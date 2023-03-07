Шоу Марии Киселевой и примирительная программа Надежды Бабкиной: что нового покажут на российским ТВ весной

У Киселевой есть еще сарказм в... сарказмовницах. Фото: Телеканал "Мир"
Весна - это не только повод сменить гардероб и спрятать зимние сапоги в шкаф, это еще и время для обновления телесетки. Представляем новые передачи, которые их авторы приберегли на самое жизнеутверждающее время года.
Строгая и сексапильная Мария Киселева возвращается в образе следователя, допрашивающего эрудитов разной степени подготовки. По сути, это очередная попытка реанимировать шоу «Слабое звено» (аналог британского формата The Weakest Link после 11-летней паузы показывали на канале «Мир», но 1 марта 2022 года правообладатель проекта телекомпания BBC Studios перестала продавать лицензию на производство своих шоу в России). Обновленную телевикторину ведет, конечно же, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Гости все так же в спешке отвечают на вопросы и вылетают из розыгрыша в случае провала. Победитель выпуска получает 400 тысяч рублей.
СТС
«На выход!». С 8 марта, 20.00.
Ребята умеют задавить креативом. Фото: Стс
Возможно, вы не в курсе, но шоу «Импровизация», где Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов восемь лет подряд разыгрывали миниатюры без сценария в режиме экспромта, руководство канала ТНТ закрыло. В итоге талантливых импровизаторов приняли на СТС. Правила прежние: на сцене артисты шоу разыгрывают сценки на заданные темы. Без сценария и подготовки. В каждом выпуске звездный гость предложит им неожиданные задания.
СТС
«Импровизаторы». С 16 марта, 20.00.
Актер Олег Верещагин призывает жить не прошлым, но будущим. Фото: ТНТ
Шоу никак не связано с протестами и даже с музыкой Виктора Цоя. Скорее оно имеет отношение к творчеству Ларисы Долиной. Ведь важней всего погода в доме, так? Вот и создатели нового проекта решили навести порядок в отдельно взятом жилище - и голове! - участников. Шоу позиционируется как строительно-психологическое. Это значит, что уборка начнется с сознания, а не с вешалки, причем в несколько этапов. Сперва участникам проекта предстоит пообщаться с психологом пространства (есть, оказывается, и такая профессия) Ольгой Агдаси - специалист изучит дом героев, чтобы понять, какие проблемы есть у хозяина, и подсказать, как выйти из замкнутого круга. После за дело возьмется ведущий проекта Олег Верещагин - знакомый по множеству телешоу (Comedy Club, Comedy Woman и т. д.) комик с помощью молотков, пил и бейсбольных бит уничтожит «прошлое», чтобы на его месте построить светлое будущее. Ну а затем финалист шоу «Битва дизайнеров» Умидхан Хуснитдинов подготовит для героев проект комнаты, который будет полностью отражать их психологическое состояние.
ТНТ
«Хочу перемен». По воскресеньям, 10.00.
Под руководством Утяшевой (справа) фигуристка Женя Медведева освоила мясорубку. Фото: ТВ-3
Ведущая шоу «Танцы» Ляйсан Утяшева давно стремится выйти за рамки приклеившегося к ней телепроекта. Экс-гимнастка пишет книги, выпускает одежду вместе с мужем Павлом Волей, ведет мотиваторские курсы. Новое кулинарное шоу - еще один шаг на пути деловой и независимой женщины. Признаться, спортсменка обкатывала этот формат (жарить курицу и котлеты под разговоры о былом) в Ютубе, но теперь выходит с проектом на широкую аудиторию. Поговорить с Ляйсан под треск сковородки придут Евгения Медведева, Алла Духова, Глюкоза, Дава, а также хореограф Мигель, обещавший угостить Ляйсан своими крепкими пельмешками.
ТВ-3
«Вкусно с Ляйсан». По субботам, 9.30.
Телезвездами в этом шоу становятся с рождения. Фото: Телеканал "Ю"
На помощь тем, кто не понимает, каково приходится рожающим женщинам, спешит новое реалити-шоу, которое поможет с головой окунуться в процесс появления нового человека на свет.
- Проект показывает, что вокруг женщины в период ожидания ребенка и после его рождения созданы все необходимые условия, - объясняет зампред правительства Российской Федерации Татьяна Голикова (шоу выпускается в рамках национального проекта «Демография»). - Для того чтобы маленькие пациенты и родители чувствовали себя комфортно на приеме у врача, в медицинских организациях создается уютная и благоприятная атмосфера, внедряются «бережливые» технологии.
Съемки «Будней роддома» проходили в одном из московских роддомов, поэтому без купюр и прикрас показаны счастливые мамы, поседевшие от радости папы, хладнокровные и профессиональные акушеры.
Ю
«Будни роддома». По понедельникам, 19.00.
Надежда умеет не держать обиду и других научит. Фото: СТС
Надежда Бабкина, годы и годы отпахавшая в шоу «Модный приговор» на Первом канале, переехала на зеленую кнопку. В новой программе «Прошу, прости!» певица будет мирить людей, которые поссорились и страшно из-за этого переживают. В студии они встретятся впервые после конфликта, а зрителям предстоит пролить немало слез - ведь истории героев шоу одна пронзительнее другой.
«Умение прощать - вообще великая вещь. Я, к счастью, этому со временем научилась. Раньше обижалась на всякую несправедливость, не понимала - за что, в себе копалась, расстраивалась... Но в какой-то момент поняла, что жить обидой невозможно, и стала своих обидчиков жалеть и пытаться понять», - рассуждает артистка, готовая поделиться богатым жизненным опытом.
Помириться с обидчиком можете и вы - на сайте НТВ вовсю идет прием заявок.
Скоро.