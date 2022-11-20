Почему американская ПВО пропустила ракеты в Польше, как Сталин разогнал все масонские ложи в СССР и нужно ли возвращать двойки за поведение в школах

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Дмитрий Стешин: «В войнах побеждает тот, кто совершил меньше ошибок» (слушать)

2 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: США организуют на Украине «эскадроны смерти» (слушать)

3 место. Полковник Баранец: США гарантировали Польше защиту системами Patriot, которые в итоге пропустили падение ракет (слушать)

4 место. Как мы будем воевать дальше (слушать)

5 место. Что будет с США, если Дональд Трамп победит на выборах в президенты? (слушать)

6 место. Джо Байдену - 80 лет! Америка умрёт вместе с ним? (слушать)

7 место. Как поддерживать дисциплину в школе, если нельзя ставить двойки за поведение? (слушать) https://radiokp.ru/podcast/roditelskiy-vopros/661469

8 место. Чиновники придумали свой канцелярский язык, чтобы не говорить народу правду (слушать)

9 место. Вместо Дани Милохина в «Ледниковом периоде» теперь бывший хоккеист, а «исчезновение» Гарика Харламова оказалось дешевым разводом (слушать)

10 место. Почему Иосиф Сталин разогнал все масонские ложи в СССР (слушать)