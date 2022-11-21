Больше тысячи стажеров получили работу в госкорпорации ДОМ.РФ за последние пять лет

фото: ДОМ.РФ

17 ноября в Москве прошел форум «Финатлон» (см. «Справку»). На научно-практической конференции для молодых ученых и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам руководитель Центра развития карьеры ДОМ.РФ Олимпиада Окунева сообщила: через стажировки Института развития в жилищной сфере за пять лет прошли 2030 человек. Более половины из них (1048 человек) впоследствии были трудоустроены в компании.

Спикер поделилась, что ESG-принципы стали обязательной и важной частью работы ДОМ.РФ. Поскольку госкорпорация прямо участвует в повышении качества жизни людей в России. ESG-тренды — это устойчивое развитие бизнеса, которое строится на принципах ответственного отношение к окружающей среде, социальным обязательствам и высоком качестве корпоративного управления (подробнее см. «Кстати»).

Руководитель Центра развития карьеры ДОМ.РФ Олимпиада Окунева. Фото: ДОМ.РФ

Например, Институт развития является единым оператором льготных ипотечных программ в стране, занят проектным финансированием девелоперов, участвует в развитии федеральных земель и комфортной городской среды. Среди приоритетных направлений компании также создание инфраструктуры для жизни в разных населенных пунктах, развитие практики качественного арендного жилья и продвижение «зеленой» повестки в стройке. ДОМ.РФ занимается повышением финансовой грамотности россиян, запускает образовательные и стажерские программы, а также создает цифровые сервисы.

— Человеческий капитал сегодня — уже целая философия и идеология ведения бизнеса компании, ее заботы о сотрудниках, клиентах и обществе. В ДОМ.РФ именно люди помогают достигать национальных целей развития страны. HR-блок со своей стороны отвечает за развитие карьерных возможностей в компании, привлекает специалистов, которые пополняют разные подразделения или получают работу в крупнейших стройкомпаниях и банках, — рассказала Олимпиада Окунева.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КАДРЫ ПОДБИРАЮТ НА СТАЖИРОВКАХ

По словам руководитель Центра развития карьеры, поддержка и обращение к человеческому капиталу в ESG делает работодателя привлекательным в глазах существующих и перспективных сотрудников. Подобная социальная политика корпорации повышает вовлеченность действующих работников в трудовые процессы. Растет не только внутренний, но и внешний имидж компании, а значит, потенциальные клиенты начинают относиться к предприятию более лояльно.

Спикер сообщила, что наиболее востребованным каналом подбора кадров остаются стажировки и программы специального обучения. С начала этого года через них прошли 582 человека. Почти две трети после получили постоянную работу в ДОМ.РФ. Часть программы реализуют в партнерстве с ведущими вузами страны.

Олимпиада Окунева выделила ряд аспектов ESG-практик в кадровом блоке Института. Это ответственный подход к работе с сотрудниками, в том числе через получение обратной связи, мониторинг выгорания, развитие функционального интранета (внутренней частной сети для сотрудников), ориентированная на работников корпоративная политика, внутренние программы для карьерного роста.

Подобный спектр направлений по повышению лояльности и компетентности сотрудников способствует успешной деятельности госкорпорации и достижению поставленных задач.

19 ноября сотрудники Центра развития карьеры ДОМ.РФ приняли участие в продолжающих конференцию тренинге и карьерных консультациях для призеров и победителей олимпиад «Финатлон» в Подольске. Слушателям рассказали о взаимодействии с потенциальными работодателями.

Фото: Иван МАКЕЕВ

СПРАВКА «КП»

Форум «Финатлон»

Международную научно-практическую конференция молодых ученых и специалистов по устойчивому развитию, инвестициям и финансовым рискам проводят при поддержке Центробанка РФ. На мероприятие приглашают победителей первого тура одноименной олимпиады по финансовой грамотности. Всего в интеллектуальном соревновании участвовали 80 тысяч школьников и студентов.

На форуме обсуждают актуальные темы.

Например, инвествозможности отечественной финансовой системы для обеспечения технологического суверенитета, устойчивое развитие и современные глобальные вызовы. В рамках форума проводят профориентационные мероприятия и оказывают содействие талантливым школьникам в реализации способностей независимо от места проживания, обучения и социально-имущественного статуса родителей.

КСТАТИ

Устойчивое развитие и ESG-принципы

Сегодня бизнес много говорит об этих трендах. Профессионалы и обыватели стремятся лучше понять ESG-направление. На примере практик ДОМ.РФ в области устойчивого развития расскажем о явлении.

Ответственное финансирование. Например, корпоративное кредитование и выпуск социальных ипотечных ценных бумаг. Или проектное финансирование: инвестиции в перспективные и важные для страны начинаний. Институт развития также работает над разработкой и запуском «зеленых» финансовых инструментов, в числе которых преференции для девелоперов, которые строго следуют экологическим трендам в строительстве.

Обеспечение населения достойным и доступным жильем. Банк ДОМ.РФ выдает льготные долгосрочные кредиты на создание социальной инфраструктуры и выступает оператором ипотечных программ с господдержкой.

Ответственность перед обществом в целом. Развитие образовательных инициатив и просветительских проектов, помощь в сохранении культурного наследия, волонтерства и благотворительность.

При этом внутри каждого из направлений задаются более точные векторы для реализации ESG-стратегии компании. Например, выступая на «Финатлоне», спикер госкорпорации рассказала о работе кадровой службы.

Ответственность перед сотрудниками. Программы обучение новых работников и развития лидерства — для опытных сотрудников, а также в целом улучшение карьерного пути внутри корпорации.

Работа с обратной связью от работников. Чтобы создавать комфортные условия труда, ДОМ.РФ регулярно проводит опросы сотрудников. Например, по итогам 2021 года 70% трудоустроенных в компании удовлетворены условиями работы.

Оценка выгорания работников. Система YVA.ai анализирует корпоративные источники коммуникации в обезличенном виде и составляет аналитику взаимодействия между работниками.

Сервисы и процессы. Для работников создано мобильное приложение, есть компенсации за обучение иностранным языкам и абонементов в спортклубы, полисы добровольного медицинского страхования.