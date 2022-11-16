«Отличное время, чтобы бросить!»: 17 ноября стартует марафон ко дню отказа от курения

17 ноября отмечается международный день отказа от курения. Фото: Shutterstock

На протяжении недели в сообществе будут публиковаться мотивирующие истории тех, кто смог победить свою никотиновую зависимость, а также ответы на самые актуальные вопросы, которые волнуют курильщиков. Читая каждый день новые истории, тех, кто бросил «парить» и наносить вред своему здоровью, выбрав тот или иной эффективный способ, бросающий может увидеть в них себя, поверить в свои силы и почувствовать уверенность в том, что все возможно.

Лучшие истории, за которые проголосует большинство бросающих будут опубликованы на портале национальныепроекты.рф. Остальные поделившиеся своим опытом найдут себя в постах сообщества «Давай бросать» в ближайшие месяцы. Многим людям, которые страдали никотиновой зависимостью и сумели ее побороть известно насколько это бывает тяжело. Именно поэтому поделиться советами, которые действительно работают, и предпринятыми шагами на пути к независимости от курения – весомый вклад в поддержку тех, кто к этому стремится.

«Укрепление общественного здоровья является одним из главных приоритетов государственной политики. Продолжается активная работа по борьбе с главными факторами риска развития неинфекционных заболеваний – потреблением алкогольной и никотинсодержащей продукции. Снизилась распространённость потребления табака среди взрослого населения с 39,5% в 2009 году до 20% в 2021 году. Отмечается увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до 2,2 млн человек» – отметил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

«Сообщество «Давай бросать» уже насчитывает более 62,1 тыс. участников. Уверена, что личные истории участников марафона послужат мотивацией для тех, кто только встал

на путь избавления от никотина. Каждый, кто хочет оставить зависимость в прошлом может обратиться в центры здоровья, открытые по нацпроекту «Демография», которых уже насчитывается более 730 по стране и получить необходимую помощь специалистов» - подчеркнула генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Реализация федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография» направлена на создание системы укрепления общественного здоровья которая подразумевает совершенствование мер, направленных на сокращение факторов риска смертности трудоспособного населения, в частности борьба с курением.