Сортировка отходов для старшего поколения: «Московское долголетие» научит экограмотности

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На этой неделе в двух районах столицы — Беговом и Крылатском — стартует спецкурс «Экология жизни». Его запустили в рамках проекта «Московское долголетие» при поддержке Департамента ЖКХ Москвы. Участников курса научат сортировке отходов, осознанному потреблению и другим необходимым современному человеку навыкам. Эксперты уверены, что после обучения представители старшего поколения вовлекут в процесс раздельного накопления отходов и остальных членов семьи.

«Важно и нужно»

До конца года жители двух районов столицы — Бегового и Крылатского — смогут пройти курс из 12 теоретических и практических занятий. На лекциях они обсудят отказ от одноразовых предметов в пользу многоразовых, узнают о городской системе раздельного накопления отходов, о том, как подготовить вторсырье перед утилизацией и куда отправляются отходы после попадания в контейнер. Слушателям курса объяснят, как грамотно организовать дома сортировку мусора и как на этом сэкономить, а также расскажут, как экологично встретить Новый год.

На мастер-классах участники смогут сделать полезные и интересные вещи для дома. Обстановку на курсах обещают сделать по-домашнему уютной. Бесплатные занятия в районе Крылатское начнутся 17 ноября, в Беговом — 18 ноября.

– Мы уделяем особое внимание популяризации программы раздельного накопления отходов в Москве. Очень важно, чтобы как можно больше жителей самых разных возрастов понимали, что сортировать отходы легко, а главное это возможность внести свой посильный вклад в экологию. Например, для школьников проводятся уроки экологической грамотности, а благодаря курсу «Экология жизни» в рамках проекта «Московское долголетие» о правилах сортировки в доступной форме расскажут представителям старшего поколения. Это значит, что к программе присоединится ещё больше москвичей, и больше полезного вторсырья отправится на переработку, - рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Инициативу столичных властей поддержали эксперты: они уверены, что через старшее поколение можно успешно продвигать в обществе экологические идеи.

— Я 12 лет занимаюсь экопросвещением и прививаю людям бытовые экопривычки, — рассказывает экотренер, основатель компании «Зеленый Драйвер» Роман Саблин. — Ведь глобальный экологический кризис нарастает, продолжается загрязнение воды и воздуха, растет количество мусора… У Москвы есть хорошая инфраструктура для раздельного сбора отходов и их переработки, но без участия общества, без формирования экологической культуры это не будет работать. Поэтому обучать важно и нужно.

О необходимости решать накопившиеся экологические проблемы говорит и доцент, кандидат геолого-минералогических наук МГУ им. Ломоносова Руслан Габдуллин.

— Глобальная проблема накопления отходов взаимоувязана с другой проблемой — сокращением природных ресурсов, — отмечает эксперт. — Наша задача — научиться грамотно использовать природные ресурсы с точки зрения многократной переработки отходов или перехода на безотходные технологии. Сейчас у нас накапливается очень много мусора, в Тихом океане он даже образует Большое и Малое пластиковые пятна... Есть проблема с нанопластиком, который уже встречается в крови и легких человека, ведет к аллергическим реакциям, провоцированию различных болезней и в конечном итоге к сокращению продолжительности жизни. Этой проблеме действительно необходимо уделять внимание.

Личный вклад

По словам Романа Саблина, помочь окружающей среде можно малыми делами — например, отказаться от одноразовых пластиковых пакетов и завести привычку ходить в магазин с авоськой. Во-первых, старшее поколение уже хорошо знакомо с этим аксессуаром. Во-вторых, использование авосек и тканевых сумок вместо пакетов позволяет не только сохранять природные ресурсы, но и экономить деньги. Чтобы в этом убедиться, можно умножить цену пластикового пакета на количество дней в месяце или в году — выгода составит несколько тысяч рублей. Эксперт считает, что привычка носить с собой многоразовые сумки — это личный вклад человека в решение мусорной проблемы.

Специалисты уверены, что курсы для старшего поколения москвичей могут стать важной частью системного подхода к формированию экологической культуры в обществе. Сегодня в столице живут около 3 млн пенсионеров, и даже если небольшую часть этой социальной группы удастся вовлечь в экологическое образование, то усилия будут оправданными.

— Учиться никогда не поздно, многие пенсионеры сегодня активно пользуются смартфонами, мессенджерами, социальными сетями, — говорит Руслан Габдуллин. — Много людей предпенсионного и пенсионного возраста проводят разъяснительную и информационную работу со школьниками по экологии в Московском обществе испытателей природы. Там уделяют внимание и проблеме обращения с отходами.

Габдуллин считает, что полученные на курсах знания и экопривычки старшее поколение будет постепенно передавать другим членам семьи. Роман Саблин соглашается, что в вопросах заботы об окружающей среде важно работать и с детьми, и со взрослыми, и с пенсионерами. Люди «серебряного возраста» обладают авторитетом и могут приучать к экологически ответственному поведению своих детей и внуков.

— Тем более, что у пенсионеров обычно больше времени, — говорит Саблин. — В семье они могут транслировать какие-то базовые экопривычки личным примером, взять на себя координацию, чтобы всем вместе участвовать в экоакциях или в выборе экотоваров.

Напомним, в Москве программа раздельного накопления отходов стартовала в 2020 году. В рамках программы оборудовали более 22 тыс. контейнерных площадок во дворах и установили более 60 тыс. контейнеров: синих — для вторсырья и серых — для смешанных отходов. С 1 января 2022 года за всю технологическую цепочку обращения с ТКО в столице отвечает Единый региональный оператор ГУП «Экотехпром». Благодаря работе регоператора система сбора отходов становится более системной, структурированной и эффективной.