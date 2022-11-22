ВКонтакте и эксперты медиарынка научат студентов созданию авторских медиа в рамках творческой мастерской

Образовательный курс полностью пройдёт ВКонтакте

ВКонтакте начала приём заявок на участие в третьем сезоне творческой мастерской, посвящённой создателям контента. В рамках образовательного курса слушатели смогут узнать, как развить авторскую идею и реализовать её на телевидении, в печатных изданиях и новых медиа. В этом им помогут приглашённые эксперты и менторы ВКонтакте — вместе с участниками сезона они проработают креативные идеи, научат студентов ориентироваться в современных трендах и создадут прототипы цифровых медиа. Заявку можно подать уже сейчас.

Впервые за всю историю творческой мастерской ВКонтакте принять участие в сезоне смогут не только учащиеся факультета журналистики МГУ, но и студенты медианаправлений других вузов России — всего около 100 человек. Участвовать в творческой мастерской можно как в одиночку, так и в составе команды до 5 человек: для этого до 25 ноября нужно заполнить специальную анкету, рассказать о себе или представить краткую презентацию идеи своего командного проекта. По итогам сезона слушатели курса получат сертификаты об участии, а авторы самых перспективных работ — гранты на продвижение ВКонтакте и промокоды на курсы образовательной платформы Skillbox.

Спикерами третьего сезона стали менеджеры из самых разных областей медиаиндустрии. Среди них директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте Александр Володин, директор по стратегическим проектам ВКонтакте Зера Черешнева, телеведущая Яна Чурикова, продукт-менеджер Independent Media Екатерина Гостюнина, директор по маркетингу телеканала «Суббота!» Дарья Конторова и другие специалисты.

Образовательный курс полностью пройдёт ВКонтакте: участников ждут встречи с экспертами в VK Звонках, коммуникация с организаторами и менторами в VK Мессенджере. Основную информацию студенты будут получать в закрытом тематическом сообществе. Занятия в творческой мастерскои начнутся 29 ноября и продлятся 3 недели. Защита проектов состоится 19 декабря для онлайн-участников и 20 декабря — офлайн, для студентов журфака МГУ.

Александр Володин, директор по маркетингу и развитию новых инициатив ВКонтакте:

«Третий сезон творческой мастерской ВКонтакте — это важная медийная коллаборация, способная решить актуальные задачи и подготовить новых специалистов, способных легко адаптироваться под изменения медиарынка. По итогам сезонов 2019 и 2021 годов мы увидели, как на платформе появляются новые цифровые медиа со своей собственной концепцией и профессиональным подходом к контенту. В этот раз мы решили выйти за привычные рамки и дать шанс всем студентам медианаправлений вузов страны. Вместе со специалистами и экспертами рынка мы предоставим участникам возможность практики в профессии, рассмотрим ВКонтакте и наши инструменты для создания и продвижения контента, а также поможем создать прототип медиа в цифровой среде».

Ранее ВКонтакте объявила победителей конкурса для программистов «Код Петербурга». Проекты, созданные для туристов и жителей Санкт-Петербурга, получили денежные призы и поддержку в продвижении от социальной сети.