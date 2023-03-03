За срыв гособоронзаказа будут менять директоров заводов

Работа над танком Т-90М на заводе корпорации "Уралвагонзавод". Фото: Марина Молдавская/ТАСС

В пятницу Владимир Путин подписал несколько указов. Вот главные из них:

ГОСОБОРОНЗАКАЗ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

В указе о гособоронзаказе написано, что «исполнителям поставок продукции», если они нарушают «обязательства», «приостановят права акционеров и полномочия органов управления».

Фактически, речь идет о введении на предприятии, сорвавшем гособоронзаказ, нового временного управления. Минпромторгу дается право делать предложения по определению управляющей организации для такого предприятия.

Отдельно оговаривается, что в управление будет длиться до «отмены военного положения». Сейчас оно введено в четырех новых регионах страны.

Конкретно проблемными заводами займется Военно-промышленная комиссия. Правительству же при этом поручено «защищать трудовые права работников» оборонных предприятий и «бюджетные средства, инвестируемые в хозяйственные общества».

БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ ВОЕНКОМАТАМ

Сейчас удостоверение ветерана боевых действий выдают муниципалы через центры Госуслуг. Путин подписал указ, которой позволяет подавать документы и через военкоматы.

Еще военным комиссариатам расширили полномочия. Президент разрешил им выполнять «иные задачи», предусмотренные «федеральными законами, актами правительства и министерств».

О чем конкретно речь – пока не ясно. Вероятно, указ рассчитан на будущие изменения.

50 ЛЕТ БАМУ

Глава страны поручил в 2024 году отметить 50 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Организацией займется специальный комитет при правительстве.

Финансирование организует Минтранс.