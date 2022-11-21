Тепло придет во все дома

Денис Пушилин в котельной Пролетарского района Донецка.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов лично осмотрел, как готовят к зиме Мариуполь.

- В условиях различных вызовов мы должны выполнить поручение Президента РФ Владимира Путина - завершить все работы в срок, обеспечить потребителей светом, газом и теплом, - подчеркнул Шульгинов.

В Мариуполе и Волновахе разрушенные котельные, которые не успевают восстановить до зимы, заменяют на блочно-модульные, их всего будет поставлено 211 единиц. Такие котельные быстро монтируются на месте, могут работать как на газу, так и на жидком топливе.

Также идет работа по ремонту газопроводов (голубым топливом все же топить дешевле, чем дизельным) и электроподстанций. Строится линия электропередачи Старобешевская - Азовская.

Руководитель Минэнерго поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением, выполнив альтернативный вариант с завершением работ в ноябре.

- Этот вариант позволит создать дополнительное резервирование для Запорожской и Херсонской энергосистем. А к концу декабря будет завершена работа по формированию третьего источника энергоснабжения города, - отметил министр.

ПОЧТИ СТОПРОЦЕНТНАЯ ГОТОВНОСТЬ

ДНР готова к отопительному сезону на 98%, но это без учета Мариуполя и Волновахи. В этих городах из-за масштабных разрушений - самая сложная ситуация, так что здесь применяется особый подход.

О ходе отопительного сезона в республике Президенту России Владимиру Путину докладывал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

- План подготовки к отопительному сезону-2022 - 2023 новых регионов выполнен на 93,8%, - уточнил на совещании Владимира Путина с членами правительства РФ Ирек Файзуллин.

Тем не менее далеко не во всех многоэтажных домах столицы ДНР и других городов стали теплыми батареи. Причин множество - от общей изношенности системы, куда десятилетиями украинская власть не вкладывала нужные для ремонта средства, до самовольного отбора воды жильцами. Активно сливая воду из системы отопления для своих хозяйственных нужд, они вызывают остановку котельных из-за потери давления в котлах.

Для борьбы с этим явлением власти стали добавлять в воду соль и красители. Краны для развоздушивания труб, то есть предназначенные для выпуска из них лишнего воздуха, когда начинает подаваться горячая вода, после всех процедур опломбируются.

Также в те котельные, рядом с которыми нельзя пробурить скважину, подвозится вода автоцистернами, предоставленными правительством Москвы, главным управлением МЧС по Ростовской области и МЧС ДНР. Благодаря этому количество доставляемой технической воды выросло с 2,5 тысячи кубометров в сутки в конце октября до 6 тысяч кубометров в начале ноября.

- Я скоро гидом по Донецку и Макеевке смогу работать, - говорит водитель Ярослав Денисов. - Каждый день воду вожу. Как мне говорили, сейчас дончане водой еще и греются. Ставят на газ большие кастрюли. Так и на кухне тепло, и горячая вода есть. Закончатся военные действия, может, под Донецком и домик прикуплю. Здесь есть очень красивые уголки.

С КАЖДЫМ СЛУЧАЕМ БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ ОТДЕЛЬНО

Врио главы ДНР Денис Пушилин лично следит, как проходит отопительный сезон и какие есть проблемы.

- Где-то частично включили отопление, где-то полностью еще не включили. Я понимаю, что нехватка воды, что идет водоотбор. Но это не везде: где-то в трубах в принципе не было воды, нечего было сливать. Нужно разбираться с каждым конкретным случаем, - подчеркнул Денис Пушилин после очередной проверки котельных. К этой работе также подключено Контрольное управление администрации главы ДНР.

Для стабильной подачи тепла рядом с котельными начали бурить скважины. Как и писала «Комсомолка», даже не такая уж и дорогая сорокаметровая скважина делает котельную полностью автономной от водопровода и графика подачи воды. Главное, чтобы ВСУ своими обстрелами не разрушали оборудование и коммуникации. К сожалению, по котельным украинские артиллеристы стреляют каждый день.

Так, 31 октября подверглась обстрелу котельная квартала 243 Ворошиловского района Донецка. Центр города, никаких военных объектов рядом - стреляли именно затем, чтобы оставить жителей без тепла. Генеральный директор унитарного предприятия «Донбасстеплоэнерго» Алексей Цюпка показал осколочные повреждения трубопровода, разбитые приборы контроля за котлом. В течение 18 часов персонал ликвидировал повреждения котельной и выполнил ремонтные работы, затем тепло снова вернулось в квартиры. В непростых условиях приходится работать коммунальщикам республики, но они не покидают свои посты.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Появился «коммунальный спецназ»

Власти Горловки создали мобильные группы для контроля за несанкционированным отбором воды из системы централизованного отопления. За три дня они демонтировали полторы сотни водоразборных кранов. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Ни для кого не секрет, что в нашем городе существует проблема слива теплоносителя из радиаторов. Этим занимаются некоторые местные жители. Решить этот вопрос призваны мобильные группы по контролю наполнения водой котельных, поставок теплоносителя потребителям и недопущению несанкционированного отбора воды из систем отопления домов жителями Горловки, - отметил Приходько.

В «коммунальный спецназ» входят специалисты районных администраций, коммунальщики и представители силовых структур.