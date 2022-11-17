Нутритивная поддержка как необходимый компонент реабилитации после перенесенного COVID-19

К онлайн-трансляции могли присоединиться все желающие, а также задать вопросы.

Согласно данным Минздрава, COVID ежедневно заболевают около 6 тысяч россиян. Болезнь не отступила, она лишь перешла в более размеренное течение – без резких всплесков, люди чаще остаются на домашнем лечении.

С начала пандемии в 2020 году коронавирус неоднократно менялся, появлялись все новые виды штаммов, которые давали различную симптоматику. Но одно остается неизменным: эта болезнь ослабляет, изматывает организм. Человек нуждается в грамотной реабилитации.

– Часто у заболевших и переболевших отмечается выраженная астения и слабость, – объяснил директор научно-медицинского отдела и выводу продуктов на рынок ООО «Нутриция» Наиль Егофаров. – В ответ на заражение коронавирусом организм начинает вырабатывать большое количество иммуноглобулина, а это белок. Источник белка – мышцы. У большого количества пациентов изменяется вкус, отсутствует аппетит. Плюс у многих уже есть хронические заболевания. Все это приводит к тому, что возникает питательная недостаточность, в первую очередь формируется дефицит белка. А значит, не хватает ресурсов для борьбы с вирусом и восстановления иммунитета. Поэтому пациенту и необходим дополнительный белок.

Но если нет аппетита, как накормить человека? Тут на помощь приходит специализированное питание, которое может обеспечить организм всеми необходимыми микро- и макроэлементами. Эти продукты назначаются лечащим врачом. Купить их можно в аптеках, через интернет-ресурсы и на портале nutricia-medical.ru

Есть сервис zabotadoma.ru, куда могут обратиться пациенты за консультацией врача-реабилитолога, в том числе эксперта по специализированному питанию.

Понятно, что в каждом случае необходим индивидуальный подход, это очень важно, и постоянный контроль.

Врачи zabotadoma.ru в некоторых городах России имеют возможность приезжать домой к пациенту, в дополнение к постоянному общению с помощью телемедицины.

– Еще 20 лет назад профессор Костюченко писал, что нутритивная поддержка – это научно обоснованная система диагностических и лечебных мероприятий, направленных на поддержание необходимых процессов в организме, в том числе адаптационных резервов, – рассказывает д. м. н., профессор, президент Национальной ассоциации организации клинического питания и метаболизма (RSPEN), заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Сергей Свиридов (Сергей Викторович руководил российским клиническим исследованием по оценки роли нутритивной поддержки для пациентов с COVID-19). – Нам еще только предстоит понять, что такое адаптационные резервы. В организме человека 82 микроэлемента! Подробно изучены не все. Пока что существуют довольно общие рекомендации.

Что касается нашего уникального исследования, в котором были задействованы пять российских клиник. Мы применяли дополнительное питание – специальные смеси с белком. Это не просто напитки и сиропы, а сложные смеси, в которых есть все необходимые нам витамины, микроэлементы. Они необходимы на этапе реабилитации. За 28 дней приема смесей получены были значимые результаты – и отмечена их хорошая переносимость.

Можно рассчитать необходимую дозу: в сутки человеку нужен 1 грамм белка на 1 кг массы тела.

Но еще раз – назначать лечебные питательные смеси должен специалист.

Об основных трудностях восстановления пациентов после COVID, которые связаны в первую очередь с органами дыхания, рассказал д. м. н., профессор, заслуженный врач России, председатель Общества врачей-реабилитологов СПб, руководитель Центра медицинской реабилитации ГБ № 38, зав. отделением реабилитации пациентов с заболеваниями ЦНС Виталий Ковальчук. Он также отдельно выделил неврологические проблемы, такие как нарушение обоняния и вкуса, нарушение аппетита, сна, различные фобии, особенно страх смерти, страх услышать плохую новость.

– Методы реабилитации переболевших COVID разнообразны, – отметил профессор Ковальчук. – Нарушение обоняния, например, может сохраняться до полутора лет. Специалистами был разработан даже специальный обонятельный тренинг – тренировка обонятельной памяти.

Для реабилитации пациентов после коронавируса рекомендуется дыхательная гимнастика, правильное положение пациента во время сна, йога, но тут важно давать в каждом случае правильные, точные рекомендации и их соблюдать».

Вакцинация остается самым действенным способом профилактики коронавирусной инфекции. При этом сам вирус сильно меняется. В России в настоящий момент выявили два новых варианта коронавируса, включая более агрессивный «цербер». Новый штамм «цербер» отходит от линии «омикрона». Однако в его геноме есть ряд новых мутаций, которые позволяют обходить иммунитет, выработанный на вакцины и предыдущие заражения. Специалисты ранее отмечали, что «цербер» может стать одной из причин новой волны COVID-19.

- Исследователи обычно надеются, что каждый следующий штамм вируса будет безобиднее, – сообщил профессор РАН, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной и инновационной работе ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА России, заведующий кафедрой факультетской терапии и профболезней МГМСУ им. А. И. Евдокимова Кирилл Зыков. – Но с COVID-19 этой тенденции, увы, не наблюдалось. Он становился опаснее от варианта к варианту. Штамм «дельта» был с наивысшей летальностью. «Омикрон» – самый «мирный», наблюдалось снижение тяжести протекания заболевания. Но пока что COVID-19 не становится обычной сезонной инфекцией. ВОЗ предупреждает – коронавирус не является безобидным заболеванием. За день в нашей стране погибает от него больше 60 пациентов. И мы не знаем, какие следующие будут мутации вируса. А значит, должны быть настороже.

Вакцинация остается лучшим методом предотвращения последствий заражения. Эффективность вакцин в плане предотвращения самого заболевания ниже, чем в первые волны. Но эффективность предотвращения его тяжести – сохраняется.

Если говорить о штаммах, сейчас в России доминирует «омикрон», но к нам действительно уже пришел «цербер». Он будет вытеснять другие варианты вируса, так как максимально заразен, и где-то в январе будет пик заболеваемости «цербером».

При этом постковидный синдром в той или иной форме наблюдается у 80% пациентов, причем даже у тех, кто переболел бессимптомно. Он развивается через два-три месяца после заражения: это и слабость, и апатия, и извращение вкуса, запаха, и проблемы с дыханием, и снижение когнитивных возможностей.

Полную запись трансляции смотрите по ссылке.