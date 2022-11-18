Чтобы компенсировать вред от 8-часового сидения в офисе, надо 30 минут заниматься физкультурой

В среднем участники эксперимента проводили за письменным столом от 8,5 часов в день до 10,5 часов в день Фото: Shutterstock

Усидчивых людей иногда называют “каменная задница”. Именное такое прозвище дали старые большевики своему коллеге Вячеславу Молотову. Вячеслав Михайлович прожил 96 лет, но не надо обольщаться. Совершенно точно доказано, что многочасовое сидение пагубно отражается в первую очередь на работе сердца. А исключения только подтверждают правила.

Сегодня сидячий образ жизни ведут 1,4 миллиарда человек в мире. В основном это жители стран с высоким уровнем жизни, где работники большую часть времени проводят в офисном кресле - а на работу добираются на машине. Конечно, проблему можно решить кардинально, сменив место жительства: самый высокий уровень физической активности у жителей Уганды и Мозамбика - там 94 процента взрослых граждан ведут активный образ жизни. Но на такой оздоровительный переезд отважатся немногие.

Возникает вопрос: сколько нужно двигаться, чтобы компенсировать вред, который наносит нашему телу полноценный “сидячий” рабочий день?

Группа ученых во главе с Ульфом Экелундом спортивным врачом из Норвежской школы спортивных наук (Осло) провели исследование, в котором в общей сложности приняло участие 44 370 мужчин и женщин. За показателями их физической активности с помощью фитнес-трекеров наблюдали долгие годы (от 4 до 14,5 лет). За это время умер 3451 участник (примерно 7,8%).

В среднем участники эксперимента проводили за письменным столом от 8,5 часов в день до 10,5 часов в день. А продолжительность упражнений средней и высокой интенсивности (см. КСТАТИ) составляла от 8 до 35 и более минут в день. Ученые подсчитали, что сидячий образ жизни напрямую связан с риском преждевременной смерти. Компенсировать негативный эффект 10-часового сидения на работе смогли ежедневные упражнения продолжительностью 30-40 минут. В этом случае показатели смертности среди “сидельцев” были точно такими же, как в группе людей, которые не работали сидя.

КСТАТИ

К умеренной физической активности относятся упражнения, во время выполнения которых вы можете комфортно беседовать:

- быстрая ходьба

- плавание

- прогулки на велосипеде по ровной поверхности

- танцы.

При интенсивных физических нагрузках значительно повышается частота сердечных сокращений, человек потеет. К таким упражнениям относятся:

- бег

- занятия аэробикой

- плавание на скорость

- быстрая езда на велосипеде

- подъеме в гору.