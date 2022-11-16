В Департаменте природопользования Москвы напомнили, как правильно подкармливать зимующих в столице водоплавающих птиц

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москву наконец пришла синоптическая зима. Это понятие не равно зиме календарной (декабрь — февраль). Средние температуры ушли за ноль, лег снег. Особенно дивно выглядят природные территории столицы. Во время прогулок горожане наверняка заприметят на водоемах — прудах, реках и ручьях — водоплавающих птиц. Часть гуляющих при этом задастся вопросом: почему пернатые не улетели? Ведь кажется, найти еду им будет непросто.

Орнитологи объясняют, что часть водоплавающих птиц вполне комфортно переносят зимовку в городе. Отчасти потому, что получают пищу от людей. Доходит до того, что инстинкты пернатых притупляются: они думают, что еды всегда будет в достатке, нет нужды мигрировать и добывать пропитание.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Департаменте природопользования и окружающей среды Москвы внимательно изучили проблему зимовки водоплавающих, чтобы облегчить жизнь птицам и при этом сохранить естественный баланс и гармонию на природных территориях. Для этого специалисты ведут мониторинг оставшихся на зимовку водоплавающих птиц в городе.

— Многие неравнодушные жители привыкли кормить птиц хлебом. Стоит учесть, что это несет для них угрозу в связи с отсутствием в естественном рационе диких птиц подобной пищи. Пернатые насытятся такой едой, однако нужных питательных веществ они не получат. Им необходима пища для развития и нормальной жизнедеятельности, однако хлеб не входит в такую группу, — объясняет заместитель руководителя Департамента Денис Алексеев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока не грянули морозы, о рационе птиц можно не беспокоиться. Им хватит естественной кормовой базы. Водоплавающие собирают семена, травы, вылавливают в водоемах водоросли, личинки насекомых и ракообразных. Конечно, сейчас этого в разы меньше, чем в теплое время года, но пернатым хватает.

Подкормку птиц нужно начинать при устойчивой отрицательной температуре и установлении ледяного покрова на водоеме. В Департаменте природопользования и окружающей среды Москвы рассказали, какая подкормка безопасна для водоплавающих птиц:

• капуста (желательно мелко ее нарезать);

• просо (эту крупу можно купить в зоомагазинах);

• специализированный корм для утиных.

Самый популярный способ подкормки — хлебные крошки — в рекомендуемый список подкормки не входит. Хлеб, тем более разбухший от воды, — опасная еда для пернатых. Хоть они и с удовольствием откликаются на рассыпанные гуляющими сдобу. Допустимым считается сухарь из несладкого белого хлеба.

Фото: Евгения ГУСЕВА

О правилах кормления водоплавающих птиц в Москве рассказывают информационные стенды с рекомендациями. Их устанавливают на особо охраняемых природных территориях и вблизи водоемов.

— Важным нюансом является избыточное кормление птиц. Оно способно повлечь за собой образование дополнительной «экологической нагрузки» на водоем. Превышать минимальную потребность в еде запрещено. Это касается не только состава кормов, но и их объема, — добавил Денис Алексеев.

За кого точно не стоит переживать — так это за лебедей, которые остаются на зимовку. Специалисты Департамента природопользования и окружающей среды активно следят за ними. Птицам оборудуют теплые вольеры и освобождают поверхность водоема ото льда. Страшнее холодов для белоснежных птиц поведение людей, которые хотят их погладить, покормить из рук.

А В ЭТО ВРЕМЯ

12 ноября стартовала ежегодная природоохранная эколого-просветительская акция «Птица-синица». Вплоть до марта сотрудники Мосприроды будут рассказывать, как помочь пернатым пережить зиму и как правильно организовать для них питание. В разделе «Чем заняться» на сайте ведомства mospriroda.ru можно отслеживать афишу. Занятия проводят онлайн и очные встречи в офлайн-формате. Такой досуг особенно интересно проводить с детьми.

КСТАТИ

Вы можете помочь в учете московских птиц

В январе (точная дата будет объявлена позже, см. сайт ГПБУ «Мосприрода» mospriroda.ru) традиционно проходит всероссийская акция «Серая шейка». Эксперты и волонтеры ведут зимний учет водоплавающих птиц. Данные помогают ученым отслеживать миграцию пернатых и вообще делать выводы о «самочувствии»» популяции того или иного вида.

В прошлые годы программа позволила зафиксировать порядка 15 видов водных и околоводных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы. Птицам удается адаптироваться к урбанизированной среде. Они также могут приспособиться к сильно измененным человеком условиям существования.

КОНКРЕТНО

Какие водоплавающие остаются на зимовку в Москве

Больше всего крякв, чаек (озерных и сизых) и огарей. Встречаются гоголь обыкновенный, хохлатая чернеть, белощекие казарки, лутки, белолобый гусь и шилохвость.