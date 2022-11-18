На Англию упал метеорит с внеземной водой

Метеорит быстро нашли.

Подарок с небес

Британские ученые из Музея естественной истории (Natural History Museum) подвели итоги исследования состава метеорита, который упал вечером 28 февраля 2021 года близ городка Уинчкомб (Winchcombe) в графстве Глостершир (Gloucestershire). Уинчкомбский метеорит, как его называют.

Обнаружилось, что космический гость полон воды – аж на 12 процентов состоит из нее в виде включений в минералы. Также были найдены углеродистые соединения, кремний, железо и даже аминокислоты. То есть, органические соединения

По словам ученых, «метеоритная вода» своим изотопным составом напоминает земную – океанскую. А это, простите уж за каламбур, льет воду на весьма популярную гипотезу, согласно которой воду на Землю доставили метеориты, астероиды и кометы.

До поверхности долетели несколько осколков.

Получает подкрепление и другая гипотеза – так называемой панспермии о том, что и жизнь была занесена из космоса. Возможно, теми же гостями. Если не инопланетянами.

К авторам исследования осколки метеорита попали очень быстро – не прошло и 12 часов после его падения. В итоге, по горячим следам, что называется, удалось собрать почти полкилограмма космического материала.

Имелись и записи с камер наблюдения, которые помогли отследить траекторию движения метеорита. Судя по всему, он откололся от какого-то астероида из числа тех, которые тучами летают в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Более 300000 тысяч лет добирался до Земли, влетел в атмосферу со скоростью более 50 000 километров в час. Но весь не сгорел. Несколько осколков достигли поверхности планеты. Те, которые угодили в мягкий грунт, хорошо сохранились.

С результатами анализов метеорита знакомит журнал Science Advances, на который ссылается ВВС.

Падение метеорита зафиксировали камеры наблюдения.

Не подарок с небес

Далеко не все придерживаются так называемой «астероидной гипотезы». Ей, к примеру, противоречит Библия, в которой записано буквально следующее:

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».

Эти слова можно понять предельно просто. В том смысле, что вода была сразу. С самого начала. Что Господь не сотворил ее отдельно, а явил в одном комплекте с землею и небом.

По Библии, Господь сотворил Землю вместе с водой.

Божественных, по сути, позиций придерживаются те ученые – а их немало, которые полагают: вода в связанном виде изначально была в тех пылевых частицах протопланетного диска, из которых образовалась Солнечная система.

Кстати, минералы с включениями воды находят в недрах Земли. Воды под землей больше, чем на поверхности – хватит на 10 таких океанов, как Тихий. То же астероидами занесло? Сомнительно.

Не исключено, что вода, появившаяся вместе твердью, когда-то всю ее и покрывала. А Земля представляла собой планету-океан. Вроде Европы – спутника Юпитера – только побольше.

Через какое-то время суша поднялось и образовала континенты. Как показало моделирование, которое провели Илья Биндеман (Ilya Bindeman) и Давид Захаров (David Zakharov) с коллегами из университета Орегона (Department of Earth Sciences, University of Oregon), земная твердь образовывалась не миллиарды лет, как считали до них, а гораздо быстрее — стремительно по геологическим меркам — за какие-то 300 миллионов лет.

Кстати, в Библии по этому поводу тоже имеется соответствующая запись:

«И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так...»

Словом, спор о том, как и откуда на Земле появилась вода, Уинчкомбский метеорит отнюдь не решил.