Будущее России - за наукой и университетами

Фото: Shutterstock

Будущее России - за научными открытиями, новыми технологиями и инновациями. И создать это будущее могут только молодые ученые, сегодняшние аспиранты, студенты, талантливые школьники.

Национальный проект «Наука и университеты» направлен на повышение привлекательности российской науки и высшего образования. Благодаря ему создается передовая инфраструктура для научных исследований и обучения, появляются научные центры мирового уровня, ведется поддержка молодых ученых - создаются все условия для того, чтобы вывести российскую науку на новый уровень.

«ПРИОРИТЕТ 2030»: ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ

Крупнейшая в современной истории России программа поддержки университетов «Приоритет 2030» запущена в 2021 году по национальному проекту «Наука и университеты». Для участия отобраны 129 вузов, которые призваны стать центрами научно-технологического и социально-экономического развития. И это не только ведущие вузы страны, но и региональные, и отраслевые - медицинские, транспортные, аграрные, творческие, а также вузы Дальнего Востока, которые выделены в отдельную категорию.

Цели программы - интегрировать исследовательскую деятельность университетов в реальный сектор экономики и обеспечить страну востребованными технологиями, повысить привлекательность российской науки для молодых ученых и вывести ее на конкурентоспособный мировой уровень, сделать качественное высшее образование доступным в любом регионе страны.

Вузы - участники программы получают от государства финансирование для реализации собственных программ развития. 106 вузов ежегодно получают базовую часть гранта по 100 млн рублей. Также 45 из них получают дополнительную специальную часть гранта: 17 университетов - на прорывные научные исследования, 28 университетов - на создание передовых технологий для экономики и наукоемких продуктов. Еще 15 вузов в статусе «кандидат» ежегодно получают от государства по 50 млн рублей при условии привлечения софинансирования из своего региона в аналогичном размере. Восемь университетов дальневосточного трека программы будут ежегодно получать гранты в размере от 50 млн рублей.

Ирина Жукова, исполняющая обязанности директора федерального государственного автономного научного учреждения «Социоцентр», оператора программы «Приоритет 2030».

- В рамках программы «Приоритет 2030» перед университетами стоит задача комплексной трансформации всех направлений деятельности, что позволяет обеспечить переход к новой модели вуза, основанной на интеграции науки, образования и технологий. Результатом реализации стратегических проектов вузов в ходе программы должны стать разработки технологий и создание наукоемких продуктов, - рассказывает Ирина ЖУКОВА, исполняющая обязанности директора федерального государственного автономного научного учреждения «Социоцентр», оператора программы «Приоритет 2030». – Современная наука все больше и больше становится похожа на техноиндустрию. Стремительное развитие технологий и растущие потребительские и экономические запросы заставляют вузы искать партнерство в бизнесе и на производстве, проводить новые исследования в интересах рынка. Новые требования предъявляются и к ученым. Современные амбициозные задачи требуют появления в вузах лидеров новой формации, которые подходят к управлению научными проектами с экономическими, маркетинговыми и другими бизнес-компетенциями, такими как эффективное управление командой, вывод и продвижение нового продукта на рынок, управление ожиданиями потребителей и многое другое. Меняется и финансовая система университета: зависимость от государственного финансирования снижается на фоне роста доходов от реализации НИОКР.

Одним из важнейших условий участия вузов в программе «Приоритет 2030» является создание консорциумов. Кооперация с другими университетами, научными организациями, бизнесом и промышленностью позволяет получать недостающие компетенции и в партнерстве создавать уникальные продукты и технологии.

ВАЖНЫЙ НЮАНС

Цифровые кафедры - даже для гуманитариев

Проект «Цифровые кафедры» реализует Минобрнауки России совместно с Минцифры России.

Сергей Зверев, и. о. заместителя директора по научному и методическому сопровождению ФГАНУ «Социоцентр».

- Стремительное развитие современных технологий приводит общество к растущей потребности в специалистах, владеющих продвинутыми цифровыми компетенциями, - говорит Сергей ЗВЕРЕВ, и. о. заместителя директора по научному и методическому сопровождению ФГАНУ «Социоцентр». - Для решения этой задачи в рамках проекта «Цифровые кафедры» в сентябре 2022 года в 115 вузах - участниках программы «Приоритет 2030» открыто более 300 новых образовательных программ, направленных на получение дополнительной квалификации в ИТ. Количество студентов, зачисленных на цифровые кафедры, превысило 80 тысяч человек. Они научатся работать с большими данными, создавать нейронные сети, разрабатывать VR/AR-системы, писать программный код, делать цифровой дизайн.

Необходимое условие - привлечение в качестве преподавателей специалистов из реального сектора экономики и экспертов-практиков из IT-сферы.