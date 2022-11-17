С 29 ноября по 1 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдёт Международный форум-выставка «Российский промышленник» – федеральная площадка для дискуссий и консультаций крупного бизнеса с государством, ведущими технологическими компаниями, техническими университетами, зарубежными предпринимателями по повестке развития промышленности России в современных условиях.

Организаторами Форума выступают Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Правительство Санкт-Петербурга, оператор – компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл».

В программе Форума запланировано более 80 мероприятий по темам: государственная поддержка промышленности, импортозамещение, цифровизация, подготовка современных инженерных кадров и международная промышленная кооперация.

«Российский промышленник» – это презентация высокотехнологичного промышленного оборудования, современной продукции и новейших технологий ведущих промышленных предприятий. В выставке примут участие свыше 220 высокотехнологичных промышленных предприятий, институтов развития, технических университетов.

Участники и гости форума узнают о комплексной системе мер государственной поддержки, действующей для отечественного бизнеса. Льготные кредиты, в том числе на модернизацию производства, субсидии, гранты, помощь в сертификации и лицензировании, образовательные программы. Это только часть возможностей, доступных российским предпринимателям благодаря Национальным проектам России и стратегическим инициативам Правительства России.

Свои уникальные разработки представят компании из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тамбова, Пензы, Москвы и Московской области, Волгограда, Вологды, Смоленска, Сургута, Оренбурга, Новгородской области, Челябинска, Белгородской области, Севастополя, Екатеринбурга, ряда других регионов и городов России. Более 10 делегаций возглавят губернаторы российских регионов.

Участие в международном блоке мероприятий подтвердили делегации Ирана, Пакистана, стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Беларуси, Казахстана, Абхазии, Азербайджана и Китая.

Масштабный блок открытых мероприятий – заседание координационного Совета, а также заседания 15 комитетов и комиссий проведет Российский союз промышленников и предпринимателей.

Помимо насыщенной деловой программы Форума, на площадке пройдут награждения и конкурсные программы, а участники Форума смогут посетить экскурсии на промышленные предприятия Санкт-Петербурга: Пролетарский завод, Средне-Невский судостроительный завод, площадку ПАО «Северсталь» в Колпино (Ижорский трубный завод), Многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка», Музей АО «ОДК-Климов», Петродворцовый часовой завод «Ракета», ЛКХП Кирова, Императорский фарфоровый завод.

Отдельное внимание на Форуме будет уделено молодежи: в течение всех дней работы площадки, пройдут четыре масштабных мероприятия для школьников и студентов, которые объединят на своих полях более 11 000 человек: Форум работающей молодёжи, Городской профориентационный форум, Санкт-Петербургский международный научно-образовательный салон, Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке». Для молодых людей будут организованы презентационно-деловые и интерактивные зоны для проведения мастер-классов, тренингов и профориентации будущих абитуриентов.

Актуальная программа доступна на официальном сайте Международного форума-выставки «Российский промышленник».