Уйди, противный: самки осьминогов бросаются в самцов ракушками

Самка запустила в самца ракушкой. Фото: YouTube

Австралийские биологи во главе с Питером Годфри-Смитом (Peter Godfrey-Smith) из Сиднейского университета (University of Sydney) документально подтвердили свои рассказы про самок сиднейских осьминогов Octopus tetricus, которые водятся в Тихом океане у берегов Австралии. Конкретно сняли на камеру, как те кидаются в самцов разнообразными «подручными» предметами – ракушками, илом, водорослями, камнями, если находят.

Исследователи, которые наблюдали за поселением моллюсков в заливе Джарвис, уверяют, что столь решительным образом самки отгоняют слишком уж приставучих самцов. Самцы, как правило, терпят и не отвечают грубостью. Впрочем, и самки, скорее всего не особенно сердятся. Похоже, они таким образом заигрывают. И не наносят ухажерам увечий. Лишь в одном случае самка действительно настойчиво отбивалась – кидалась 3 часа 40 минут в одного и того же самца. А он – упрямый – не отставал.

У осьминогов развитый мозг. Фото: YouTube

Животные порой кидаются предметами. Но обычно бросают их в представителей других видов. Осьминоги в этом смысле оригинальны.

О своих наблюдениях австралийцы рассказали в журнале PLOS One.

Исследователи «запротоколировали» хулиганские действия осьминогов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Осьминоги думают, как люди

Осьминоги озадачивают свой сообразительностью – когнитивными способностями, выражаясь научно. Мозги этих беспозвоночных по своей сложности мало чем уступают человеческим. Они похожи и по своей молекулярной сущности.

Итальянские ученые нашли еще одно сходство – общие гены, которые активны как в человеческом мозге, так и в мозге осьминогов, как минимум, двух видов - Octopus vulgaris и Octopus bimaculoides. Возможно, именно от этого они такие умные. А мы их едим…