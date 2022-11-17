«Комсомолка» и «Одноклассники» запускают «Новогодний марафон желаний»

В прямом эфире эксперты расскажут, как правильно подводить итоги года и что делать, чтобы ваши мечты осуществлялись
Какой суровой не была бы реальность, мы с вами верим, что Новый год – особенный праздник. Это рубеж, переступив который, можно круто изменить свою жизнь.
Как говорится, были бы желания!
И чем больше – тем лучше.
Каждую пятницу в 14.00 (мск) в прямом эфире психологи, коучи и эксперты по мотивации будут рассказывать подписчикам «Комсомольской правды» в «Одноклассниках», как правильно загадывать желания и двигаться к осуществлению своей мечты.
И конечно же, ответят на вопросы зрителей.
Стартуем уже 25 ноября!
Тема: «О мечтах, желаниях и формулировках. Как понять, чего я хочу на самом деле»
Когда: 25 ноября в 14.00
Спикер: психолог, педагог, автор системы планирования «Витамины времени» Татьяна Бородина.
ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКЦИИ:
- Списки из 100 желаний. Что с ними не так.
- Как провести ревизию списков желаний и найти свое заветное желание.
- Каким образом переформулировать желание, чтобы оно сбылось.
- Практика запуска цели.
Тема: «Когда и как надо подводить итоги года – и как понять, «правильные» ли у меня желания»
Когда: 2 декабря в 14.00
Спикер: психолог, писатель, лауреат национальной премии «Золотая Психея», телеведущий Михаил Хорс.
ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКЦИИ:
- Каждое ли желание обязано исполниться. Вредные желания.
- Вера в себя. Почему большинство людей неправильно понимают это выражение.
- Что делать, если не помогают техники «визуализации» и «аффирмации».
- Как успешные люди добиваются исполнения своих желаний.
Тема: «Правильно загадываем желания – можно ли ориентироваться на свой знак зодиака?»
Когда: 9 декабря в 14.00
Спикер: психолог Ирина Сороколетова.
ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКЦИИ:
- Что общего между психологией и знаками зодиака.
Что такое архетипы и как они связаны со знаками зодиака.
В каком виде ваш гороскоп может стать инструментом самопознания.
Как исполнять желания с помощью этого инструмента.
Тема: «Как материализовывать свои желания»
Когда: 16 декабря в 14.00
Спикер: коуч, эксперт по самореализации Наталья Исайкина.
ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКЦИИ:
- Как корректно формулировать желания.
- Почему у одних желания сбываются, а других нет.
- Как наше подсознание может блокировать исполнение желаний – и есть ли способ взять его в помощники.
- Ритуалы на исполнение желаний: как они работают.
- Материализуем мечты через «якоря действий».
Тема: «Начать Новый год с чистого листа – реально ли это? Как настроиться на изменения»
Когда: 23 декабря в 14.00
Спикер: эксперт по мотивации, коуч творческих людей, сценарист Александр Молчанов.
ПОДРОБНЕЕ О ЛЕКЦИИ:
- Разбираемся, почему у вас что-то не получается, что именно вам мешает. Старые привычки, окружение, расфокусировка.
- Где «прячется» мотивация.
- Что сделать, чтобы в этот раз точно получилось?
- «Хитрости», которые помогут мечтам осуществиться.