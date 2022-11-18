Школьники из Боливии впервые приняли участие в детской премии Росприроднадзора

Глава ведомства Светлана Радионова на встрече с послом Боливии в России Марией Луисой Рамос Урсагасте пожелала детям из Латинской Америки удачи в экологическом конкурсе. Фото: пресс-служба Росприроднадзора.

Во втором сезоне международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» приняли участие школьники из 33 стран мира. География конкурса, организованного Росприроднадзором, постоянно расширяется. В этом году свои работы впервые прислали участники из Боливии. Глава ведомства Светлана Радионова на встрече с послом Боливии в России Марией Луисой Рамос Урсагасте пожелала детям из Латинской Америки удачи в творческом конкурсе и пригласила их и дальше участвовать в этой экологической акции.

«Школьник из города Ла-Пас десятилетний Уго Андрес Саабедра Торрес посвятил свою работу озеру Титикака. Это самое большое озеро в Южной Америке по запасам пресной воды и второе по площади поверхности. Его часто называют высочайшим в мире судоходным озером. Свою работу школьник сделал в номинации «Экомир» и «Экофокус». Приглашаем детей Боливии и дальше принимать активное участие в премии», – отметила на встрече с послом Светлана Радионова.

Мария Луиса Рамос Урсагасте подчеркнула: одним из главных плюсов проекта является то, что у участвующих в нем детей нет языкового барьера.

«Это прекрасный проект, и наши дети должны общаться на эти темы. Они иногда даже учат нас тому, что полезно сделать для экологии, а что нет. Я буду только рада, если ещё больше детей из Боливии узнают о премии. Главное, что здесь нет такого барьера, как язык, и дети узнают друг друга, Россию и интересуются общими темами», - отметила госпожа посол.

Титикака - высочайшее судоходное озеро в мире. Фото: Виктор КАНСКИЙ

В конкурсе «Экология – дело каждого» участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет со всего мира. Главная цель премии – рассказать им о том, как важно сохранить окружающую среду, и привить юным участникам проекта экологические привычки. На конкурсе представлены разные номинации, и это дает детям возможность выразить свою точку зрения в наиболее интересных для них форматах. Одной из самых востребованных, например, стала номинация «ESG-поколение». Ребята снимают видеоролики, в которых обсуждают различные экологические инициативы, например, в сфере туризма или в современном производстве. Еще одна популярная номинация - «Экопроект», в рамках которой дети создают приборы, помогающие очистить воздух или воду. Всего творческие работы принимаются в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» стартовала в марте 2021 года. Проект поддержала заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. Вице-премьер России стала главой экспертного жюри. В этом году был объявлен второй сезон конкурса, на который пришло более тысячи работ от ребят из 33 стран мира. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Заявки на участие в конкурсе принимались на сайте проекта.