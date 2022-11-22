«Окаменелости старше Стоунхенджа и чудодейственные ванны. Три необычных идеи для осеннего отпуска на юге России

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Максимально расслабиться

Если хочется максимального релакса, то отдых в спа-отеле - отличная идея для выходных или короткого отпуска. Такое расслабление позволит укрепить иммунитет перед грядущим сезоном зимних заболеваний, излечит от осенней депрессии и хандры. Чтобы выкинуть из головы все заботы - выбирайте отели, работающие по системе «все включено» - их уже десятки на курортах Краснодарского края.

Есть и необычный вариант спа-отдыха. Именно осенью начинается высокий сезон на термальных источниках в Мостовском районе Краснодарского края.

Здесь можно расслабиться в природных источниках с минеральной водой, которая прогревается до 80 градусов. Вода здесь насыщенна гидрокарбонатом, натрием, хлоридом, сульфатами. Обогащенная минералами вода лечит многие заболевания и дарит заряд бодрости. Говорят даже, что регулярная бальнеотерапия помогает в борьбе с признаками старения.

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

А в Сочи можно посетить самый известный бальнеологический курорт - легендарную Мацесту. Здешняя сероводородная вода славится своими лечебными свойствами. Она помогает справляться с гинекологическими и дерматологическими заболеваниями, мужскими недугами, нормализует кровообращение и устраняет тахикардию. Ванны с термальной водой, живописные локации, мягкий климат Сочи, море и огромное количество достопримечательностей и возможностей для досуга - все это доступно в любое время года.

Подняться в горы

Осень, пожалуй, лучшее время для отдыха в горах. Воздух в это время здесь достигает невероятной прозрачности и чистоты. Его наполняют многочисленные запахи осеннего леса. Даже пара дней, проведенных на высоте, очистят тело и голову, зарядят энергией для работы и покорения новых вершин.

Для любителей спорта и активного отдыха идеально подойдет Красная Поляна. В любое время года ее горные курорты готовые предложить гостям большой выбор удовольствий: от короткой прогулки с фантастическими видами на горы Западного Кавказа до экстремальных активностей. Кстати, не забудьте в Красной Поляне купить баночку горного меда, который делают на местных пасеках. Это настоящий источник здоровья, и осенью самое время открыть баночку, чтобы укрепить иммунитет перед длинной зимой.

Если вам нравится спокойный и более созерцательный отдых, можно провести отпуск в Горячем Ключе - курортном городке в живописнейших предгорьях Кавказа между Краснодаром и Джубгой. Он славится своими минеральными источниками и бальнеологическими санаториями. Здесь есть живописные пешеходные тропы, где можно спокойно погулять и полюбоваться горными красотами.

Веселой компанией можно отправиться на Планческие скалы - они расположены в Северском районе, примерно в 55 километрах от Краснодара. Живописнейшая местность, стремительные реки, горы - в этих удивительных местах можно провести незабываемые выходные.

Фото: Геннадий ДЬЯЧУК

Увидеть все своими глазами

В Краснодарском крае расположены сотни интересных достопримечательностей, которые заслуживают вашего внимания. Куда бы вы ни поехали, везде найдется что посмотреть и чему удивиться. Подобрать экскурсию можно на любой вкус: можно увидеть удивительные памятники природы, архитектурные шедевры, прогуляться по паркам или посетить музей.

Например, в Сочи, Туапсинском районе и Геленджике можно увидеть древние мегалиты - дольмены. Многие эти сооружения старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Предназначение дольменов до сих пор остается тайной, которая привлекает ученых, а также любителей загадок и легенд. В Анапе и Тамани можно побывать в археологических музеях, где собраны богатые коллекции античных артефактов, имеющих отношение к античной истории, когда эти места были территорией древнего Боспорского царства.

Очутиться сразу в нескольких эпохах можно в культурном центре «Старый парк». Здесь в одном небольшом пространстве соединено все то, что в историческом контексте всегда друг другу противоречило и противостояло. Древний Египет, европейское средневековье, загадочная Япония и экзотический мир Кавказа - все это соседствует друг с другом. Находится «Старый парк» в курортном поселке Кабардинка между Геленджиком и Новороссийском.

Увлекательные выходные можно провести в столице Кубани. Например, здесь можно устроить отличную прогулку по лучшему парку двух континентов. Этот титул носит парк «Краснодар»: он стал лауреатом международной премии International Large Urban Parks Awards в номинации Eurasian Park Awards. Члены жюри назвали его лучшим проектом, возникшим на постсоветском пространстве за последние десятилетия. Не можем с этим не согласиться.