Стало известно, как будет выглядеть обновленный "Москвич -3". Фото: JAC

«Москвич» скоро встанет на конвейер. Уже доступные фото первой модели, с которой начнется возрождение бренда. Это будет кроссовер с китайскими корнями. «Москвич 3» будет доступен в бензиновом и электрическом вариантах.

Эксперты, которые предполагали, что на столичном автозаводе вместо Renault будут делать китайские машины, частично оказались правы. Есть основания полагать, что «Москвич 3» будет очень похож на JAC JS4. Изготовителем в ОТТС назван КамАЗ.

Что известно о технических характеристиках модели? Габариты 4410×1800×1660 мм, при колесной базе — 2620 мм. То есть, он будет чуть короче Haval Jolion и Hyundai Creta.

На первых моделях установят двигатель объемом 1,6 (109 л.с., 150 Нм), коробка – механика, шестиступенчатая. В более дорогой комплектации возможен вариатор и объем двигателя уже в 1,5 (150 л.с., 210 Нм). «Питаться» лошадка будет 92-м бензином.

Причем как бензиновый, так и электрический «Москвич 3» будут переднеприводными, пишет газета "Известия".

У электроварианта заявленный запас хода рассчитан на 410 км, а время быстрой зарядки – 45 минут. При долгом варианте придется оставлять авто подключенным к сети на 8 часов.

Интерьер и экстерьер «Москвача -3».

В технической документации значится система стабилизации, подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники.

В допах: подушка безопасности для пассажира, камера заднего вида, боковые занавески и легкосплавные диски на 17 или 18 дюймов.

Производитель предусмотрел климат-контроль и светодиодные фары и «умные помощники» для водителя, но только в топовой версии.

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