москва».

Отвечает зоопсихолог, фелинолог (специалист по поведению кошек) Татьяна Куликова:

- Операция по удалению когтей — варварская процедура, которая точно не добавит здоровья кошке. Возможность царапать, точить когти — это очень важная составляющая кошачьей жизни. Это и эмоциональная разрядка, и зарядка (растягивание позвоночника), а также способ оставить как обонятельные, так и визуальные метки.

Все, что нужно, чтобы кошка не царапала мебель — правильная когтеточка, установленная рядом с тем местом, где кошка уже поточила когти. Правильная — это высокая (не менее 70 см в высоту), прочная стойка, покрытая сизалем. Можно натереть столбик кошачьей мятой или мататаби (еще один корректор поведения кошек). Поощряйте кошку каждый раз, как она начнет царапать когтеточку — либо хвалите, либо давайте вкусненькое. Немного терпения и дрессировки, и вашу мебель оставят в покое.

А вот последствия операции по удалению когтей, действительно, могут оказаться плачевными: могут появиться различные поведенческие отклонения, вплоть до меток территории мочой, болезненных укусов. Я уже не говорю про проблемы со здоровьем и повышенный риск упасть с высоты. Ведь у кошачьих лап должны быть когти! Кошка к этому привыкла, это ее важная часть.

Если кошка пытается царапать вас или других членов семьи, можно просто укорачивать ей когти раз в две недели с помощью специальных кусачек. Это безболезненно, но приучать кошку к этой процедуре нужно постепенно. И настоятельно рекомендую обратить внимание на изменение поведение кошки: если раньше она не проявляла агрессии и вдруг начала нападать, значит, что-то произошло. В норме кошка всегда предпочитает отступить, а нападает только в ситуации, когда не видит другого выхода.

Стрижка когтей - процедура безболезненная, но важно не отстричь лишнего и приучать кошку к этому занятию с первых дней. Фото: Shutterstock

Обращайте внимание на язык тела кошки: она хочет, чтобы ее погладили или оставили в покое? Вы вмешались в ее личное пространство и сейчас она предпочитает быть одна, или рада ваше приходу? Ведь и нам часто хочется побыть в покое и одиночестве. Если вы будете уважать сигналы, которые подает кошка, то кошка будет больше доверять вам и будет стремиться больше времени проводить рядом с вами.

Также не рекомендую приучать котенка или взрослую кошку играть с вашими руками или ногами, даже под одеялом, даже в перчатке. Такая игра снимает запрет на царапание и кусание людей, поэтому кошка может начать использовать зубы и когти, когда захочет поиграть с вами среди ночи, или, вообще, в любой непонятной ситуации.