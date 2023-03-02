Сладкая жизнь: на какой праздник в 2022 году покупали больше всего кондитерской продукции

Самым сладким праздником прошлого года стал День матери. В этот день россияне заказали больше всего сладостей — почти 2 тонны, более 47 000 шт.

Рекорды по потреблению сладких угощений также побили:

• 14 февраля — около 30 000 шт. (почти 1 500 кг) сладостей;

• 31 декабря — 29 000 шт. (1 600 кг);

• 8 марта — более 26 000 шт. (более 1 100 кг);

• 1 сентября — более 24 000 шт. (1 000 кг).

Аналитики отмечают, что при составлении рейтинга учитывались только данные о заказах, полученных в дни праздников, без учёта предшествующих дней. Возможно, именно с этим связано явное лидерство Дня матери. К более традиционным торжествам (Новый год, 8 Марта и др.) россияне привыкли покупать кондитерские изделия в подарок и на праздничный стол заранее, а к этому празднику подарки и сладости нередко покупают «день в день».

Согласно данным статистики, сладкое меню отличается в зависимости от праздника. Так, накануне Нового года, 31 декабря, россияне выбирали сезонные наборы конфет. А вот в День всех влюблённых, 14 февраля, в топе самых востребованных сладостей оказались шоколадные плитки весом от 50 до 140 г. 8 Марта лидером стали наборы конфет, 1 сентября и 27 ноября (День матери) — шоколадные батончики.

Подсластить праздники россияне предпочитают не только при помощи конфет и кондитерских изделий. В праздничные дни растёт и потребление напитков. Больше всего напитков — почти 110 000 шт. — было куплено 31 декабря.

Лидерские позиции практически на все праздники сохраняют напитки со вкусом колы от различных производителей в бутылках от 1 до 2,5 л.

Только при покупке угощений к осенним праздникам пристрастия россиян изменились: 1 сентября чаще всего покупали негазированную воду в бутылях по 5 л, а 27 ноября — минеральную воду в бутылках по 1 л.

Также любители сладкого активно заказывали в праздничные дни пакетированный чай и растворимый кофе различных марок: они идут и на праздничный стол, и в качестве подарков в дополнение к конфетам и шоколаду.