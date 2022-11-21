Николай Коляда, Борис Рыжий, Александр Верников: в Москве представили роман, где за главными героями выведены характеры знаковых фигур Екатеринбурга 90-х годов

Марина Голубицкая описала себя и тех людей, которые окружали ее более двух десятилетий назад Фото: Личный архив

Субботним вечером, 19 ноября, в «Библио- Глобусе» в Москве состоялась презентация романа Марины Голубицкой «Два писателя, или Ключи от чердака». Сюжет книги разворачивается на детально прописанном фоне конца 90-х – начала нулевых годов в Екатеринбурге. Роман стал яркой иллюстрацией культурной жизни Урала.

Этот произведение о творчестве и любви, «законсервировавшей» в себе дух 90-х, улиц, мест и, конечно, людей, ярких и уникальных личностей – драматурга Николая Коляды, поэта Бориса Рыжего, художников, писателей – всех тех, кто формировал культурную и общественную жизнь города тех лет. Главная героиня - женщина, у которой благополучная жизнь: хороший муж, прекрасные дети, любимая работа. Однако стоит ей чуть приоткрыть дверь своего дома, как туда врывается писатель - харизматик, вдохновитель и разрушитель границ. Повлияет ли эта встреча на ее судьбу? Останется ли жизнь героини прежней?

Собственно говоря, Марина Голубицкая описала себя и тех людей, которые окружали ее более двух десятилетий назад. Во многих характерах художественных персонажей угадываются реальные деятели культуры Екатеринбурга. Книга посвящена екатеринбургскому писателю Александру Верникову, добровольно покинувшему наш мир в 2018 году, он же выведен в образе одного из главных героев. книги/ Роман долго вынашивался писательницей. Первый вариант текста был опубликован еще 20 лет назад в журнале «Урал».

Субботним вечером, 19 ноября, в «Библио- Глобусе» в Москве состоялась презентация романа Марины Голубицкой «Два писателя, или Ключи от чердака» Фото: Личный архив

«Писала обо всем, о чем не хочу забыть, - призналась писатель. – Но при этом перед вами не мемуары, а автофикшн (литературная форма, в которой соединяются художественный вымысел и реальные факты из биографии автора – «КП»). Я Не хочу, чтобы на меня обижались. Кого-то я представила в гротескном виде, кого-то – в карикатурном. Единственное, «оптику» в угоду чему-либо я не меняла».

Интересно, что часть гостей, которые стали прототипами героев романа, приняли участие в презентации книги в Москве.

«Екатеринбург – это третья столица России, в чем убеждает не только экономика. Но и искусство, литература - это бесспорно. Особенно в тот период, который показан в книге, - отмечает доктор филологических наук, профессор УрФУ, специалист по современной русской литературе Леонид Быков. – В Екатеринбурге эту книгу воспринимали как зеркало. И это изображение многим не нравилось. Вспомните, когда вы смотрите на свою фотографию, особенно если она сделана, когда вы не подозревали об этом. Обычно изображение не очень нравится».

«Несмотря на то, что книга невероятно ироничная, она драматически грустная. Потому что она про эпоху, в которой все превращается в игру. Люди выскребали себя через иронию из того месива жизни, в котором они оказались, - отмечает кандидат философских наук, доктор психологических наук Александр Лобок. – Марина, классно, что есть такая хулиганская, гениально врущая налево и направо книга, которая абсолютно великолепно передает дух этой игры, тотальной фантазии на кончиках пальцев, когда рождается реальность, когда не понимаешь, ты находишься в своей жизни, или в фильме, который даже Квентину Тарантино не снился».

«Люди остались живыми, те, кого уже нет. А те, кто повзрослел, остались молодыми. И, читая это, можно погрузиться в то время», - говорит писательница о своем романе.

Ну, что ж. Почитаем…