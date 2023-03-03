Бездолларовая зона и атомная программа: Какие великие проекты не успел завершить Иосиф Сталин

Не только в СССР, но и на Западе были уверены: Сталин лично планировал все большие советские проекты. Фото: Michael Nicholson/Corbis/Getty Images

Вечером 5 марта 1953 года на Ближней даче в Москве остановилось сердце Иосифа Сталина - лидера страны, недавно победившей во Второй мировой, получившей ядерное оружие и превратившейся в супердержаву. Какие новые мегапроекты, способные удивить мир, готовил этот человек, но не успел воплотить? Что с ними стало после его смерти?

С историком и публицистом Ярославом Листовым мы вспомнили про самую протяженную дорогу в Заполярье и про уникальный тоннель на Сахалин, про гигантские посадки лесов и сталинские хрущевки и про иные незавершенные задумки.

МАГИСТРАЛЬ В ЗАПОЛЯРЬЕ

- При Сталине заложили Трансполярную магистраль, которую строили-строили, но так и не завершили?

- Да, и останься Сталин жив, этот гигантский проект довели бы до конца. С 1947 года до 80 тысяч человек прокладывали шпалы по всему советскому Заполярью. Были затрачены десятки миллиардов рублей! Проект нес экономическую выгоду в перспективе. А прямо тогда - скорее военно-политическую.

Карта магистрали Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Какой была основная идея магистрали?

- Связать весь СССР железной дорогой не только по югу, но и по северу. Это было важно в условиях начавшейся ядерной гонки. До той магистрали не дотягивались наши противники. А значит, можно было перебрасывать военные грузы и войска через всю страну. Другой важный фактор - будущее освоение Арктики.

- А Сталин собирался ее осваивать?

- Он понимал, что главное препятствие развития Арктики - отсутствие инфраструктуры. Именно вокруг Трансполярной магистрали должны были возникать поселки и порты. Это стимулировало бы разведку нефти и газа. Их гигантские запасы СССР еще только предстояло разведать.

ТОННЕЛЬ НА САХАЛИН

К возведению тоннеля на Сахалин приступили летом 1950-го, а весной 1953-го, после смерти вождя, работы свернули... Фото: Сайт Владивостокской команды KFSS

- Какой сопоставимый по грандиозности проект?

- Конечно, тоннель на Сахалин! Сталин выступил с этой идеей в 1950-м. Почти 30 тысяч человек к 1953 году успели построить 120 километров подъездных дорог, причалы, дамбы... Он мог стать уникальным среди подводных сооружений, на десятки лет предвосхитил бы знаменитый тоннель под Ла-Маншем. Развитие гигантского острова всегда упиралось в природный фактор. Большую часть года Сахалин был вне связи с материком. А тоннель делал такую связь круглогодичной. И остров осваивался бы по-другому. Тоннель выполнял и важную военно-политическую задачу - защиту освобожденного острова. Ведь до войны его южная часть, как и Курилы, были под Японией. Кстати, именно при Сталине был разработан проект и Крымского моста. К работам приступили, но помешала война и несовершенство тогдашних технологий.

ЛЕСОПОЛОСЫ И ЦЕЛИНА

- Какой проект по масштабу можно поставить следующим?

- Именно при Сталине начали сажать по всей стране лесополосы. В чем была разница между сталинской целиной и хрущевской? Об этом хорошо сказал Молотов, который выступил против хрущевской штурмовщины при распашке целины: как можно проводить такое освоение без подготовки базы? Ведь сколько нужно было техники и хотя бы временного жилья, чтобы перевезти тысячи людей в оренбургские и казахстанские степи? И где потом собранное хранить - где элеваторы? В первые годы хрущевской целины тысячи тонн зерна просто сгнили.

- А Сталин не те же самые районы думал осваивать?

- Не совсем. Больше - в европейской части страны. И без массового наплыва приезжих из других регионов. Север Казахстана Сталин тоже собирался осваивать, но после центральной и южной России. Хрущев вообще многие сталинские проекты выдал за свои.

- Например?

- Проект строительства блочных железобетонных домов задумывался при Сталине. В конце 1950-х он превратился в массовое возведение хрущевок. Сталин готовил этот проект, понимая, что масштабное жилищное строительство можно запускать, лишь когда к этому будет готова энергетика. Заводы ЖБИ требовали очень много электроэнергии. Потому при Сталине начали закладывать большие ТЭС и ГЭС, а потом и АЭС. Но будущие хрущевки при Сталине не планировались такими малогабаритными.

- Давайте уточним: так лесополосы вдоль всех полей в стране - сталинские?

- Да, и они сразу дали результат. Ведь когда осваивалась целина при Хрущеве без таких лесополос, там сразу пошло выветривание освоенных земель из-за пылевых бурь. А там, где успели появиться сталинские лесополосы, например, на юге России - там на треть сократилось выветривание почвы в первый же год. Когда леса подросли - еще наполовину уменьшилось выветривание. После смерти Сталина лесопосадки уже не развивались масштабно. Точечно сажали лесополосы только на юго-востоке Украины и на юге России.

ТРАКТОРА ЗАРЖАВЕЛИ

- Какой еще проект Сталина пустили под нож?

- Машинно-тракторные станции. Это было грамотное сосредоточение техники - каждая такая станция МТС обслуживала несколько колхозов. Сегодня они пахали, завтра - строили плотину, послезавтра - чинили дорогу. И так круглогодично. При Сталине МТС были на балансе министерства, а Хрущев всю технику передал на баланс колхозов и совхозов. Ремонтная база тут же рухнула. Потери в технике, которая начала просто вставать в поле, зашкаливали. Трактора, комбайны, сеялки оказались под открытым небом.

ЕЩЕ ИДЕИ

АРТЕЛИ

При Сталине работали десятки тысяч частных артелей. Это было еще наследство нэпа, которое благоразумно не тронули. Хрущев сократил число артелей в сотни раз, а они делали большинство ширпотреба - от одежды до обуви, от мебели до дачного инвентаря. Из-за удара по артелям государство не смогло позже, в годы Брежнева, оперативно реагировать на потребительский спрос. Артели могли бы завалить прилавки джинсами, кроссовками и прочим дефицитом, из-за нехватки чего, отчасти, и развалится Советский Союз.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН

Была долгосрочная программа, запущенная после денежной реформы декабря 1947 года. С одной стороны, цены снижали несколько раз - вплоть до смерти Сталина. С другой - повышали зарплату рабочим и служащим, таким образом наращивая внутренний потребительский спрос и стимулируя производство товаров народного потребления. Так поднимали уровень жизни.

БЕЗДОЛЛАРОВАЯ ЗОНА

Проект, в который были вовлечены 49 стран и который курировал Анастас Микоян, свернули после 1953 года. Хотя к нему готовы были подключиться такие страны, как Финляндия, Австрия, Аргентина, Филиппины, чтобы торговать с СССР, используя национальные валюты. Россия к этому проекту Сталина вынуждена возвращаться спустя 70 лет.

АТОМНЫЙ И РАКЕТНЫЙ ПРОЕКТЫ

Первая советская атомная бомба была создана при Сталине (1949 г.), и первая атомная АЭС - Обнинская - заложена при нем, в 1952-м. С 1946-го начали развивать ракетные вооружения, в 1950-м создали особое конструкторское бюро № 1 - будущее НПО «Энергия». А прообразы межконтинентальной ракеты Р-7, запущенной в 1957-м, начали создаваться с 1949-го.

ПРИЧИНА СМЕРТИ

Он просто не любил лечиться

Почему лидера СССР не спасли в марте 1953-го.

Обстоятельства смерти Сталина «КП» обсудила с историком Евгением Спицыным.

- Сталин умер сам или ему «помогли»?

- Все мифы и набор персонажей, «отравивших» Сталина, меня не убеждают. В качестве его «потенциальных убийц» называли и Берию, и Хрущева...

- А по факту?

- Сталин страдал гипертонией.

- А врачей он не любил?

- Нет. Первый инсульт в его истории болезни - конец сентября 1945-го. У Сталина произошло кровоизлияние. Он уехал долечиваться на Кавказ. Был там до конца декабря 1945-го, в рабочем состоянии.

- Насколько ему хватило здоровья после первого «звонка»?

- На пять лет. Есть три истории болезни Сталина. Две доступны историкам, а одна была открыта на краткий период - в начале 1990-х. В открытых историях болезни лишь простуды и небольшие операции местного характера. 14 февраля 1951-го Политбюро ЦК принимает странное решение, что отныне три зама Сталина по Совмину СССР - Маленков, Берия и Булганин - могут сами подписывать распоряжения Совмина за председателя. То есть за Сталина. Вероятно, он уже не мог читать огромный объем документов, которые должен был подписывать.

- Сталина в марте 1953-го убил третий инсульт?

- Историки об этом спорят. Видимо, в конце 1952-го у Сталина был еще один инсульт. А вот последний инсульт, вероятно, случился в ночь на 1 марта. Но правительство сообщило, что Сталин перенес инсульт 2 марта.

- Почему разные даты?

- Чтобы смикшировать непонятную ситуацию с неоказанием помощи Сталину. Ему ее не оказывали более 12 часов. Если в первый, «золотой» час не оказывается экстренная помощь, все часто заканчивается тяжелым поражением мозговой и речевой деятельности, либо человек сразу умирает.

- Он где находился?

- На Ближней даче в Кунцеве. Пригласил «ближний круг» на ужин. А сталинские ужины были, как правило, поздно ночью. Сотрудники личной охраны побоялись зайти в ту комнату, где он спал. Берия и Маленков, приехавшие первыми, увидели Сталина спящим и уехали, не дав никаких распоряжений ни охране, ни прислуге.

- Где были врачи?

- У Сталина медицинского поста на даче не было. Он врачей недолюбливал. Вторично Берия и Маленков вернулись на дачу в 9 часов утра 2 марта. Время было упущено. Приехали Хрущев, Булганин. Чуть позже Ворошилов и Каганович.

- С врачами?

- Они привезли академиков - Лукомского, Тареева и Мясникова. Те поставили диагноз - обширный инсульт с кровоизлиянием в мозг.

- Сталин был без сознания?

- Да. Ему проводили медицинские манипуляции, брали анализы. Но было очевидно, что даже если Сталин выживет, то вернуться к полноценной работе не сможет.

- При сегодняшнем уровне медицины Сталина можно было спасти?

- У Сталина произошел тот инсульт, после которого человек, как правило, умирает. И тут не надо конспирологии. Он был пожилым человеком 74 лет. Организм изношен. Колоссальные нагрузки, вредные привычки - он курил до конца жизни «Герцеговину Флор». Малоподвижный образ жизни. Последние два года он не выезжал с дачи, делал исключение только для поездок на Кавказ.

- Что последовало сразу за смертью вождя?

- Борьба за власть. Но соратники Сталина совершили грубейшую ошибку. 14 марта 1953-го на Пленуме ЦК они заставили Маленкова, ставшего главой правительства, отказаться от поста секретаря ЦК партии. Решили, что совмещать две высшие должности нельзя. И единственным членом президиума в составе Секретариата ЦК остался Хрущев. Чем он блестяще воспользовался. Для партноменклатуры он стал главным начальником. А затем и узурпировал всю власть в СССР.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Павел ПРЯНИКОВ, историк, основатель сайта и телеграм-канала Толкователь:

Вложения - огромные, эффективность - под вопросом

- Уже в 1953-м, после смерти Сталина, стало очевидно, что инициированные им огромные вложения в Трансполярную магистраль и в тоннель на Сахалин в близком будущем вряд ли окупятся. И представлялось маловероятным, что они принесут ощутимую пользу народному хозяйству СССР уже завтра. Деньги в два этих гигантских проекта вложили большие - в одну только магистраль в Заполярье вкачали более 40 миллиардов рублей. Надо признать, что и людей (зеков или переведенных на поселение) на стройках угробили немало. И «сменщики Сталина» оба проекта уже весной 1953-го свернули - именно из-за их «спорной» экономической целесообразности. На тот исторический момент. В отличие от сталинских лесополос - которые дали эффект сразу.