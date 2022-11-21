Дмитрий Песков: Развитие Казахстана - как в интересах самих казахстанцев, так и в интересах россиян

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 21 ноября, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля вопросы, касающиеся Казахстана.

… - Дмитрий Сергеевич, в Казахстане прошли выборы президента, лидирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. И прозвучали уже его первые заявления о том, что Казахстан, с учетом своего геополитического положения, должен проводить многовекторную политику. Как бы вы прокомментировали это событие и это заявление?

- Ну, это очень важное событие, - сказал Песков. - Вы знаете, что уже президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Токаеву, искренне поздравил его с такой убедительной победой. Казахстан – это наш важный партнер, союзник, и, конечно, все происходящее там вызывает живой интерес у нас в стране и самым тщательным образом мониторится и анализируется.

Конечно, развитие Казахстана как государства, как экономики – это как в интересах самих казахстанцев, так и в интересах россиян.

- Скажите, пожалуйста, будет все-таки встреча на оренбургской земле двух президентов, которая должна дать толчок дальнейшему развитию сотрудничества?

Отвечая на этот вопрос, пресс-секретарь заметил:

- Пока не могу вам точно сказать. (Форум России и Казахстана пройдет в Оренбурге 28 ноября. - А.Г.)

Но, в любом случае, президенты найдут возможность, как поприветствовать участников.

- Спасибо большое.

- Пожалуйста.