Едва научившись слышать, Коля выучил слово «мама»

У маленького Коли два тяжелых диагноза — ДЦП и тугоухость.

Первая трагедия в жизни Коли произошла еще при рождении – умер брат-близнец. Суетились врачи, плакала мама. Она так ждала этих близнецов! носилась с животом, как с сокровищем… Но роды произошли намного раньше времени. И то, что выжил хотя бы Коля, весивший всего 750 граммов - уже чудо.

Ребенок оказался очень сильным. Вопреки всем, что предрекали врачи, уже к трем годам начал сидеть, ползать, и даже ходить за ручку. А еще он научился есть ложкой, доставать и убирать игрушки, листать книжки, включать телевизор и многому другому. Вам может показаться, что это мелочи, но у мальчишки два тяжелых диагноза — ДЦП и тугоухость. Так что, то, как он активно и самостоятельно развивался до сих пор, говорит об огромном желании жить! Нужно только немножко помочь.

Недавно Коле сделали операцию - провели установку кохлеарного импланта. И теперь мальчик может слышать звуки.

- Столько восторга у него было, когда он, наконец, услышал наши голоса! – смеется мама. - Не понимает, что ему говорят, сам тоже пока ответить не может, но так радуется! Слово «мама», как и положено стало первым. Выучил почти сразу, после первых же занятий! Но, увы, на этом застопорился. Если бы мы могли дальше заниматься в центре… Но деньги кончились, и долги уже большие, и единственная моя подмога – Колин старший брат – сейчас в армии.

Одного слова, даже самого важного в жизни, не хватит для того, чтобы дружить, общаться, пойти в нормальную школу. А ведь все эти шансы теперь у парня есть! Нужно только чуть-чуть дотянуть, помочь, подтолкнуть. И тогда Коля вырастет взрослым и самостоятельным человеком, который сам сможет заботиться о себе и родных. Пожалуйста, помогите ему попасть на реабилитацию. Стоимость курса лечения 248 100 рублей.

Если остались вопросы, звоните: (499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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