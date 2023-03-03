«Объявляю себя мужем и женой»: Самые безумные попытки современного человека сбежать от одиночества

Ольга готова считать себя самой настоящей жертвой сингилизма. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ольга терпеть не может, когда кто-нибудь из подружек заводит: «ну как у тебя на личном фронте?», «когда замуж?». С мужчинами Оле особо не везет, и в свои 36 она приучила себя к мысли, что одиночество - это даже неплохо. И если бы не окружение, которому почему-то отчаянно хочется выдать ее замуж и которое часто смотрит на нее с жалостью, как на неизлечимо больную, все в жизни Ольги в принципе было бы неплохо. Но проблема в том, что в XXI толерантном веке без штампа в паспорте и мужа на диване она чувствует себя какой-то «недоделанной». Как будто все еще живет в СССР, где каждая приличная девушка до 21 года обязана обзавестись супругом. Иначе все, старая дева.

В общем, Ольга готова считать себя самой настоящей жертвой сингилизма. Этот термин для обозначения дискриминации одиночек она подсмотрела в Википедии. А домогательства подруг по поводу замужества и их плохо скрываемая жалость для нее все равно что дискриминация.

Считается, что в противовес сингилизму (то есть когда даже на государственном уровне одинокие люди получают меньше «плюшек», чем семейные) в обществе начало формироваться такое явление, как сологамия. Простыми словами - брак человека с самим собой. Причем самый настоящий, хоть и не имеющий юридической силы: со свадебным платьем, гостями, кольцами и тортом.

Сольный номер

Впервые в истории в 1993 году замуж за себя вышла 40-летняя американка Линда Бейкер. Нарядилась в подвенечное платье, пригласила гостей, музыкантов, устроила пир. После «революционерки» Бейкер за последние почти 30 лет руку и сердце себе любимым отдали еще несколько десятков дам из Европы и Штатов. Сара Шарп, написавшая позже о своем неоценимом опыте книгу, Надин Швайгерт, известная в узких кругах фразой о том, что ее «брак» - это надежда на любовь длиною в жизнь к собственной «изумительной персоне». Дезире Муди, которую за день до бракосочетания бросил жених, но она решила не отменять торжество и сыграть свадьбу без этого предателя. Софи Тернер, взявшая себя в жены из-за измены возлюбленного. В 2017 году итальянка Лаура Меси связала себя узами соло-брака, потому что пообещала родителям выйти замуж за саму себя, если к 40 годам не найдет подходящего жениха. В 2019-м то же самое сделала британка Сандра Бланко. Добралось поветрие и до Индии: 24-летняя Кшама Бинду сыграла с самой собой самую настоящую свадьбу. Девушка дала себе обеты, принесла клятвы в вечной любви, а после отправилась в свадебное путешествие на Гоа. «Да, я люблю себя и поэтому устраиваю свадьбу», - сказала Кшама накануне бракосочетания и добавила, что ее брак - это акт самопринятия и доказательство того, что «женщины имеют значение». Кстати, родители жениха-невесты всецело одобрили выбор дочери.

Широко известно только два случая, когда мужчина женился на самом себе. В 2007 году китаец Лиу Йе сыграл свадьбу со своей картонной фигурой, объяснив столь нестандартное решение неприятием реальности, а шесть лет назад под венец без невесты явился неаполитанец Нелло Ружерио.

Так что главные «жертвы» сологамии - все-таки женщины. Им, как правило, за 30, и они категорически разочарованы в мужчинах. В некоторых странах даже есть специальные курсы, коучи и фирмы, которые за кругленькую сумму не только готовят дам к браку морально, но и берут на себя организацию торжества.

А людям, которые заключают брак с самими собой, даже придумали название - self-меньшинства.

Расцвели в саду нарциссы

- Сологамию вполне можно считать кульминационным проявлением нарциссизма, - говорит психолог Михаил Бережной. - Некоторые мои коллеги называют ее выдумкой миллениалов, зацикленных на себе. В то же время это вполне закономерный результат разрушения образа классического института семьи. Женщины провозглашают всепоглощающую любовь к себе, которую не может им подарить ни один мужчина.

Но почему нельзя любить и уважать себя без свадебной мишуры? По словам американской писательницы Ребекки Трейслер, женщины, выбирающие жизнь одиночки, на самом деле все еще подвергаются дискриминации. Ведь с раннего детства всех нас приучают, что лучшее, что с человеком может случиться, это свадьба. Все сказки про принцев и принцесс, которые нам читают в детстве, счастливо заканчиваются именно ею.

С ответным словом

У нас этот номер не пройдет

Ситуацию комментирует лидер общественно-аполитического движения «Фривольная Россия» Александр Моногамов:

- Ну вот вышла ты, девушка, сама за себя замуж. Чтобы не дискриминировали тебя, значит, по признаку семейного статуса. И не жалели по поводу твоего одиночества. Но раньше ты была просто одинокой девушкой, а теперь - одинокая девушка, у которой, как выяснилось, еще и с головой не в порядке. Как такую не пожалеть.

Нам эта мода вряд ли грозит, уж больно сильны у нас семейные скрепы. А у кого тогда спрашивать: «где деньги, Зин?» Кого встречать в третьем часу ночи со скалкой в руках и словами «ну и где тебя носило?» С кем договариваться: «посуду я мою, мусор выносишь ты»? Все сам? Или сама? Нет уж, мы как-нибудь по старинке.