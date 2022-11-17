«Комсомолка» и «Одноклассники» запускают «Новогодний марафон желаний»

В прямом эфире эксперты расскажут, как правильно подводить итоги года и что делать, чтобы ваши мечты осуществлялись

Какой суровой не была бы реальность, мы с вами верим, что Новый год – особенный праздник. Это рубеж, переступив который, можно круто изменить свою жизнь.

Как говорится, были бы желания!

И чем больше – тем лучше.

Каждую пятницу в 14.00 (мск) в прямом эфире психологи, коучи и эксперты по мотивации будут рассказывать подписчикам «Комсомольской правды» в «Одноклассниках», как правильно загадывать желания и двигаться к осуществлению своей мечты.

И конечно же, ответят на вопросы зрителей.

Стартуем уже 25 ноября!

ЛЕКЦИЯ 1

Тема: «О мечтах, желаниях и формулировках. Как понять, чего я хочу на самом деле»

Когда: 25 ноября в 14.00

Спикер: психолог, педагог, автор системы планирования «Витамины времени» Татьяна Бородина.

ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКЦИИ:

- Списки из 100 желаний. Что с ними не так.

- Как провести ревизию списков желаний и найти свое заветное желание.

- Каким образом переформулировать желание, чтобы оно сбылось.

- Практика запуска цели.

ЛЕКЦИЯ 2

Тема: «Когда и как надо подводить итоги года – и как понять, «правильные» ли у меня желания»

Когда: 2 декабря в 14.00

Спикер: психолог, писатель, лауреат национальной премии «Золотая Психея», телеведущий Михаил Хорс.

ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКЦИИ:

- Каждое ли желание обязано исполниться. Вредные желания.

- Вера в себя. Почему большинство людей неправильно понимают это выражение.

- Что делать, если не помогают техники «визуализации» и «аффирмации».

- Как успешные люди добиваются исполнения своих желаний.

ЛЕКЦИЯ 3

Тема: «Правильно загадываем желания – можно ли ориентироваться на свой знак зодиака?»

Когда: 9 декабря в 14.00

Спикер: психолог Ирина Сороколетова.

ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКЦИИ:

- Что общего между психологией и знаками зодиака.

Что такое архетипы и как они связаны со знаками зодиака.

В каком виде ваш гороскоп может стать инструментом самопознания.

Как исполнять желания с помощью этого инструмента.

ЛЕКЦИЯ 4

Тема: «Как материализовывать свои желания»

Когда: 16 декабря в 14.00

Спикер: коуч, эксперт по самореализации Наталья Исайкина.

ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКЦИИ:

- Как корректно формулировать желания.

- Почему у одних желания сбываются, а других нет.

- Как наше подсознание может блокировать исполнение желаний – и есть ли способ взять его в помощники.

- Ритуалы на исполнение желаний: как они работают.

- Материализуем мечты через «якоря действий».

ЛЕКЦИЯ 5

Тема: «Начать Новый год с чистого листа – реально ли это? Как настроиться на изменения»

Когда: 23 декабря в 14.00

Спикер: эксперт по мотивации, коуч творческих людей, сценарист Александр Молчанов.

ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКЦИИ:

- Разбираемся, почему у вас что-то не получается, что именно вам мешает. Старые привычки, окружение, расфокусировка.

- Где «прячется» мотивация.

- Что сделать, чтобы в этот раз точно получилось?

- «Хитрости», которые помогут мечтам осуществиться.