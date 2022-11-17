Чем опасны вейпы и электронные сигареты: под видом борьбы с курением молодежь подсадили на еще более страшную отраву

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Электронные сигареты, вейпы и другие устройства для курения (айкос, гло, фиш и т.д.) появились лет десять назад как способ постепенно бросить курить. Дескать, сразу от никотина отказаться трудно. Сначала пусть человек получает никотин «безвредным способом», а потом и вовсе завяжет. «Электронику» считали едва ли не полезной для здоровья. Смол и канцерогенов нет, а пар прямо-таки полезен для горла и легких, не то что дым от горящего табака и бумаги.

Так утверждала реклама. В 2017 году в России начался настоящий бум: повсюду стали появляться прилавки с разноцветными «парилками». Вкусы электронных сигарет тогда были заурядными — вишня, яблоко, шоколад, кола и т. п. То ли дело сейчас: 15 тысяч наименований вкусов. Вкусно, сладко, но вот безопасно ли?

Вышли десятки исследований о воздействии электронных сигарет на организм. И уже выявлена новая болезнь, которая поражает курящих вейпы подростков. Это «повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет» (EVALI).

Только за один 2019 год в США зарегистрировали более 2800 случаев этой болезни у молодых людей и подростков. Трети из заболевших понадобилась ИВЛ и реанимация. 68 человек умерло. Потом грянула пандемия, и про болезнь вейперов все забыли. Но она никуда не делась. О том, чем опасны якобы безопасные электронки, говорим с руководителем Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян.

От зависимости не избавитесь

Запуск вейпов в широкую продажу сопровождался «исследованиями», которые «доказывали»: с помощью вейпов люди бросали курить сигареты. Естественно, «исследования» были обычной заказухой. В «исследованиях» не говорилось, что отказались от обычного курения лишь 20%. А те, что бросили сигареты с табаком, подсели на электронику.

- Все просто, - поясняет Маринэ Генриевна. - Задача врачей, специалистов, которые помогают бросать курить — избавить человека от никотиновой зависимости. Но никотина в электронках в разы больше! И я не преувеличиваю. Было проведено несколько исследований, которые показали, что цифры содержания никотина, указанные на упаковках электронных сигарет, могут быть в два, а то и три раза ниже реального содержания. А это значит, что человека еще плотнее сажают на никотиновую иглу. Конечно, содержание никотина в разных марках разное, но чаще всего в вейпах используется синтетический никотин, который отличается крайней токсичностью и вызывает еще более стойкое привыкание. А в сочетании с паром и глицерином он способен нанести организму еще больший вред.

Собственно, в этом и заключалась задача производителей электронок. По всему миру набирает обороты здоровый образ жизни. Курить сигареты у молодежи уже не модно. Но милые, «вкусные» электронки — это же не табак, это так, баловство, развлечение... Шоколадная сигарета вместо куска торта — вкус тот же, а калорий нет.

Да и реклама манит: «Изысканный, уникальный, утонченный. И ты вместе с ним - талантливый, успешный, крутой». Это почти дословная цитата одного из рекламных слоганов в соцсетях. Там же - масса конкурсов из серии «сфотографируйся со своим вейпом, получи второй бесплатно». Все, что так цепляет молодежь в одном флаконе: эксклюзивность, изысканность и... ЗОЖ.

МЕЖДУ ТЕМ

Никотин ослабляет сердце и мозг, но стимулирует онкологию

1. Основной вред никотина, которого очень много в электронных сигаретах, – это сужение сосудов и капилляров, из-за чего страдают все органы, в первую очередь легкие, сердце и мозг. Мелкие капилляры в бронхах со временем атрофируются и начинается тот самый кашель курильщика. И у вейперов он тоже есть.

Из-за нарушения кровообращения в мелких капиллярах у курильщиков-парильщиков постоянно мерзнут руки и ноги, цвет лица становится серым.

Но главное воздействие никотина на организм: он может запустить механизм превращения здоровой клетки в злокачественную, меняя ее структуру. А значит спровоцировать онкологию.

2. Вейпы так же вредны для сердца, как и обычные сигареты

Масштабное исследование опубликовал журнал Американской кардиологической ассоциации. Оно убедительно доказывает: вред для сердца от вейпов и обычных сигарет одинаковый. В исследовании приняли участие 400 человек от 20 до 45 лет — половина вейперов, половина курильщиков. Изучали здоровье артериальных сосудов, и увы: в обеих группах врачи отметили заметные повреждения, низкий уровень кислорода и повышенную жесткость сосудистой стенки. А это значит, что и повышенный риск гипертонии, раннего инфаркта.

Дополнительный минус для вейперов: исследователи выявили низкий уровень молекул оксида азота в их клетках. Это значит, что дыхание страдает даже сильнее, чем у курильщиков. Под угрозой работа иммунитета и саморегуляция сердечно-сосудистой системы.

3. Никотин и ядовитые металлы из пара отравляют окружающих. Особенно детей и беременных.

Нет, ароматный пар далеко не так безобиден для ваших родных, вейперы, как вы думаете. Да, это уже доказано.

- Одно из исследований, проведенных в 2020 году, доказало, что в моче беременных, которые жили с вейперами, и были пассивными парильщиками, даже через несколько дней сохранялись следы никотина, - говорит наш эксперт. - А значит, никотин воздействовал и на плод. Все знают о вреде никотина на здоровье беременных и будущих детей (низкая масса тела, врожденные аномалии внутренних органов, отставании в развитии и т.д.). Но считают, что это связано исключительно с сигаретами. Но это не так.

Пары масляных ароматизаторов по-настоящему токсичны, в них обнаружены диоксид серы, аммиак, хлор, хлороводород и диацетил. Кроме того, в паре от вейпов найдено серьезное содержание тяжелых металлов — хрома и никеля. Они выделяются при соприкосновении пара с нагревательными элементами.

И все это оседает в легких не только парильщика, но и окружающих его людей. Особенно пары опасны для детей: ослабляют их иммунитет.

4. Убивает иммунитет, снижает сопротивляемость всем инфекциям, в том числе ковиду и гриппу.

Если подумываете бросить парить, то простудный сезон — самое время. Глицерин и ядовитые металлы из пара воздействует не только на легкие, но и слизистые носа и горла, повышая их беззащитность перед вирусами, говоря врачебными терминами — негативно воздействуя на мукозальный иммунитет.

То есть и курильщики, и парильщики сильнее страдают от вирусов, чем те, кто не курит.

- Причем, воздействие тем сильнее, чем больше вы парите. А если предпочитаете не только электронные, но и время от времени обычные сигареты, то риск токсического отравления возрастает, - предупреждает Маринэ Гамбарян.

5. Влияет на потенцию и провоцирует бесплодие.

Есть и такое исследование: в паре электронных сигарет обнаружены антипирены. Это полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ), которые используют для защиты от огня, чтобы не плавился пластик. Вдыхание антипиренов приводит к нарушениям выработки гормонов щитовидной железы, влияет на фертильность (провоцирует бесплодие) и вызывает отклонения при внутриутробном развитии ребенка. Наконец, провоцирует раковые заболевания. «Уровень полиароматических углеводородов в электронных сигаретах по крайней мере в миллион раз выше, чем в придорожном воздухе в Гонконге», - предупреждает руководитель группы исследователей доктор Чжун Шань-шань.

Кроме того, в жидкостях для вейпов есть глицерин и пропиленгликоль. При нагревании они образуют соединения, выделяющие формальдегид. Это канцерогенное вещество повышает риск развития рака.

- Есть еще одно исследование, в котором приняли участие несколько сотен мужчин-парильщиков от 19 до 65 лет, - рассказывает Маринэ Гамбарян. - Специально отбирали тех, у кого не было сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. По сравнению с теми, кто не курит, у любителей вейпов в 2,5 раза чаще диагностировали эректильную дисфункцию!

Проще говоря, вейпы убивают желание и делают мужчин бесплодными...

6. У подростков повышается агрессивность и снижается внимательность.

Мы уже говорили, что никотин негативно воздействует на организм всех людей. Но особенно на подростков: замедляет развитие мозга. А без нормального мозга – ни памяти, ни концентрации внимания, ни самоконтроля.

Кроме того, вредные вещества из жидкости дополнительно отравляют организм. Одно из исследований показало, что в моче вейперов-подростков (от 14 до 18 лет) обнаружено повышенное содержание токсичных химических веществ (это, например, кротоновый альдегид, акрилонитрил, акролеин, пропиленоксида, акриламид). Все они относятся к классу особо опасных. Из-за них даже безникотиновые жидкости для вейпов разрушают иммунитет и сердечно-сосудистую систему подростков.

Все эти исследования убедительно доказывают, что в «безобидных» вейпах - не только никотин, но и масса других побочных продуктов. Не говоря уж о том, что электронные сигареты то и дело взрываются прямо во рту детей, раня их осколками, и даже убивая...

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему мы с этим не боремся?

Сейчас продажа вейпов номинально регламентируется законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (в редакции 2020 года). Закон приравнивает никотинсодержащие продукты к обычным сигаретам. А значит, теоретически, на вейпы и айкосы должны распространяться те же запреты, что и на табак: никакой рекламы, нельзя продавать несовершеннолетним и как можно больше рассказывать об их вреде.

Но все чаще депутаты заявляют, что этого закона недостаточно, а необходим полный запрет вейпов. Обычно это случается после очередного несчастного случая, в котором замешана электронная сигарета. Так, например, после гибели 12-летнего мальчика в Алтайском крае об этом заговорил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

А в начале июля глава ЛДПР Владимир Слуцкий написал в своем телеграм-канале: «По многочисленным просьбам наших избирателей внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу тех стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне».

Однако, в конце июля замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский высказался против запрета электронных сигарет и вейпов в России, напомнив, что «запреты приводят к формированию черного рынка, без контроля, и неясно, какой никотин и в каком количестве будет там фигурировать». И, естественно, этот запрет будет сопровождаться огромными финансовыми потерями для бюджета...