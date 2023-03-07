Сенатор Сергей Митин: «Россия собирает рекордные урожаи, а авторы санкций пилят сук, на котором сидят»

Программа «квоты под киль» работает так: хочешь ловить рыбу или краба - построй корабль на российской верфи. По словам сенатора, это позволит не только вылов морепродуктов увеличить, но и промышленность поддержать. Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

Страна уже год под «адскими санкциями», а зайдешь в продуктовый - глаза разбегаются. Как фермеры решают свои проблемы в нынешние времена и что будет дальше с продовольствием? И как у нас обстоят дела с пресловутой «продовольственной безопасностью»? Об этом в интервью «КП» рассказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА ПОКА СОХРАНЯЕТСЯ

- Сергей Герасимович, все нарадоваться не могут на отечественный агропром, даже президент отметил успехи отрасли в своем послании к Федеральному собранию. Как в этом году, будет у нас хлеб с маслом?

- Действительно, в последние годы агропромышленный комплекс стал одним из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики. В 2020 году была принята обновленная «Доктрина продовольственной безопасности», и ее основная задача - обеспечить страну собственным продовольствием.

Сегодня показатели доктрины достигнуты по зерну, мясу, сахару, растительному маслу, рыбе... По молоку импортозависимость пока сохраняется, но я думаю, в ближайшие год-два, учитывая особое внимание правительства и профильного министерства, мы от этого избавимся.

А вот с овощами, фруктами ситуация сложнее. Страна-то у нас северная. Но и здесь очень неплохой рост. С начала реализации Госпрограммы было заложено почти 140 тыс. га многолетних плодовых и ягодных насаждений, и, по предварительным данным, в 2022 году будет собран очередной рекордный урожай плодов и ягод, который превысит 1,5 млн тонн.

Вырос и экспорт сельхозпродукции — по итогам прошлого года он должен составить около 40 млрд долларов. Лет 15 назад, когда я работал заместителем министра сельского хозяйства, мы и подумать не могли о таких показателях.

- Хронической проблемой у нас была нехватка собственных семян. Сейчас наладилось?

- Селекция и семеноводство являются критически важным сектором агропромышленного комплекса, во многом определяющим продовольственную безопасность страны. Особенно остро стоит вопрос по обеспеченности российских аграриев отечественными семенами сахарной свеклы, картофеля, подсолнечника, кукурузы.

Мы, как палата регионов, уделяем особое внимание вопросу эффективности и достаточности государственных мер для устойчивого развития отечественных селекции и семеноводства, внимательно следим за реализацией целевых индикаторов отраслевых подпрограмм Федеральной научно-технической программы.

В прошлом году в ведение Минсельхоза России было передано девять научных организаций, которые занимаются разработкой отечественных сортов и гибридов стратегически важных сельскохозяйственных культур. Уже есть положительные сдвиги в этом направлении и повышение качества взаимодействия между научными учреждениями, семеноводческими хозяйствами и бизнесом.

Вообще, я хотел бы отметить, что успехи в агропроме достигнуты прежде всего, за счет роста эффективности. Если сравнить с советским периодом, то крупного рогатого скота было тогда примерно 40 млн голов, а сейчас - 8 млн. Но молока и мяса производим сейчас примерно столько же. Общая площадь пахотных земель тоже уменьшилась, а зерна выращиваем намного больше. Когда-то урожай зерновых в 100 млн тонн считался недостижимой мечтой, а сейчас уже и 150 млн — реальность. Все это происходит благодаря наличию высокоурожайных семян, энергоэффективной сельхозтехники, удобрений, и, конечно, самоотверженному труду российских аграриев.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А не слишком ли много людей оттягивает на себя сельское хозяйство?

- В сельской местности проживает около 36 млн человек. При этом в агропромышленном секторе занято по разным оценкам до 7 млн. человек. Получается где-то около 8% от всего трудоспособного населения. Во многом это объясняется тем, что человеческий труд в отечественном АПК дешевле, чем стоимость современного оборудования.

По мировым меркам это действительно много. Если брать развитые страны, то там и 2% нет в агропроме. Сегодня в мире один фермер в среднем обеспечивает продукцией около 150 человек, а по мере развития цифровых технологий в сельском хозяйстве этот показатель вырастет до 250-300 человек.

Но с другой стороны это говорит об огромных резервах нашего сельского хозяйства. Уверен, что Россия через несколько лет будет крупнейшим экспортером продовольствия.

- Санкции нам не помешают? Все-таки оборудования у нас много импортного — перестанут поставлять, и как мы выкручиваться будем?

- Страны, которые поддержали санкции, сами пилят сук, на котором сидят - иностранные компании, ранее поставлявшие специализированную технику в нашу страну, просто теряют прибыль. Кроме того, Россия всегда была сильна сельскохозяйственным машиностроением и производством пищевого и перерабатывающего оборудования. Ростсельмаш в советское время был самым крупным в мире комбайновым заводом, он и сейчас выпускает высокотехнологичную сельскохозяйственную технику. Кировский тракторный завод в Санкт-Петербурге продолжает набирать обороты, выпуская высокомощные современные трактора. Можно сказать, что сегодня, хоть и есть определенные проблемы, но по сравнению с другими машиностроительными отраслями машиностроение в аграрном секторе развивается более ускоренными темпами. Остается открытым вопрос о развитии отечественного производства тракторов малой мощности, пользующихся высоким спросом у аграриев. Сейчас этот вопрос в основном решается поставками в Россию тракторов Минского тракторного завода.

Правительство, российский парламент осуществляют систематический контроль за ситуацией, за достаточностью мер поддержки отечественных машиностроителей.

В последние годы агропромышленный комплекс стал одним из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики Фото: Михаил ФРОЛОВ

«НЕ ПОСТРОИШЬ КОРАБЛЬ — НЕ БУДЕТ ТЕБЕ РЫБЫ»

- Этот год начался с небывалых темпов строительства рыболовных траулеров — за полтора месяца спущено на воду три крупнотоннажных корабля. Как говорится, не было ни гроша и вдруг алтын. Как такое получилось?

- Жизнь заставила. В советское время рыболовные суда для СССР производились, как правило, в странах Восточной Европы. И сейчас возраст большей часть флота достиг критических показателей в 30-40 лет. Пора обновлять. Соответствующая государственная задача закреплена в обновленной Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, принятой Правительством в сентябре прошлого года.

Другая проблема — надо наращивать объемы вылова рыбы. Сейчас мы добываем 5 млн тонн, это много, но в разы меньше, чем было во времена СССР.

И третье — надо развивать собственное судостроение, это стало особенно ясно на фоне санкций. Именно поэтому в последние годы был принят ряд федеральных законов, чтобы активизировать строительство на российских верфях собственных современных рыбопромысловых кораблей.

- Много шума наделал проект «квоты под киль». Что это за история?

- Правительство и парламент вместе с профильными министерствами и прибрежными регионами решили изменить принцип выделения квот на вылов рыбы. Раньше это делалось по историческому принципу — упрощенно говоря, кому давали квоты вчера, тем дадим сегодня и завтра. Сейчас реализуется другая система. Хочет предприятие ловить рыбу или краба — построй в течение 5 лет корабль. Найди деньги и размести заказ на российских верфях, добавь флоту новый киль. Нет киля — не будет тебе и рыбы. Поэтому систему так и назвали - «квоты под киль». С 2019 года она начала работать и сразу дала результат. Если с 2009 по 2019 годы было построено всего 5 рыболовных судов, то в 2019-2022 годы построено 10 кораблей. В первом квартале этого года — уже четыре! До конца года планируется сдать рыбакам еще 16.

Учитывая значимость этой государственной задачи Совет Федерации взял на себя контроль за этим процессом. Создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители сенаторского корпуса, руководители профильных министерств и прибрежных регионов, отраслевое сообщество рыбаков и судостроительных предприятий. Мне было поручено возглавлять работу группу.

Отмечу, в программе «квоты под киль» участвует 16 судостроительных предприятий и огромное количество смежников, которые делают комплектующие. Поэтому можно твердо сказать, что принятые законы дали огромный импульс развитию всей нашей промышленности.

«СНАРУЖИ МИНУС 30 И ЛЕДЯНЫЕ БРЫЗГИ, А В РУБКЕ - ТЕПЛО И СУХО»

- А деньги откуда у хозяйств на строительство кораблей?

- Если рыбак захочет — то средства найдет. Кроме того, государство реализует соответствующие меры поддержки. И вот результат — недавно со стапелей «Адмиралтейских верфей» в Санкт-Петербурге сошел большой морозильный рыболовный траулер «Механик Маслак». Великолепный современный корабль: длина – 108 метров, экипаж – 155 человек, автономность – 45 суток. По сути это плавающий рыбзавод с морозильником. На судне свое консервирование: поймали, почистили, вложили в банки, и вот тебе великолепнейший продукт. Зачем его покупать в другой стране, мы и сами можем делать!

Сейчас потребители уделяют большое внимание здоровому питанию, поэтому особо ценится, когда время между выловом рыбы и ее заморозкой или консервированием становится минимальным. Многие покупатели специально интересуются: где сделаны консервы? Если прямо на рыбодобывающем судне, то ясно, что в них больше питательных веществ, они вкуснее и полезнее.

Оцените масштабы — один такой морозильный супертраулер может перерабатывать до 60 тысяч тонн минтая в год, это пятая часть того, что потребляется в России. И такой корабль у нас не один. В прошлом году был спущен на воду супертраулер «Капитан Вдовиченков». На подходе еще ряд кораблей этой серии. С их помощью мы и себя в достатке обеспечим рыбой и экспорт сможем нарастить.

- Но в СМИ звучат и сомнения по поводу этой программы — верной ли дорогой идем?

- Сомнения у тех, кто мыслит примитивно и не патриотически. Они считают, что не надо тратить деньги на собственное производство, а дешевле купить корабль за границей, пусть даже подержанный.

Да, дешевле. Но то, что мы сейчас строим — это на самом современном уровне, что важно в том числе, и с точки зрения охраны труда. Хватит гробить моряков в ужасных условиях! Вот есть на Камчатке рыболовецкий «Колхоз имени Ленина» — молодцы, сохранили название. На калининградской верфи «Янтарь» они построили по квотам три корабля и перегнали их к себе на Дальний Восток. Мне довелось побывать на одном из них. Представляете, заходишь в рубку, снимаешь обувь, пальто — в одной сорочке стоишь, а снаружи минус 20, а то и минус 30. Шторм, ледяные брызги. А у тебя тепло и сухо, с помощью джойстика управляешь кораблем. И у экипажа теплые удобные каюты.

Другая сторона вопроса — это наши судостроительные заводы, а не иностранные, нужно загрузить работой по максимуму. Судостроение потащит за собой и другие отрасли. И навигационное оборудование должно быть свое — это путь развития отечественной электроники. Металлургия должна подняться. Двигатели надо делать свои, холодильные системы, разделочные машины, конвейеры. Нечего нам кормить иностранцев.

И есть еще один резон, почему нужно строить отечественные корабли. Никогда не построишь хороший крейсер, если не будешь строить «рыбаков». С инженерной точки зрения они отличаются очень мало. Иногда «рыбак» даже более технологичен, чем военное судно. Поэтому для того, чтобы развить мощный флот боевых кораблей, заводы должны уметь делать гражданские суда.

КСТАТИ

Откуда водичка? Из крана, вестимо…

- О еде поговорили, а теперь давайте о воде. Сейчас очень популярна вода из бутылей, но скептики говорят, что это то же самое, что из крана, поэтому нет смысла переплачивать. Так ли это?

- Здесь важно разобраться в понятиях. Упакованная питьевая вода - это пищевой продукт, который должен соответствовать требованиям российского законодательства и технических регламентов Евразийского экономического союза.

Вода из холодного крана центральной системы водоснабжения - жилищно-коммунальная услуга. У хороших водоканалов, например, в Москве или Санкт-Петербурге, где работает современная система очистки, она соответствует показателям безопасности для питьевой воды. После соответствующей доработки ее можно разливать и продавать — это не преступление. Главное, чтобы покупатель был правильно информирован, что он покупает именно такую воду.

С овощами, фруктами ситуация сложнее. Страна-то у нас северная. Но и здесь очень неплохой рост. Фото: Иван ВИСЛОВ

- То есть на бутылках должно быть написано «вода водопроводная»? Ни разу такого не видел.

- Нет, на этикетах зачастую покупатель увидит надпись «вода питьевая». Если видите такую надпись и при этом не указан источник или скважина, то знайте: это вода из центральной системы водоснабжения. Естественно, она должна быть очищена, обеззаражена, то есть соответствовать всем нормам, которые предъявляются к питьевой воде. А у природной питьевой воды обязательно должен быть указан источник, откуда она добыта. Например, артезианская скважина номер такой-то.

Кроме того, значительный сегмент рынка сейчас занимает так называя «вода в розлив». Это вода, которую покупать приобретает в автоматах самообслуживания. На протяжении последних лет мы серьезно занимается вопросами государственного регулирования ее обращения.

- Часто ли сейчас под видом уникальной воды с горных ледников продают обычную водопроводную воду?

- Внедрение системы «Честный знак» позволило значительно обелить этот рынок, но возможности подделок еще есть. Сейчас подготовлен проект постановления правительства, которым регламентируется необходимость отражения информации о номере скважины и номере лицензии, по которой предприятие добывает воду. Это позволит понять, в состоянии ли предприятие выпускать столько природной воды, сколько заявляет. Если выпускает больше, то возникает вопрос: откуда эта вода? И очень высока вероятность, что под видом природной на рынок поступает обычная водопроводная вода.

Такие недобросовестные производители хорошо наживаются на этом. Одно дело, когда вы добываете воду из источника где-то в горах, в экологически чистом месте, тратитесь на транспортировку и логистику. Совсем другое, когда берете ее у водоканала и выдаете за что-то уникальное.

Следующий этап контроля, который может быть внедрен, - единая база данных упакованной питьевой воды.

- У нас на прилавках много импортной воды. Цены кусаются. Она того стоит?

- Надо очень внимательно относиться к импортной воде. Она также должна маркироваться - это было чуть ли не первое наше требование, с которого Совет Федерации начал наводить порядок на этом рынке.

Очень велико искушение у разных недобросовестных продавцов под видом известного заграничной бренда продавать обычную питьевую воду и получать сверхприбыли. Так что если увидите импортную воду без маркировки, то это сто процентов, разлито где-то в соседнем подвале.

Мне как государственнику и патриоту, честно говоря, непонятно, почему люди платят за импортные бутылки с питьевой водой такие сумасшедшие деньги. Воды Северного Кавказа, Подмосковья (у нас же там крупные подземные месторождения воды) или других регионов, на мой взгляд, ничуть не хуже альпийских.

Справка «КП»

Сергей Герасимович Митин

Родился 14 июня 1951 г. в г. Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт.

С 1997 по 2007 г. занимал посты замминистра экономики, замминистра промышленности, науки и технологий, замминистра сельского хозяйства.

С 2007 по 2017 г. — губернатор Новгородской области.

С 2017 г. - член Совета Федерации. Первый заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Находится под персональными международными санкциями США и Евросоюза.