Вылитый «китаец»: стал известен дизайн обновленного «Москвича»

Новый «Москвич» станет копией китайского автомобиля JAC JS4 Фото: www.youtube.com

«Москвичи» все больше становится похожи на «китайцев» (именно так, в кавычках, не поймите превратно). Как вы, наверное, слышали - а минувшей весной об этом было очень сложно не услышать - ушедшая из России компания Renault великодушно подарила свой московский завод столичным властям. И в июне столичные власти провозгласили амбициозную цель: уже в нынешнем году на автозаводе, которому вернули гордое историческое имя «Москвич», начнется выпуск автомобилей.

Но наладить собственное автопроизводство с нуля - дело не только сверхдорогое, но и архидолгое. И чтобы завод не простаивал, пока лучшие инженерные умы готовят очередной прорыв российского автопрома, было решено запустить производство при помощи иностранных партнеров. А партнеров этих, да еще и с развитым автопромом, у нас сегодня не так уж много. Поэтому все эксперты (да и дилетанты тоже) сходились во мнении, что на московском автозаводе организуют выпуск китайских автомобилей. Но под маркой «Москвич».

Так и вышло: 16 ноября московский автозавод получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое появилось на сайте Росстандарта. Пока - на две модели автомобиля. Одна из них получила название «Москвич 3», это копия китайского кроссовера JAC JS4 с двигателем внутреннего сгорания. Вторая - «Москвич 3», брат-близнец электромобиля JAC iEVs4. Современная начинка прилагается: электроусилитель руля, подушка безопасности водителя, антиблокировочная система тормозов, электронная система контроля устойчивости и прочие достижения цивилизации. Кстати, в ОТТС производителем новой машины назван «Камаз» - китайцам остается довольствоваться скромным званием технологического партнера.

Размеры автомобилей одинаковы:

Длина: 4 м 41 см

Ширина: 1 м 80 см

Высота: 1 м 66 см

Колесная база: 2 м 62 см

Скоро ли наступит он, тот счастливый день, когда мы сможем сесть за руль новенького «Москвича», отправиться в любимый ресторан «Вкусно и точка» и пригубить освежающего «Байкала» за здравие китайских товарищей? Точная дата неизвестна, но день тот явно не з годами. В конце октября гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин сообщил, что уже в нынешнем году с конвейера сойдет около 600 автомобилей, в следующем — 50 тысяч, в 2023-м - 100 тысяч. Примерно каждая пятая машина будет на электрической тяге (то есть «Москвич 3»).

Главный вопрос - сколько будет стоить новый «Москвич» - пока остается открытым. Эксперты называют самые разные цифры, но чаще всего - от 1,5 до 2 млн рублей.