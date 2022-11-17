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Общество17 ноября 2022 14:24

Вылитый «китаец»: стал известен дизайн обновленного «Москвича»

Новый «Москвич» станет копией китайского автомобиля JAC JS4
Евгений ОРЛОВ
Новый «Москвич» станет копией китайского автомобиля JAC JS4

Новый «Москвич» станет копией китайского автомобиля JAC JS4

Фото: www.youtube.com

«Москвичи» все больше становится похожи на «китайцев» (именно так, в кавычках, не поймите превратно). Как вы, наверное, слышали - а минувшей весной об этом было очень сложно не услышать - ушедшая из России компания Renault великодушно подарила свой московский завод столичным властям. И в июне столичные власти провозгласили амбициозную цель: уже в нынешнем году на автозаводе, которому вернули гордое историческое имя «Москвич», начнется выпуск автомобилей.

Но наладить собственное автопроизводство с нуля - дело не только сверхдорогое, но и архидолгое. И чтобы завод не простаивал, пока лучшие инженерные умы готовят очередной прорыв российского автопрома, было решено запустить производство при помощи иностранных партнеров. А партнеров этих, да еще и с развитым автопромом, у нас сегодня не так уж много. Поэтому все эксперты (да и дилетанты тоже) сходились во мнении, что на московском автозаводе организуют выпуск китайских автомобилей. Но под маркой «Москвич».

Так и вышло: 16 ноября московский автозавод получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое появилось на сайте Росстандарта. Пока - на две модели автомобиля. Одна из них получила название «Москвич 3», это копия китайского кроссовера JAC JS4 с двигателем внутреннего сгорания. Вторая - «Москвич 3», брат-близнец электромобиля JAC iEVs4. Современная начинка прилагается: электроусилитель руля, подушка безопасности водителя, антиблокировочная система тормозов, электронная система контроля устойчивости и прочие достижения цивилизации. Кстати, в ОТТС производителем новой машины назван «Камаз» - китайцам остается довольствоваться скромным званием технологического партнера.

Размеры автомобилей одинаковы:

Длина: 4 м 41 см

Ширина: 1 м 80 см

Высота: 1 м 66 см

Колесная база: 2 м 62 см

Скоро ли наступит он, тот счастливый день, когда мы сможем сесть за руль новенького «Москвича», отправиться в любимый ресторан «Вкусно и точка» и пригубить освежающего «Байкала» за здравие китайских товарищей? Точная дата неизвестна, но день тот явно не з годами. В конце октября гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин сообщил, что уже в нынешнем году с конвейера сойдет около 600 автомобилей, в следующем — 50 тысяч, в 2023-м - 100 тысяч. Примерно каждая пятая машина будет на электрической тяге (то есть «Москвич 3»).

Главный вопрос - сколько будет стоить новый «Москвич» - пока остается открытым. Эксперты называют самые разные цифры, но чаще всего - от 1,5 до 2 млн рублей.

16 ноября московский автозавод получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое появилось на сайте Росстандарта.

16 ноября московский автозавод получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое появилось на сайте Росстандарта.

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