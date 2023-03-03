Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков: «Никто из инвесторов не нажал на кнопку «Стоп»

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Внешнеполитический вектор постепенно смещается на Восток. Туда же перемещается и экономическая активность. Как санкции и торговые ограничения повлияли на развитие макрорегиона? На чем мы можем зарабатывать в новых условиях? Станут ли Дальний Восток и Арктика местом нашей новой экономической силы? И самое главное – комфортнее ли там становится жить людям? Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР – СИНОНИМ СИЛЫ И ТВЕРДОСТИ»

- Алексей Олегович, последний год мы живем под жесткими санкциями Запада. Как себя чувствует экономика подшефного вам региона?

- В 2022 году бизнес столкнулся с беспрецедентным форс-мажором. Но что самое отрадное - никто не нажал на кнопку «стоп». У нас есть Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. У нее 3200 резидентов. Это компании, которые заключили соглашения, что они инвестируют и строят объекты на общую сумму более 7 трлн рублей. Так вот, ни один не сказал: мы останавливаем проект. Меняли цепочки поставок, изобретали, находили новых партнеров, что-то западное меняли на восточное, где-то к параллельному импорту прибегали, но никто не споткнулся. И это говорит об устойчивости, о твердости духа инвесторов, предпринимателей Дальнего Востока и Арктики. Дальневосточный северный характер – это, наверное, синоним силы и твердости. На том и держимся.

- Дальний Восток находится ближе всего к нашим главным торговым партнерам. Как выстраиваются с ними отношения?

- Мы всегда найдем себе партнеров для взаимовыгодного партнерства. Например, с Китаем традиционно глубокие отношения – нас природа связала 4300 км общей границы. У Китая есть объективные достижения в технологиях, в потребительских товарах. Тут огромное поле для совместных проектов. Интерес к углублению взаимодействия высказывают Индия и страны Персидского залива.

- Все говорят, что экономика России поворачивается на Восток. Согласны с этим?

- Произошел определенный разлом. Наш двуглавый орел смотрит одной головой на Запад, а другой на Восток. Но значение Востока, безусловно, в будущем будет выше, чем в прошлом. Все-таки 6,5 млрд людей из 8 млрд живут в Азии, Африке, Латинской Америке. Они дружественно относятся к России и в будущем будут искать возможности более плотно с нами взаимодействовать.

- За счет чего мы зарабатываем на Дальнем Востоке?

- В сумме Дальний Восток и Арктика – уникальный регион. Это 90% российского производства газа, 100% производства наших алмазов, это все наши платиноиды, четверть нефти и угля, половина золота, почти вся рыба, это лес, новые крупнейшие предприятия по меди. Это важнейший стратегический металл в свете электрификации всего и вся. Такие проекты, как «Удоканская медь», Баимское и Малмыжское месторождения, ждали своего часа несколько поколений. Все это сдвинулось за 10 лет, потому что бизнесу дали беспрецедентные льготы.

«СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ – ФУНДАМЕНТ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЕД»

- От развития Дальнего Востока в нынешних условиях зависит многое. Что самое главное в этой работе? Чего удалось добиться в последние годы?

- Первое и, наверное, самое главное – министерство обрело мощный второй двигатель и стало по-настоящему социальным. Сначала нужно было создать рабочие места, новую экономику, чтобы люди на Дальнем Востоке получали более высокую зарплату, регионы - больше налогов и т.д. Но теперь министерство большие силы также вкладывает в развитие социальных инициатив: чтобы людей лучше учили и лечили, чтобы им было дешевле летать, чтобы города становились более красивыми. Это улучшение качества жизни. Второе - нам удалось сохранить безусловный приоритет темы развития Дальнего Востока и Арктики в общем наборе приоритетов правительства. Из года в год делаем бюджеты наших регионов сильнее.

- Вы сами видите изменения?

- Изменения, безусловно, происходят. Даже в городах не первой величины на Дальнем Востоке теперь есть места, где приятно прогуляться с друзьями, посидеть, кофе попить. Аэропорты появляются новые. Единственный аспект, конечно, масштаб. 40% территории страны – это 7 млн квадратных километров, безумные расстояния, сложный климат и невозможность в одночасье превратить Забайкалье в Сингапур. Но наша задача - не споткнуться и все начатое доделать до конца. В частности, план комплексного развития Северного морского пути (СМП). Цена этой работы – 1,8 трлн рублей до 2030 года, но доход государства от нее составит 16 трлн рублей до 2035 года. Прочный фундамент, который на годы вперед свяжет Арктику и Дальний Восток.

- Эти деньги, 16 трлн, откуда мы их получим?

- Их заплатят в виде налогов компании, производящие продукцию на трассе СМП. Мы вложим новые средства в создание ледоколов, модернизируем порты, создадим подъезды к ним, новые спутниковые группировки и аварийно-спасательные центры. Сейчас СМП проводит 34 млн тонн грузов в год, а в 2030 году должен провести более 200 млн тонн. И это дорогие тонны: сжиженный природный газ с Ямала, нефть с Таймыра, удобрения с Кольского полуострова. Эти грузы не попадают на железную дорогу, которая перегружена. Решение проблемы - вытолкнуть их в Ледовитый океан и дальше по СМП тащить на рынки сбыта в Азию.

«САМОЕ ЦЕННОЕ – УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА»

- Один из приоритетов правительства - несырьевой экспорт. За счет чего мы можем зарабатывать дополнительно к тому, что достаем из недр земли?

- Во-первых, не разделяю мнения, что стыдно добывать и экспортировать природные ресурсы. У любого, кто хоть раз в жизни был на газовом месторождении, видел нефтяной танкер, язык не повернется назвать это низкотехнологичным бизнесом. В этом наша сила, мы – страна номер один в мире по природным ресурсам. И слава богу, пока они есть, надо выкачивать, разбуривать, выкапывать, добывать все, что добывается, перерабатывать это и продавать за максимальные деньги. А эти деньги вкладывать в образование. Знания в современных условиях - это самое важное.

- А на чем мы можем зарабатывать прямо сейчас, пока инвестиции в образование не дали свои плоды?

- Я бы начал с простого – туризма. Самое ценное, что есть у Дальнего Востока и Арктики, - уникальная природа. Люди, которые сегодня едут путешествовать, ищут новые впечатления, которых они нигде больше не получат. В любом субъекте Дальнего Востока есть что посмотреть. Для Магадана брендинг еще Гайдай сделал - «Будете у нас на Колыме, милости просим». Там реально круто - суровые красоты. Люди сегодня готовы тратить серьезные деньги на туризм. Это бесконечная кладовая, которая может большие прибыли принести бизнесу и большое удовольствие - людям.

КСТАТИ

- В вашем телеграм-канале много постов о прочитанных книгах. Во-первых, когда успеваете читать при таком графике? Во-вторых, что из последнего могли бы посоветовать?

- Читаю, пока летаю. А летаю я много. За 27 месяцев работы у меня было более 120 перелетов. Только в самолете провел более 700 часов, не считая вертолетов и других способов передвижения. Из каждой командировки привожу какое-то вдохновение, удивление и решимость создавать что-то новое. Что касается книги, то открытием года стало «Волоколамское шоссе» Александра Бека. Она об обороне Москвы в самые трудные дни 1941-го. Рассказ от лица реального (ставшего потом Героем СССР) старшего лейтенанта Бауржана Момыш-Улы. Для меня это книга не только о войне, но и об искусстве управления, о преодолении, а главное - о важности человечности даже в самых экстремальных условиях. Урок книги - вспоминать спокойную уверенность генерала Панфилова и делать свое дело, невзирая ни на какие испытания. Ценить и любить тех, с кем вместе эти испытания доводится проходить.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Средняя зарплата в резидентах ТОР и «Свободного порта Владивосток» - 104 тысячи рублей в месяц. Средняя по Дальнему Востоку – 71,5 тыс. Таких рабочих мест создано 111 тысяч.