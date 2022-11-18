«Война носков» Джастина Трюдо: канадский премьер задал новую моду среди мировых лидеров

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший решил помериться цветастыми аксессуарами с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Фото: twitter.com

На саммите АТЭС разразилась «война носков». Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший решил помериться цветастыми аксессуарами с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сам глава Филиппин рассказал в своем Твиттере. К твиту он прикрепил несколько фотографий, на которых видно, как Трюдо и Маркос, задрав штанины, демонстрируют друг другу носки.

Маркос также предложил пользователям проголосовать, чьи носки нравятся им больше. Спустя 12 часов голосования побеждает филиппинский лидер, заполучив поддержку более 60% участников опроса.

К слову, конкуренция с Трюдо неслучайна. Канадский премьер известен своей любовью к носкам с необычными рисунками. Например, в 2018 году он заявился на Всемирный экономический форум в фиолетовых носках с изображением желтых уток. Другой раз политик появился на публике в носках с героем из «Звездных войн» Чубаккой. А на одном из саммитов НАТО премьер Канады был в одном носке, который был синий, а другой - розовый. В районе щиколотки красовались эмблемы Североатлантического альянса.

Маркос также предложил пользователям проголосовать, чьи носки нравятся им больше. Фото: twitter.com

Некоторые называют страсть Трюдо к ярким носкам - «носочной дипломатией».

Но в этот раз победа явно не на стороне Джастина Трюдо. Для участия в саммите АТЭС он выбрал скромные голубые носочки в черных горох. А вот президент Филиппин явно готовился. Он отдал предпочтение черным носкам с зелеными яблоками и фиолетово-синей змейкой. Неужто Маркос намекает на первородный грех?!