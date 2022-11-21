Олег Трофимов: «Без развития дорог невозможно развитие страны»

Олег Трофимов , генеральный директор «ОССП»

- Олег Борисович, платные дороги для России уже, конечно, не новость, однако ещё не до конца привычное явление. Как вы считаете, привыкли ли люди к ним и изменилось ли отношение к платным дорогам в целом?

- Наша компания, можно сказать, стояла у истоков отрасли, поэтому мы действительно видели, как изменялось отношение к платным дорогам в режиме «реального времени». Когда в 2011 г. после модернизации государственная компания «Автодор» передала нам в эксплуатацию первый платный участок дороги, – это участок на трассе М-4 «Дон» в обход села Хлевное в Липецкой области, - то естественно, мы столкнулись с негативным восприятием. В основном люди не понимали, что они платят не просто за проезд по дороге, а за целый комплекс услуг, который входит в этот проезд. Хотя подобная система во всём мире существует уже более 50 лет.

Сейчас, спустя 10 лет в нашей стране, ситуация, конечно, изменилась. Люди привыкли к системе платных дорог, поняли, как она функционирует, и оценили её преимущества. Во-первых, платные дороги, как альтернативные варианты проезда, помогли разгрузить основные магистрали, особенно увести грузовой транспорт с федеральных дорог. Хороший пример – город Вышний Волочёк в Тверской области. Дорога М-10, соединяющая Москву и Санкт-Петербург, проходит ровно по центру города. До строительства М-11 на ней постоянно стояли пробки, что вызывало массу неудобств для жителей самого города, а выхлопные газы от машин, естественно, наносили вред экологии. С запуском М-11 из города ушёл плотный грузовой трафик и жители города, наконец, могут спокойно перемещаться по центру. Почти такая же ситуация была с селом Лосево в Воронежской области. В летний сезон до запуска объездной платной дороги, в пробке около Лосево можно было простоять до 10 часов, у неё даже появился свой аккаунт в Твиттере. Теперь у водителей есть альтернативный маршрут, поэтому пробка в Лосево осталась в истории.

Грузовым автомобилям же, по сути, всё равно какой дорогой пользоваться – на федеральных дорогах у них работает система Платон, на платных магистралях Платон не работает, но нужно заплатить за проезд. А условия проезда по платным дорогам для них комфортнее и быстрее.

- Вы сказали, что платная дорога – это комплекс услуг. А можно об этом поподробнее? Чем платные дороги отличаются от бесплатных?

- Все платные участки дорог, которые мы обслуживаем, оборудованы автоматической системой управления дорожным движением. На всех платных участках дорог расположены видеокамеры, изображение с которых идёт в центр управления дорожным движением. Если вдруг оператор видит, что на дороге стоит неподвижный транспорт или случилось ДТП, то незамедлительно отправляет на помощь аварийного комиссара, а при необходимости другие экстренные службы. Аварийные комиссары ОССП в среднем приезжают в течение 15 минут, ограждают автомобиль знаками и конусами, помогают водителю или самостоятельно устранить проблему (например, поменять колесо) или же привлекают службу эвакуации автомобилей. В пределах платного участка все эти услуги оказываются бесплатно.

Таким образом, платные дороги являются более безопасными для передвижения. Согласно статистике ГИБДД, сразу же после запуска М-11, на федеральной дороге М-10 существенно снизилась тяжесть ДТП, например, сократились инциденты с лобовым столкновением. Часть потока ушла на М-11, где встречные потоки отделены друг от друга осевым барьерным ограждением, поэтому возникновение таких ДТП просто исключено.

Стоит ещё добавить, что платные участки каждые 15-20 км оборудованы комфортными площадками отдыха с паркингом, туалетами и зонами для приёма пищи. Когда первые участки дороги М-11 только открылись, многие жаловались на недостаток кафе и заправок, но сейчас ситуация улучшилась и таких жалоб мы больше не получаем. Нужно понимать, что любая инфраструктура развивается со временем и те же самые кафе или заправки начинают появляться, когда они действительно востребованы среди пользователей. Да и собственники бизнеса начинают развивать придорожную инфраструктуру, когда они уверены в окупаемости проекта.

Ещё к особенностям платных дорог я бы отнёс повышенную разрешенную скорость движения (на некоторых участках летом она достигает 130 км/ч), а также качество дорожного полотна и уборка дороги в целом. Качество обслуживания дороги зимой во многом зависит от возможности точно спрогнозировать снегопад или образование наледи на дороге, а также вовремя принять меры. Для этого у нас заключено соглашение с метеослужбой, которая на регулярной основе направляет прогнозы на предстоящие сутки, а также дает рекомендации о проведении профилактических мероприятий на дороге. Кроме того, вдоль дороги установлены специальные метеодатчики: при наступлении определенных условий они направляют соответствующие информационные сообщения операторам центра управления дорожным движением. Операторы в свою очередь передают эту информацию дежурным, те предпринимают необходимые меры для предотвращения неблагоприятных ситуаций на дороге.

- А какую роль во всем этом процессе играет оператор дороги? Зачем он вообще нужен?

- Оператор дороги – это как раз та компания, которая обеспечивает работу всех служб на дороге. Нужно разделять два понятия – владелец дороги (им может быть правительство РФ в лице государственной компании «Автодор») или же концессионер (частная компания, с привлечением чьих средств был построен определенный участок дороги) и оператор дороги. Первый занимается вопросами тарифообразования, куда входят и скидки, и программы лояльности, и транспондеры, а также вопросами развития инфраструктуры (строительство новых полос движения, развязок и т.д.). Оператор же дороги заботится о том, чтобы вся инфраструктура оставалась в рабочем состоянии, производит сбор платы за проезд, а также, согласно операторскому соглашению, предоставляет определённый комплекс услуг для пользователей.

На сегодняшний день ОССП обслуживает платные участки протяженностью 1034 км на дорогах М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева», и в каждом проекте оказывает разные услуги. На М-4, например, мы предоставляем полный объём услуг: содержание дороги, ремонт, эксплуатация систем взимания платы и автоматизированной системы управления дорожным движением, сбор платы за проезд, услуги аварийных комиссаров. Необходимо отметить, что оператор оказывает услугу сбора платы, но все собранные за проезд средства в полном объёме перечисляет владельцу или концессионеру участка.

Обычному водителю в своей поездке по дороге встретятся именно сотрудники оператора дороги.

- Какое будущее у отрасли платных автомобильных дорог в России сейчас?

- В России платные дороги, по сравнению, с другими странами, пока еще мало распространены. Например, на сегодняшний день в России всего около 2200 километров платных дорог, в той же Франции – 11 000 километров. Строящаяся сейчас скоростная автодорога М-12 из Москвы в Казань добавит ещё 810 километров, т.е. страна выйдет к показателям около 3000 км. По данным Росавтодора, длина автомобильных дорог, формирующих опорную сеть России около 138 000 километров. Т.е. платные дороги это всего 2% от протяжённости всей автомобильной инфраструктуры. А развитие страны невозможно без развития дорог, поэтому перспективы очень большие. Любая новая дорога приносит в регион дополнительные финансовые потоки через увеличение торговли, развитие производства и налоговые отчисления, а также создаёт новые рабочие места.

На «Транспортной неделе» в этом году государственная компания «Автодор» презентовала проекты по развитию южного транспортного направления. В частности, в 2023 году закончится строительство западного обхода Краснодара, и обхода Аксая. Запуск этих участков поможет оптимизировать логистику до южных портов России и вывести транспортные потоки из больших городов, существенно улучшив там экологическую ситуацию.

Мы давно работаем на юге, обслуживая почти 500 км автодороги М-4 «Дон», поэтому заинтересованы в работе и на новых участках этого региона. ОССП обладает многолетней экспертизой и ключевыми компетенциями в дорожной области, что позволяет предоставлять пользователям самые качественные услуги, помогая им быстро, безопасно и комфортно доехать до конечной точки.

В нашей команде около 2000 высококвалифицированных специалистов, поэтому я уверен, что мы сможем обеспечить качественное обслуживание любых участков дорог из столицы до юга России.