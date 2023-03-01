ВКонтакте представила совместное использование сервисов в чатах: VK Mini Apps открывает новые формы интерактивного взаимодействия с собеседниками

ВКонтакте представила совместное использование сервисов в чатах

ВКонтакте представляет уникальные возможности для более увлекательной и эффективной коммуникации: сервисы открытой платформы VK Mini Apps теперь доступны для совместного использования в VK Мессенджере. Об этом рассказал CTO ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK Александр Тоболь на ежегодном митапе для разработчиков мини-приложений в офисе ВКонтакте в Санкт-Петербурге. Пользователи смогут не только общаться в чатах, но и участвовать в соревнованиях, играть, совместно выбирать активности и товары.

Открытая платформа VK Mini Apps планирует интегрировать разные сервисы сторонних разработчиков, чтобы расширять функциональные возможности чатов, предоставляя уникальный пользовательский опыт. Такая интеграция поможет разнообразить общение и сделает привычные сценарии взаимодействия более удобными.

Собеседники смогут взаимодействовать между собой в чате с помощью игровых и других интерактивных механик: например, родители — отмечать общие покупки в совместном списке, парикмахер-стилист — предлагать клиенту свободные слоты для быстрой записи на услугу, а компания друзей — объединяться, чтобы нарисовать общую открытку для именинника. Подобные сервисы от разработчиков могут быть доступны в чатах после проверки Командой ВКонтакте — для этого авторам нужно подать заявку на включение своего продукта в каталог через службу поддержки.

Новые возможности в VK Мессенджере можно попробовать уже сейчас — во время переписки в мобильном приложении ВКонтакте и веб-версии соцсети. На первом этапе ВКонтакте запустила в чатах развлекательные мини-приложения: например, можно решить спор с помощью сервиса «Камень, ножницы, бумага». Достаточно нажать в чате на иконку скрепки и выбрать «Сервисы». После этого пользователь увидит список доступных сервисов и сможет отправить в чат нужный в виде интерактивного виджета. При открытии виджета собеседник попадёт в игру, созданную именно для участников переписки.

Александр Тоболь, CTO ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK:

«Самые популярные сервисы на платформе VK Mini Apps — те, которые используют социальные механики. Добавляя их в чаты, мы объединяем преимущества наших ключевых продуктов — и даём пользователям уникальные возможности для взаимодействия друг с другом. VK Мессенджер и VK Mini Apps успешно помогают десяткам миллионов людей общаться, знакомиться, решать рабочие и учебные вопросы, заниматься повседневными делами. С помощью открытой платформы мы привлекаем сторонних разработчиков к созданию кросс-платформенных продуктов, которые могут пригодиться каждому пользователю. У нас уже больше 63 тысяч мини-приложений — как для максимально широкой аудитории, так и для решения локальных вопросов. Теперь мы открываем ещё одну возможность создавать востребованные сервисы — для совместного использования в чатах. Разработчик может предложить свой уникальный продукт, которым будут пользоваться миллионы людей, но каждый из них будет чувствовать себя особенным».

ВКонтакте объединяет сервисы, с помощью которых удобно общаться, развлекаться, смотреть видео, слушать музыку, следить за событиями, заниматься творчеством и развивать бизнес. Многие из них появились на открытой платформе VK Mini Apps. Сейчас миллионы пользователей заходят в сервисы от сторонних разработчиков и компаний, а также самой ВКонтакте. Среди примеров — VK Чекбэк, который помогает получать кешбэк и экономить, «Шаги ВКонтакте», позволяющие поддерживать физическую форму, и VK Знакомства — инструмент поиска пары для романтического или дружеского общения.

В VK Мессенджере можно общаться с друзьями из ВКонтакте и контактами из телефонной книги. Пользователям доступны групповые чаты, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать голосовые сообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры и vmoji, фото, видеосообщения, файлы размером до 4 Гбайт, делиться геопозицией, переводить деньги и многое другое.