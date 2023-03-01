Чернышенко: востребованность конкретных мер национальных проектов - основной показатель эффективности работы по их продвижению

Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мероприятии приняли участие представители Минцифры России, Минфина России, Аппарата Правительства РФ и других ведомств. С основным докладом выступила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

На заседании было отмечено, что совокупное знание бренда «Национальные проекты России» за 2022 год выросло на 4 п.п. и составило 89%.

«Узнаваемость и востребованность конкретных мер – основной индикатор эффективности работы по продвижению национальных проектов. Важно, чтобы люди не только знали о существовании нацпроектов, но и понимали, какие возможности они предоставляют и пользовались конкретными мерами. В этом направлении есть заметные результаты», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Самыми узнаваемыми мерами нацпроектов стали: материнский капитал (информированы 98%), льготная ипотека (91%), ежемесячные выплаты при рождении детей до трех лет (89%), расселение аварийного жилья, диспансеризация населения (88%), раздельный сбор и переработка мусора (88%), благоустройство городской среды (87%), ремонт и строительство дорог (87%).

Больше всего за год выросла информированность россиян о создании в поликлиниках комфортных условий для оказания медицинской помощи (+51 п.п.). На втором месте Центры занятости «Работа России» (+40 п.п.). В пятерку мер с наибольшим приростом узнаваемости вошло также создание научно-образовательных центров мирового уровня, центров компетенции НТИ и иных исследовательских центров (+17 п.п.), а также научных центров мирового уровня по математике и геномным исследованиям (+10 п.п.), работа центров здоровья (+10 п.п.).

По итогам 2022 года в пятерку направлений, где россияне заметили наибольший рост внимания государства, вошли: развитие цифровой экономики (66%), развитие внутреннего туризма (63%), рост производства российской продукции (59%), забота о семьях с детьми (54%), качество и безопасность дорог (54%).

К началу 2023 года существенно вырос интерес россиян к достижениям в науке и технике (70%, +10 п.п. по сравнению с 2021 годом). Это лучший результат за все время проведения измерений. Предыдущий пик интереса к науке был зафиксирован в 2007 году – наибольшее значение этого показателя составляло 68%.

«Повышению интереса к достижениям российских ученых, исследовательской и образовательной инфраструктуре способствовало стартовавшее в 2022 году по поручению Президента России Десятилетие науки и технологий. В его мероприятиях и проектах приняли участие более 13 млн человек. Популяризация науки - в числе наших приоритетов на ближайшие годы. Отдельно отмечу проект, посвященный информированию людей о социально-экономической ситуации в стран, Объясняем.РФ. Он оказался очень востребованным по уровню вовлеченности. Этот ресурс мы запустили в марте 2022 года, и сейчас количество его посетителей превышает 85 миллионов. Напомню, что здесь можно найти всю актуальную информацию о мерах государственной поддержки граждан и бизнеса. В сентябре сайт Объясняем.РФ также стал официальной площадкой информирования россиян по вопросам частичной мобилизации», — отметил Дмитрий Чернышенко.

В навигаторе на сайте Объясняем.РФ собраны 154 меры поддержки граждан и экономики, по каждой из которых можно найти подробное описание, срок действия, условия получения, а также ссылки на полезные ресурсы и документы. 75% опрошенных пользователей Объясняем.РФ ответили, что прочитанная информация была для них полезной. В сентябре 2022 года в раздел «Меры поддержки» была добавлена категория «Мобилизованным». Ответы на самые актуальные вопросы по этой теме публикуются в разделе «Военная служба».

Эффект узнаваемости достигается во многом благодаря рекламным кампаниям. Это, в свою очередь, влияет и на повышение уровня использования мер национальных проектов.

«Например, за время рекламной кампании по продвижению цифровых сервисов на 6 п.п. вырос уровень знания услуги «Запись в кружки Онлайн» и на 8 п.п. - уровень знания приложения «Госуслуги. Авто». Использование сервиса «Европротокол Онлаи н» увеличилось на 7 п.п., а использование услуги «Запись в кружки Онлаи н» повысилось на 6 п.п. Более 200 тысяч заявок поступило в ходе кампании по бесплатному обучению старшеклассников языкам программирования «Код будущего». Реклама «Профессионалитета» позволила повысить конкурс на место в колледжи до трех раз», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Она также отметила, что широкий охват получила кампания по выбору объектов благоустройства городской среды, благодаря чему в онлайн-голосовании по преображению своих городов приняли участие 10,7 млн человек. За время кампании по МСП в 10 раз возросла посещаемость портала «Мой бизнес», а уровень желающих стать предпринимателем в 13 раз выше среди тех, кто получил информацию. Посещаемость центров занятости «Работа России» за время их продвижения увеличилась вдвое, а количество пользователей портала trudvsem.ru выросло на 3 млн. Эффекты от рекламы заметны и в сфере туризма. Например, на 10 п.п. больше путешествовали по России те, кто видел рекламу поездок выходного дня.

Наблюдательный совет обозначил основные направления работы АНО «Национальные приоритеты» в 2023 году. Сопровождение всех национальных проектов, мер Правительства по поддержке граждан и экономики (Объясняем.рф), мероприятий Десятилетия науки и технологий (Наука.РФ), а также продвижение таких государственных программ, как «Пушкинская карта» и «Профессионалитет», продолжатся. Среди новых задач — сопровождение Года педагога и наставника и формирование привлекательного образа регионов Дальнего Востока для развития бизнеса и комфортной жизни.