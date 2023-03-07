Шоу Марии Киселевой и примирительная программа Надежды Бабкиной: что нового покажут на российским ТВ весной

У Киселевой есть еще сарказм в... сарказмовницах. Фото: Телеканал "Мир"

Весна - это не только повод сменить гардероб и спрятать зимние сапоги в шкаф, это еще и время для обновления телесетки. Представляем новые передачи, которые их авторы приберегли на самое жизнеутверждающее время года.

«На выход!»

Строгая и сексапильная Мария Киселева возвращается в образе следователя, допрашивающего эрудитов разной степени подготовки. По сути, это очередная попытка реанимировать шоу «Слабое звено» (аналог британского формата The Weakest Link после 11-летней паузы показывали на канале «Мир», но 1 марта 2022 года правообладатель проекта телекомпания BBC Studios перестала продавать лицензию на производство своих шоу в России). Обновленную телевикторину ведет, конечно же, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Гости все так же в спешке отвечают на вопросы и вылетают из розыгрыша в случае провала. Победитель выпуска получает 400 тысяч рублей.

СТС

«На выход!». С 8 марта, 20.00.

«Импровизаторы»

Ребята умеют задавить креативом. Фото: Стс

Возможно, вы не в курсе, но шоу «Импровизация», где Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов восемь лет подряд разыгрывали миниатюры без сценария в режиме экспромта, руководство канала ТНТ закрыло. В итоге талантливых импровизаторов приняли на СТС. Правила прежние: на сцене артисты шоу разыгрывают сценки на заданные темы. Без сценария и подготовки. В каждом выпуске звездный гость предложит им неожиданные задания.

СТС

«Импровизаторы». С 16 марта, 20.00.

«Хочу перемен!»

Актер Олег Верещагин призывает жить не прошлым, но будущим. Фото: ТНТ

Шоу никак не связано с протестами и даже с музыкой Виктора Цоя. Скорее оно имеет отношение к творчеству Ларисы Долиной. Ведь важней всего погода в доме, так? Вот и создатели нового проекта решили навести порядок в отдельно взятом жилище - и голове! - участников. Шоу позиционируется как строительно-психологическое. Это значит, что уборка начнется с сознания, а не с вешалки, причем в несколько этапов. Сперва участникам проекта предстоит пообщаться с психологом пространства (есть, оказывается, и такая профессия) Ольгой Агдаси - специалист изучит дом героев, чтобы понять, какие проблемы есть у хозяина, и подсказать, как выйти из замкнутого круга. После за дело возьмется ведущий проекта Олег Верещагин - знакомый по множеству телешоу (Comedy Club, Comedy Woman и т. д.) комик с помощью молотков, пил и бейсбольных бит уничтожит «прошлое», чтобы на его месте построить светлое будущее. Ну а затем финалист шоу «Битва дизайнеров» Умидхан Хуснитдинов подготовит для героев проект комнаты, который будет полностью отражать их психологическое состояние.

ТНТ

«Хочу перемен». По воскресеньям, 10.00.

«Вкусно с Ляйсан»

Под руководством Утяшевой (справа) фигуристка Женя Медведева освоила мясорубку. Фото: ТВ-3

Ведущая шоу «Танцы» Ляйсан Утяшева давно стремится выйти за рамки приклеившегося к ней телепроекта. Экс-гимнастка пишет книги, выпускает одежду вместе с мужем Павлом Волей, ведет мотиваторские курсы. Новое кулинарное шоу - еще один шаг на пути деловой и независимой женщины. Признаться, спортсменка обкатывала этот формат (жарить курицу и котлеты под разговоры о былом) в Ютубе, но теперь выходит с проектом на широкую аудиторию. Поговорить с Ляйсан под треск сковородки придут Евгения Медведева, Алла Духова, Глюкоза, Дава, а также хореограф Мигель, обещавший угостить Ляйсан своими крепкими пельмешками.

ТВ-3

«Вкусно с Ляйсан». По субботам, 9.30.

«Будни роддома»

Телезвездами в этом шоу становятся с рождения. Фото: Телеканал "Ю"

На помощь тем, кто не понимает, каково приходится рожающим женщинам, спешит новое реалити-шоу, которое поможет с головой окунуться в процесс появления нового человека на свет.

- Проект показывает, что вокруг женщины в период ожидания ребенка и после его рождения созданы все необходимые условия, - объясняет зампред правительства Российской Федерации Татьяна Голикова (шоу выпускается в рамках национального проекта «Демография»). - Для того чтобы маленькие пациенты и родители чувствовали себя комфортно на приеме у врача, в медицинских организациях создается уютная и благоприятная атмосфера, внедряются «бережливые» технологии.

Съемки «Будней роддома» проходили в одном из московских роддомов, поэтому без купюр и прикрас показаны счастливые мамы, поседевшие от радости папы, хладнокровные и профессиональные акушеры.

Ю

«Будни роддома». По понедельникам, 19.00.

«Прошу, прости!»

Надежда умеет не держать обиду и других научит. Фото: СТС

Надежда Бабкина, годы и годы отпахавшая в шоу «Модный приговор» на Первом канале, переехала на зеленую кнопку. В новой программе «Прошу, прости!» певица будет мирить людей, которые поссорились и страшно из-за этого переживают. В студии они встретятся впервые после конфликта, а зрителям предстоит пролить немало слез - ведь истории героев шоу одна пронзительнее другой.

«Умение прощать - вообще великая вещь. Я, к счастью, этому со временем научилась. Раньше обижалась на всякую несправедливость, не понимала - за что, в себе копалась, расстраивалась... Но в какой-то момент поняла, что жить обидой невозможно, и стала своих обидчиков жалеть и пытаться понять», - рассуждает артистка, готовая поделиться богатым жизненным опытом.

Помириться с обидчиком можете и вы - на сайте НТВ вовсю идет прием заявок.

Скоро.