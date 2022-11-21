Экономика Калужской области в условиях санкций показала уверенный рост

Несмотря на западные санкции, Калужская область развивает экономику и сохраняет социальные проекты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Санкции Запада и непростая экономическая ситуация поставили российские регионы перед непростым выбором: ужаться в расходах и на время забыть о многих начатых проектах, или здраво оценить свои силы и продолжить решать поставленные задачи. В Калужской области пошли по второму пути. Как и другие российские регионы, область пострадала от ухода западного бизнеса. Весной свои конвейеры остановили сразу три крупных автомобильных завода - «Volkswagen», «Volvo» и «Stellantis». Тем не менее, по словам губернатора Владислава Шапши, региональная экономика сохраняет положительную динамику, а бюджет на 2023 год позволяет в полной мере реализовать все социальные проекты и гарантии.

«Несмотря на то, что предприятия автомобилестроения пока находятся в простое, который приводит к выпадающим доходам, диверсификация экономики позволяет нам уверенно смотреть вперед, и видеть, что собственные доходы бюджета будут расти. Может быть, меньшими темпами, чем в предыдущие годы, но, тем не менее, они будут увеличиваться», - рассказал глава Калужской области.

Владислав Шапша отметил, что бюджет региона на 2023 год, как и прежде, сохранит свою социальную направленность. Более 47 миллиардов рублей (а это 63 процента от общей суммы расходов) выделяется на социальные нужды. Финансами будут полностью обеспечены зарплаты учителей, врачей, воспитателей в детских садах, работников культуры, спорта, социальных учреждений. Поддержку получат семьи с детьми. По-прежнему сохранятся все региональные льготы и выплаты.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ – В ПРИОРИТЕТЕ

На образование в 2023 году регион собирается направить почти 18 миллиардов рублей, на здравоохранение - 11,5 миллиардов, на социальную поддержку жителей - 6,8 миллиардов. Значительные средства в бюджете запланированы на развитие экономики, агропромышленного комплекса, инфраструктуры и коммунального хозяйства. Из социальных проектов, которые область собирается воплотить в следующем году, самыми важными станут строительство детско-взрослой поликлиники в Калуге, межрайонных больниц в Козельске и Людиново, установка 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В области собираются построить 5 новых школ на 5400 мест. А к 1 сентября будущего года в Калуге появится первый в стране технопарк рабочих профессий: он будет создан в рамках программы «Профессионалитет».

Большое внимание уделяется экологии: в этом году регион начал очистку Яченского водохранилища, и в следующем году эти работы вступят в активную стадию. В области продолжатся расселение аварийного жилья, газификация, обновление дорожной инфраструктуры. Только на ремонт и строительство дорог региональные власти в следующем году выделяют более 7 миллиардов рублей.

На ремонт и строительство дорог региональные власти в следующем году выделяют более 7 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

«Невзирая на все сложности, мы сформировали сбалансированный бюджет. Даже с учетом значительных социальных расходов, его параметры позволяют обеспечить развитие экономики, укрепление инфраструктуры, поддержку муниципальных образований», - подчеркнул Владислав Шапша.

НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ РАСТУТ

Смотреть в будущее с оптимизмом позволяет тот факт, что даже в условиях санкций экономика Калужской области показала уверенный рост. Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2022 года превысил 80 миллиардов рублей - это на 10% больше, чем в прошлом году.

«Из текущей ситуации выйти без издержек сложно. Тем не менее, меры, принятые на федеральном и региональном уровне, помогают сохранить устойчивость работы предприятий, защитить коллективы, минимизировать потери от воздействия санкций. И это важно во многих секторах. Это позволило сохранить позитивную динамику», - говорит Владислав Шапша.

Лидером региональной промышленности остается обрабатывающая отрасль. По объему отгруженной продукции на душу населения Калужская область занимает третье место в Центральном федеральном округе и седьмое - по России. По итогам девяти месяцев этого года положительную динамику показали производство машин и оборудования (рост составил 51,4%), обработка древесины (+39,3%), выпуск лекарственных средств (+33,5%), производство готовых металлических изделий (+27,6%), одежды (+24,2%) и напитков (+8,2%). Значительно вырос объем заказов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Несмотря на западные санкции, вырос и экспорт. За семь месяцев 2022 года региональные предприятия отправили в другие страны продукции на 850 миллионов долларов США – на 8% больше, чем в прошлом году.

Чтобы поддержать производителей в условиях санкций, калужские власти приняли большой пакет мер поддержки бизнеса. Промышленным предприятиям предоставляются гранты по возмещению ставок по кредитам на оборотные средства. В этом году такие гранты получили 22 предприятия на общую сумму 100,6 миллиона рублей. Еще 11 предприятий воспользовались займами на проекты развития: из бюджета они получили 116,2 миллиона рублей. Кроме того, область предоставляет предприятиям различные субсидии и региональные налоговые льготы.

В 2023 году почти 1,5 миллиарда рублей из бюджета направят на создание условий для реализации новых инвестиционных проектов в индустриальных парках и особой экономической зоне. Эти средства позволят построить новые промышленные предприятия и создать дополнительные рабочие места.

ОБЛАСТЬ – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА И ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ

Впечатляющие результаты показали и калужские сельхозпроизводители. Государственная поддержка позволила агропромышленному комплексу региона значительно нарастить производство молока. Кроме того, Калужская область сегодня является одним из крупнейших в стране производителей овощей в закрытом грунте. Всего за 9 месяцев 2022 года объём производства валовой сельскохозяйственной продукции в регионе составил 62,2 млрд рублей.

В будущем году областные власти выделяют на развитие аграрного хозяйства немалую сумму - почти 2 миллиарда рублей. Глава региона пообещал, что для стимулирования производительности и роста качества жизни на селе будут задействованы все возможности бюджета.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ – В ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ

Калужская область входит в первую десятку российских регионов – лидеров по вводу нового жилья. В пересчете на одного жителя она занимает девятое место среди всех субъектов РФ. В этом году регион значительно нарастил темпы строительства: за 9 месяцев построено около 7 тысяч квартир общей площадью 755 тысяч квадратных метров. Это на 41,6% больше, чем в прошлом году.

Для строительства областные власти активно привлекает инфраструктурные бюджетные кредиты. С помощью этого нового механизма планируется построить детско-взрослую поликлинику в Калуге, логистический центр «Почты России», а также провести реконструкцию путепроводов «Синие мосты». Только на строительство мегахаба «Почты России» регион получит инвестиции в 18 миллиардов рублей. Проект стартует уже в следующем году.

В 2023 году в регионе построят 5 новых школ на 5400 мест. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С привлечением заемных средств Фонда национального благосостояния в регионе модернизируют два объекта коммунальной инфраструктуры - очистные сооружения канализации в селе Детчино Малоярославецкого района и теплоэнергетический комплекс в Малоярославце.

«Это долгожданные, нужные жителям региона проекты», - подчеркнул губернатор Владислав Шапша.

До конца 2022 года строители также завершат работы на трех проектах, которые стали победителями во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

ЗА ГОД В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛИ 2.7 МИЛЛИОНА ТУРИСТОВ

Еще одна отрасль, которую в регионе активно развивают, и на которую делают серьезную ставку, - это туризм. В конце октября Владислав Шапша представил Стратегию развития туризма и индустрии гостеприимства в Калужской области до 2030 года.

«У нас есть хорошие результаты. За прошлый год регион посетили 2,7 миллиона туристов, - рассказал губернатор. - За девять месяцев текущего года здесь побывали уже 2,5 миллиона человек. Но эти цифры не отражают того потенциала, который есть у Калужской области с нашими замечательными городами, с нашей историей и местами притяжения».

Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить людей с разным уровнем дохода возможностью путешествовать по стране. По оценкам экспертов, туризм Калужской области на фоне других российских регионов оказался одним из самых доступных. Это открывает большие возможности для развития индустрии гостеприимства.

К 2030 году поток туристов в Калужскую область вырастет в два раза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региону действительно есть что предложить гостям: Калужская область способна удивить туристов с самым широким кругом интересов. Здесь есть старинные православные монастыри и храмы, включая знаменитую Оптину пустынь, древние города и богатые музейные коллекции. Калуга – родина отечественного ракетостроения, и Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского уже который год остается одним из самых посещаемых в России. А еще здесь есть этнографический комплекс «Этномир», милая старинная Таруса и потрясающе красивый рождественский фестиваль в Калуге. Все это в регионе собираются развивать и продвигать, создавая собственный туристический бренд, совершенствуя индустрию гостеприимства и создавая новые маршруты. К 2030 году поток туристов в регион планируется увеличить в два раза.

«Понятно, что время сейчас непростое, много внимания уделяется другим вопросам, но развитие туризма – тот драйвер, который нам позволит в будущем существенно увеличить возможности региона по построению бизнеса», – считает Владислав Шапша.