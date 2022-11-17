Звездопад Леониды 17-18 ноября 2022: куда и когда лучше всего смотреть

Метеор потока Леониды.

Астрономы Московского Планетария сообщают: в ночь с 17 на 18 ноября 2022 метеорный поток Леониды достигнет пика. Прогнозируют от 15 до 20 «падающих звезд» в час. Условия для наблюдения не самые лучшие, но и не отвратительные – Луна близка к последней четверти (36 процентов). Сильно отсвечивать и мешать любоваться не будет.

Звездопад Леониды 17-18 ноября 2022

В ясную погоду Леониды хорошо видны. Ведь они самые стремительные. Отдельные метеоры, влетая в атмосферу со скоростью, превышающей 71 километр в секунду, оставляют сияющие белые росчерки. Те «звезды», которые помедленнее, светятся желтым и оранжевым. А самые «тормозные» оставляют зеленые росчерки.

Искать метеоры потока Леониды лучше после полуночи и до рассвета. Более всего они должны «сыпаться» в ночь с 17 на 18 ноября. Но сам поток «действует» с 6 по 30 ноября. Если кто прозевает пик, не беда – зрелище не закончится. Хотя будет не таким ярким.

Смотреть - на восток: чуть правее и ниже Большой Медведицы (Major Ursa) и левее Регула (Regulus) — самой яркой звезды в созвездии Льва и вообще на небе.

Радиант потока — место, откуда словно бы вылетают огненные струйки, как раз и находится в созвездии Льва (Leo). Оно-то и дало название потоку, который представляет собой пыль и крупинки – вселенский мусор, оставленный кометой Темпеля-Туттля (55P/Tempel-Tuttle).

Комета Темпеля – Туттля сближается с Землей раз в 33 года.

Комета-прародительница приближается к Солнцу каждые 33 года. В это время Леониды бывают особенно «падучими».

В былые времен осенний поток не раз преподносил сюрпризы как раз с интервалом в 33 года – Леониды сыпались с неба тысячами в час. По сведениями Московского Планетария, такое случалось в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах. В 1966 году астрономы насчитывали аж по 10 тысяч метеоров в час – почти по 30 штук в секунду.

В очередной раз комета Темпеля-Туттля подлетит к Солнцу в 2031 году и, возможно, опять изрядно намусорит - усилит поток. А пока – вплоть до 2030 года – астрономы не ожидают более 100 метеоров в час. Но кто знает наверняка? Вдруг в нынешнем году не обойдется без сюрприза?

Московский планетарий напоминает, что комету Темпеля - Туттля открыл немецкий астроном Эрнст Темпель 19 декабря 1865 года. Чуть позднее 6 января 1966 года комета была обнаружена американским астрономом Орасом Туттлем. Диаметр ядра кометы составляет 4 километра.

То, что эта комета связана с метеорным потоком Леониды, первым 2 февраля 1867 года заметил итальянский астроном Джованни Скиапарелли. Земле небесная странница не угрожает.

Леонидами «плюется» созвездие Льва.

КСТАТИ

Готовьтесь загадывать желания

Желтые, оранжевые и зеленые росчерки, оставленные метеорами в ночном небе, лучше всего пригодны для загадывания желаний - они летят медленнее всех. Некоторые - наиболее крупные - падают несколько секунд, сохраняя след. Можно успеть загадать какое-нибудь коротенькое желание. Вроде «Замуж!», «Денег!». Или даже «Мир во всем мире!»