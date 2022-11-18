Закат цивилизации начался из-за COVID-19, событий на Украине и климатической катастрофы

ООН рапортовала человечеству, что жить стало лучше и веселей Фото: EAST NEWS

Тридцать лет подряд Организация Объединенных Наций рапортовала человечеству, что жить стало лучше и веселей. К таким выводам эксперты приходили на основе анализа “Индекса человеческого развития” (ИЧР) - с его помощью измеряется качество жизни людей.

Этот индекс был разработан в 1990 году, когда стало понятно, что невозможно судить о том, хорошо или плохо живут люди, ориентируясь только на такой сугубо экономический показатель, как Валовый внутренний продукт (ВВП).

Чтобы вычислить Индекс человеческого развития используют три вида параметров.

1. Ожидаемая продолжительность жизни.

2. Уровень грамотности жителей (включает среднее количество лет, потраченных на обучение и ожидаемую продолжительность обучения).

3. Уровень доходов населения.

Ситуация с образованием, здоровьем и благополучием неуклонно улучшалась вплоть до 2020 года. Затем грянула пандемия СOVID-19, спровоцировавшая экономический и гуманитарный кризис. И прошлогодний индекс впервые показал, что людям на планете стало жить не так уютно и комфортно. Недавно был опубликован рейтинг за 2021 год и дурная тенденция усугубилась. Показатели 90 процентов стран мира ухудшились. В плюсе оказались только самые богатые государства. Это значит, что пропасть между богатыми и бедными стала еще глубже.

Большинство стран (в реестре ООН 191 государство) вернулось к уровню развития 2016 года. Сильнее всего просели показатели средней продолжительности жизни - в США по сравнению с 2019 годом гражданам придется жить на два года меньше, в России - на три.

Наша страна находится на 52-й строчке индекса, мы соседствуем с Брунеем и Румынией. Это не так уж плохо: мы входим в группу стран с “Очень высоким уровнем человеческого развития”. Средняя продолжительность жизни россиянина - 69,9 лет. Из них 15,8 мы учимся. А уровень валового национального дохода на душу населения - 27 тысяч долларов.

Вольготнее всего чувствуют себя граждане Швейцарии: они живут в среднем 84 года, учатся 16,5 лет, а на человека приходится 67 тысяч долларов.

Аутсайдер рейтинга - Судан. Там доживают в среднем до 55 лет, учатся 5,5 лет и зарабатывают 768 долларов в год.

Прогнозы на ближайшие годы тоже неутешительны. Причина - не только эхо ковида. Эксперты утверждают: цивилизация вступает в эпоху глобального кризиса, к этому человечество подталкивают события на Украине, изменения климата и экономические трудности.

- На сегодняшний день 80 стран мира испытывают трудности с выплатами по внешнему долгу, - говорит Аким Стайнер, организатор программы развития ООН. - Это очень серьезно. Последствия сегодняшнего кризиса мы будем ощущать еще очень много лет.

Рейтинг стран по Индексу человеческого развития

1. Швейцария

2. Норвегия

3. Исландия

4. Гонконг

5. Австралия

6. Дания

7. Швеция

8. Ирландия

9. Германия

10. Нидерланды…

…21. США…

…31. Эстония…

…35. Литва…

…39. Латвия…

…48. Турция…

…52 Россия…

…56. Казахстан…

…60. Беларусь…

…63…Грузия…

…77. Украина…

…79. Китай…