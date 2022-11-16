Британская пресса снова обгадилась

Когда пришли первые сообщения о падении неизвестной ракеты на территории Польши, английские газеты как по команде принялись обвинять в этом Россию.

Британская пресса испокон веков отличалась своей обьективностью. А корпорация ВВС вообще служила образцом беспристрастности и тщательной проверки информации. Но теперь, похоже, все это в прошлом.

Когда пришли первые сообщения о падении неизвестной ракеты на территории Польши, английские газеты как по команде принялись обвинять в этом Россию. Собственно, с самого начала СВО на Украине они заперли себя в некий шаблон, в соответствии с которым всегда и во всём виновной оказывается Москва.

Так произошло и в этот раз. Но если вчера привычный русофобский пафос британской прессы можно было списать на недостаток достоверной информации, то что заставило ее на следующий день, когда всем уже все стало ясно, продолжать с безумной яростью клеймить нашу страну?

Почитайте заголовки с обложек сегодняшних газет: «Дейли Телеграф» - «Русские ракеты поразили Польшу»; « Миррор»- «Русские бомбы поразили Польшу»; «Сан»- «Война Путина перекинулась в Польшу» и так далее. Практически все материалы сопровождаются фотографиями президента РФ, чтобы создать у читателей впечатление, что он лично несет ответственность за эту трагедию.

Что ж, цели своей они добились - оболванили невзыскательную аудиторию. И, похоже, именно эта цель была для «журналистов» главной, а правда их не интересовала вовсе.