«Заработаем вместе»: вложения в карьеру возвращаются

Мечты о хорошей работе и зарплате, получении новой должности не всегда воплощаются в жизнь. Вроде бы, у тебя есть и диплом, и знания, и даже навыки. Но тут возникает работодатель и предлагает такие условия, что вмиг разрушает мечты. Налицо случайная, или заведомая недооценка потенциала. Тот самый случай, когда учился – да не пригодился. А ведь время потрачено, нередко и деньги за образование заплачены…

Случается и по-другому. Работодателю нужно заполнить кадровый пробел на ключевом участке, и он предлагает работнику: а давай, я тебе оплачу курсы, освоишь ценные навыки, получишь новую должность и более высокую зарплату. Давай, - отвечает тот. Проходит обучение, и… уходит - в другую фирму. А что? К дому ближе, и денег больше предложили. Ничего личного, только бизнес. Людей с высокой квалификацией ищут днем с огнем, переманивают у конкурентов.

Поэтому в большинстве таких ситуаций ни работник, ни работодатель не чувствуют себя уверенно, пока не пройдут этот путь. А неуверенность возникает потому, что нет гарантий. Вернее, не было, пока на рынке труда _не возникла специализированная организация «Заработаем вместе». Это оператор одноименного пилотного проекта, стартовавшего в октябре на Сахалине.

Оператор «Заработаем вместе» формирует карьерный план человека и сопровождает его всё время реализации комплекса мероприятий, как, например, консультации психолога, подготовка под запросы работодателя, трудоустройства до возврата вложенных в него инвестиций согласно плану. Да, вкладывается в обучение и повышение квалификации не работник и не работодатель, а оператор проекта. То есть все риски перекладываются на третью сторону. По условиям договора, оператор получает возмещение своих расходов только в том случае, если человек достиг определенного уровня дохода и карьеры. А если нет, то он ничего не теряет. Да и с точки зрения работодателей - это мечта: никаких затрат на подготовку персонала, при этом – получение специалиста «под ключ».

Вложенные деньги оператору возвращает работник. Но только в том случае, если получил более высокую, отраженную в договоре зарплату. Принцип выплат простой: берется разница между прежней и новой зарплатой, и до 35% с этой разницы человек возвращает на счет оператора, до тех пор, пока не будет возвращена вся сумма инвестиций, согласно карьерному плану.

В настоящее время, учредителем оператора «Заработаем вместе» является Агентство развития навыков и профессий, в активе которого есть огромный багаж методик и проектов по подготовке высококвалифицированных кадров. Их ценность в том, что содержание программ «заточено» под потребности конкретного работодателя. Не меньше 70% времени обучения занимает практика: слушатели занимаются в малых группах, в условиях, аналогичных условиям реального производства. Кстати, исходя из конкретного запроса работодателей, формируются практические модули подготовки, которую ведут практикующие в своей сфере деятельности эксперты.

Компании, работающие на Сахалине, пытаются решать кадровую проблему, завозя людей из других регионов. Но ведь у Сахалина есть хороший потенциал, чтобы лучшие рабочие места заняли жители области.

- Инвестиционные проекты, которые у нас уже реализуются, создают около 15 тысяч рабочих мест. И перед нами стоит большой вызов – за короткое время подготовить кадры под эти проекты. В чем дополнительные плюсы «Заработаем вместе»? С одной стороны, создается платформа, на которой можно подготовить десятки тысяч специалистов под конкретные рабочие места, с другой стороны, программы обучения - индивидуальны для каждого человека. Особенность проекта еще и в том, что мы работаем с гражданами старше 18 лет, которые чаще всего задумываются о движении вперед. Наша задача – создать базу данных сотрудников, перевести их в состояние готовности двинуться по пути развития своей карьеры и подготовить под существующие, или создаваемые рабочие места, - рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

На Сахалине в проекте «Заработаем вместе» пока определены шесть специальностей.

Одна из них – социальный работник.

- Работать в социальной сфере непросто: далеко не каждый человек способен разделить чужую боль, сопереживать, поддержать, предоставляя при этом «полный набор» социальных услуг. Эту профессию выбирают по зову души и сердца. Должна быть «химия» между любовью к своей работе, к людям и желанием им помочь. Это трудоемкая и серьезная работа. Задача обучения - не только в повышении оклада, но и в развитии навыков, так как любая деятельность требует познания нового. О такой возможности я узнала от предприятия и с удовольствием повышаю свою квалификацию, - поделилась участница проекта Наталья Андреева.

Остальные специальности в проекте «Заработаем вместе» представлены сметчиком в строительстве, управляющим магазином, прорабом и водителем «Белаза». Интересно, что Восточная горнорудная компания, которой нужны водители карьерных самосвалов, приветствует участие женщин в проекте – они не склонны к экспериментам, суть которых сводится к вопросу «сломается/не сломается?».

- Этот проект для тех, кто готов развиваться. В первую очередь, внутри своей компании. Он дает людям возможность зарабатывать больше. Но не за счет каких-то премий, или надбавок, а за счет роста уровня профессионализма. Логика подготовки специалистов выстроена так, что позволяет окупать стоимость подготовки «револьверным» способом. Допустим, обучилось 100 человек, 80 из них трудоустроились и получили более высокий доход, 20 человек - «в убытке». Те 80, которые начали получать повышенную или спрогнозированную зарплату, возмещают расходы. И этих средств достаточно, чтобы обучить следующие 100 человек. Интерес к этому проекту есть у многих регионов, не случайно его уже дважды публично поддержал Президент России. Я думаю, такая поддержка ускорит распространение этой практики в других регионах, - прокомментировал генеральный директора Агентства развития навыков и профессий, директора дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов.