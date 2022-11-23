Прими участие в конкурсе «Ты в игре»

Очередной выпуск программы «Женские истории» посвящен Всероссийскому конкурсу спортивных проектов «Ты в игре» Фото: Иван МАКЕЕВ

Программу ведет Анжелика Сулхаева, а в гостях у нее Дмитрий Борщев, автор «Фестиваля детского дворового футбола «Метрошка» и победитель номинации «Дети в спорте» второго сезона; обладатель Гран-при второго сезона Анастасия Бородачева, президент Федерации адаптивного хоккея и победитель первого сезона; и, конечно же, Владимир Волошин, эксперт конкурса, управляющий партнер Newman Sport, сооснователь таких проектов, как HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN.

Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» при поддержке Минспорта РФ АНО «Национальные приоритеты» проводит «Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре». Главная задача всех этих инициатив - к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян до 70 %. Важно, чтобы у людей через спорт находились единомышленники, и обнаруживалась поддержка там, где она нужна.

Конкурс «Ты в игре» на сегодняшний момент является самым крупным в стране в своем роде. В первом сезоне он собрал более 2600 заявок со всей России. И впервые победителям предлагали гранты на дальнейшее развитие и масштабирование проектов, чтобы в других городах, других регионах у этих проектов появлялись партнеры и новые локации для проведения различных турниров.

- Конкурс набирает обороты, в настоящее время подведены итоги второго сезона конкурса и дан старт третьему. - вводит в курс дела Владимир Волошин. - В прошлом сезоне в нем соревновались между собой уже более 4 тысяч проектов. Участвовать могут проекты, которые находятся на стадии реализации. В конкурсе пять номинаций, в финал в каждую из них попадают по пять лучших проектов. В целом самое большое количество заявок приходит в детско-юношеском спорте. Стабильно активны женские футбольные команды. Есть проекты, связанные с женским здоровьем. И это очень хороший тренд. А вот в дефиците – технологии и трансформации. Спорту пора переходить на рельсы цифровизации, бесшовного управления, электронного документооборота, собственные разработки должны быть – программного обеспечения, систем хронометража.

В третьем сезоне я искренне призываю всех, кто так или иначе связан с технологиями, мобильными платформами, программным обеспечением, различного рода техническими решениями для спорта и здоровья, подавайте свои заявки.

Лайфхак всем потенциальным участникам третьего сезона: излагайте суть вашего проекта в простой и краткой форме. Необязательно делать это красиво и тратить на это деньги. Рекомендую сделать презентацию максимум на 6-12 слайдов. Напишите, какую задачу хотите тем самым решить, какие есть потенциальные возможности для распространения опыта, кто может стать вашим рынком, охарактеризуйте ваши конкурентные преимущества. продумайте, как будет выглядеть ваша бизнес-модель. Наконец, покажите понятные финансовые результаты проекта и сообщите нам, в чем еще проект нуждается. Обязательно подскажите нам, какие у вас амбиции и что вам для этого нужно.

Дело не шуточное

- У победителей появляется возможность доработать свои проекты совместно Российским международным олимпийским университетом, где они в течение месяца получали новые знания от экспертов, практиков с рынка, - продолжает пояснения Владимир Волошин. – Так, в результате стал очень популярным по всей стране «СоциоБег», к которому подключены более ста парков. И теперь люди повсеместно бегают по пять километров каждую субботу в 9 утра. Развивается и адаптивное скалолазание для детей и молодежи с ограниченными возможностями «Нет недосягаемых высот», инициированное в Нижегородской области. Победителем в номинации «Трансформация в спорте» стал проект «Лайм тайм» из Москвы. Это российский производитель системы хронометража, который благодаря конкурсу получил колоссальную узнаваемость. Его автор потом закончил бизнес-школу «Сколково» в Стартап-академии и презентовал свой проект на открытии нового IT-парка в Казани лично главе республики. А на прошлой неделе этот проект презентовали в рамках «Россия – спортивная держава». То есть «Ты в игре» послужил отличным трамплином для многих полезных спортивных инициатив.

Когда желание превосходит возможности

- То, что мы станем обладателем Гран-при, было для нас абсолютной неожиданностью, но вдвойне приятно, что эксперты оценили нашу работу с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, - рассказывает Анастасия Бородачева. – Адаптивный хоккей - необычный вид спорта в нашей стране. Помимо выигранного денежного вознаграждения, которое мы направили непосредственно на развитие своего проекта, мы получили еще и популярность, о нас узнали во всех уголках страны. И сейчас мы создаем секции по адаптивному хоккею в разных городах. Судите сами: на момент старта проекта у нас было всего 29 команд по России, а за год работы по конкурсу «Ты в игре» количество команд выросло до 47.

А в Челябинской области Дмитрий Борщев уже 20 лет организовывает «Фестиваль детского дворового футбола «Метрошка». А остальная страна об этом только что узнала.

- Уникальность проекта в том, что мы проводим наш фестиваль исключительно в малых и средних городах России, то есть там, где дети имеют наименьшую возможность участвовать в каких-то соревнованиях большого масштаба, - уточняет Дмитрий Борщев. – Мы хотим дать ребятам шанс быть замеченными. До конкурса мы работали с 6 тысячами детей из 12 регионов страны из 82 городов и населенных пунктов России. А в этом году фестиваль проходил уже в 15 регионах России, и соревновалось уже свыше 7 тысяч детей из 128 населенных пунктов и городов России.

Так что все в игре – не понарошку.