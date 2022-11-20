Владимир Вдонин: «Пензенский холдинг «Маяк» исполняет все принятые на себя обязательства»

Генеральный директор ОАО маяк Вдонин Владимир Васильевич. Фото пресс-службы ОАО "Маяк"

В условиях, когда горизонт планирования уменьшается до "здесь и сейчас", производственное предприятие выживает только на умелом менеджменте и профессионализме сотрудников. Трансформации бизнеса перестали быть проектом с конечным результатом. Это нескончаемый процесс с ежедневными головокружительными кульбитами.

«Когда за тобой коллектив под 1700 человек, ты понимаешь: нужно идти вперед, других вариантов нет», - уверен гендиректор ОАО Маяк Владимир Вдонин.Главным маркером успешности на «Маяке» всегда считалось «социальное самочувствие» коллектива. Кадры – это то, что является ядром пензенского бумагоделательного предприятия.

«Мы исполняем все принятые на себя обязательства. «Маяк» сохраняет лидирующие позиции по уровню заработных плат в регионе. В связи с мобилизацией мы организовали помощь и сотрудникам, которые ушли защищать Родину, и их семьям», - рассказал Владимир Вдонин.

Кроме того, «Маяк» организовал гуманитарную помощь детям Донбасса. Первая партия канцтоваров уже отправлена в Луганскую народную республику. Благотворительную акцию фабрика реализовала совместно с партией «Единая Россия». В ближайшие дни дети новых российских территорий получат еще 2 тонны школьных товаров.

Принять на себя дополнительные обязательства позволяют стабильные экономические показатели. За 9 месяцев ОАО «Маяк» начислено налогов на сумму около 1 млн 700 тыс. рублей. Львиная доля этих средств пополнит региональный бюджет, а значит, будет вложено в социально-экономическую инфраструктуру Пензенской области. Объем произведенной продукции на сентябрь 2022 года составил 16,8 млрд рублей.Фабрика продолжает реализацию масштабного экологического проекта. На данный момент руководство ОАО «Маяк» уже вложило в программу по обновлению очистных сооружений и очистке старицы Суры 540 млн руб. Пройдена добрая половина пути, сейчас проект современных очистных сооружений находится на стадии строительной экспертизы.

Фото пресс-службы ОАО "Маяк"

«Новые экономические условия не повлияли на возможность технического перевооружения, реализация экологического проекта продолжается, часть оборудования уже произведена», - пояснил Владимир Вдонин.

Улучшить экологию производственных процессов позволяют и приспособления, интегрированные с бумагоделательными машинами. Дуговые сита, башня отстойник – все это делает технологический процесс чище и безопаснее для окружающей среды.

Большой вехой в развитии фабрики с вековой историей стало открытие новой линии производства. С сентября ОАО «Маяк» делает и реализует бумажные пакеты. Продукция востребована не только в Пензенской области, но и далеко за ее пределами.

Проект еще и экологический, поскольку сейчас в основном вся упаковка изготавливается из полиэтилена, который не разлагается десятки лет и загрязняет почву и воду.

«Вложения в проект составили 200 млн рублей. Линия рассчитана на изготовление 50 000 пакетов сутки. Шестицветная линия печати позволяет наносить на пакеты любой логотип и рисунок», - пояснил Владимир Вдонин.

Он добавил, что переход с полиэтиленовых пакетов на бумажные является современным трендом, и Пензенская область благодаря фабрике опередила время, наладив производство этого вида продукции одной из первых в стране.

2022 год был ознаменован еще одним важным событием: «Маяк» запустил новую обойную линию, пятую по счету, ее производительность составляет около семи миллионов условных кусков в год. Она позволяет выпускать обои формата 1,06 м на флизелиновой основе. Стоимость инвестиционного проекта составляет более 470 миллионов рублей. Проект позволил пензенской фабрике войти в тройку лидеров по производству высококлассных обоев – это еще одно важное достижение 2022 года.

«Диверсификация производства увеличивает финансовую устойчивость предприятия. Что еще важнее – это дополнительные высокотехнологичные рабочие места. В непростых условиях нам удалось увеличить численность сотрудников. Производственные предприятия – это залог социально-экономической стабильности не только отдельно взятой фабрики, но и региона в целом», - подытожил Владимир Вдонин.

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